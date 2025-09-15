Sau khi chọn được mẫu mã vừa ý, chúng tôi thanh toán toàn bộ chi phí và cung cấp căn cước công dân để chủ cửa hàng thực hiện các thủ tục đăng ký xe, lấy biển số… với lời hẹn chậm nhất là một tuần sẽ có số xe, cà vẹt.

Thế nhưng, một tuần, hai tuần và cả tháng trôi qua chúng tôi không nhận được bất kỳ thông tin phản hồi nào về việc thực hiện các thủ tục nêu trên. Nhưng do không vội, cũng thông cảm cho chủ cơ sở vì lúc đó các phường, xã đang sáp nhập và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp có thể ảnh hưởng đến quy trình cấp, đổi số xe nên chúng tôi cũng không hối thúc.

Qua thêm một tháng nữa, rồi đến tháng thứ 3 lúc này các cháu đã vào năm học mới gần một tháng nhưng xe của con tôi cũng chưa có biển số, nên chúng tôi phải liên lạc với chủ cơ sở hỏi về việc cấp số xe và cà vẹt. Lúc này, chủ cơ sở ú ớ rồi hẹn sẽ thông tin lại. Sau khi hỏi nhân viên, chủ cửa hàng mới thông tin là hồ sơ xe con tôi thất lạc do kế toán thời điểm đó nghỉ việc và hứa sẽ khắc phục trong tuần. Song, cũng như lần trước, hết tuần này qua tuần khác, đến tuần thứ 3 chúng tôi không đợi được phải đến nơi gặp chủ cơ sở thì người này không hợp tác, gọi điện thì từ chối nghe máy.

Quá bực bội, chúng tôi đến cơ sở khác để tìm con của chủ cửa hàng thì anh này hứa sẽ khắc phục và xin lỗi vì những sự cố trên. Song, tình hình không khá hơn là mấy khi người này giao cho nhân viên năm lần bảy lượt liên hệ với chúng tôi yêu cầu cung cấp mật khẩu VNeID để đăng nhập vào hệ thống nhằm thực hiện các thủ tục cấp số xe trên môi trường mạng. Chúng tôi không đồng ý vì trong bối cảnh lừa đảo ngày càng tinh vi như hiện nay, không thể tùy tiện cung cấp mật khẩu VNeID cũng như các mật khẩu quan trọng cho người khác chỉ bằng một cuộc điện thoại.

Để thuận tiện cho đôi bên, chúng tôi đề nghị cần đến công an nơi cư trú để thực hiện các thủ tục nêu trên. Dù có thao tác trên mạng nhưng cũng cần đến trực tiếp để khi cần nhập mật khẩu thì chúng tôi phải là người nhập chứ không thể tùy tiện cấp mật khẩu cho người khác. Bằng cách này sau đó chúng tôi cũng đã có được số xe và cà vẹt. Tuy nhiên, đây là một trải nghiệm không vui chút nào.

Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ và các dịch vụ phát triển ngày càng nhiều như hiện nay thì cách làm ăn của chủ cơ sở T.L. thật khó mà chấp nhận. Ít nhất là với chúng tôi, sẽ không có chuyện quay trở lại lần sau. Không thể viện cớ do kế toán nghỉ việc, do sáp nhập địa giới hành chính để đổ lỗi cho sự yếu kém trong quản lý, vận hành và cách làm việc thiếu khoa học. Nếu kế toán nghỉ việc thì yêu cầu bắt buộc là phải bàn giao công việc. Hơn nữa, trong sổ sách ghi chép mua bán hàng ngày đều phải có thông tin về việc mua bán xe, không thể nói do kế toán nghỉ mà công việc bị đình trệ. Đó chỉ là cách nói của những người/cơ sở làm việc theo mô hình nhỏ lẻ, tự phát, thiếu chuyên nghiệp, bài bản và không tôn trọng khách hàng, không xem “khách hàng là thượng đế”. Đằng này, là một cơ sở, doanh nghiệp có quy mô khá nhiều cửa hàng, với số lượng nhân viên khá đông mà cách quản lý, điều hành thiếu chuyên nghiệp, thiếu khoa học và thiếu cả “cái tâm” trong kinh doanh như thế thì khó mà bền vững.