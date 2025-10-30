Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân sau bão lũ​

Lực lượng chiến sỹ Sư đoàn 31 giúp Công ty Thức ăn chăn nuôi Fago miền Trung khắc phục thiệt hại sau bão số 13, sớm đi vào sản xuất. Ảnh: Kha Phạm/TTXVN

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ biểu dương và đánh giá cao các cấp ủy, chính quyền, quân và dân các địa phương, các Bộ, ngành, lực lượng quân đội, công an và sự chủ động của nhân dân trong công tác phòng, tránh, khắc phục hậu quả bão lũ, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai.

Tiếp theo các Công điện số 212/CĐ-TTg ngày 07/11/2025 và số 214/CĐ-TTg ngày 12/11/2025, để tập trung khôi phục sản xuất kinh doanh, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân sau bão lũ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bí thư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố bị thiệt hại do thiên tai vừa qua tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, hiệu quả nhất để nhanh chóng ổn định tình hình, khôi phục sản xuất, kinh doanh, trong đó tập trung một số nhiệm vụ sau:

Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, nhất là những gia đình có người bị chết, mất tích, bị thương, hoàn thành trước ngày 15/11/2025.

Xây dựng khu mới tái định cư cho các hộ gia đình ở xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng triều cường tại xã Đề Gi, sáng 13/11/2025. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Bảo đảm chỗ ở tạm cho người dân, khẩn trương hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà bị tốc mái, hư hại, hoàn thành trước ngày 20/11/2025; xây dựng mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn, hư hỏng nặng, hoàn thành trước ngày 31/01/2026, trong đó có xây dựng khu mới tái định cư cho các hộ gia đình ở xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai (theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh Gia Lai ngày 13/11/2025).

Tổ chức hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói; tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nước sạch... Huy động tối đa các lực lượng (quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, dân quân tự vệ, sinh viên…) hỗ trợ nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, đường xá, trường lớp, cơ sở y tế, trụ sở làm việc, nhà xưởng sản xuất để bảo đảm chỗ ở, công tác học tập, khám chữa bệnh, nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu; hoàn thành trước ngày 20/11/2025.

Khẩn trương khắc phục hạ tầng thiết yếu về điện, nước, sóng viễn thông, giao thông bị chia cắt, thủy lợi, hồ đập…, hoàn thành trước ngày 20/11/2025.

Rà soát, tổng hợp đầy đủ, chính xác thiệt hại do thiên tai; chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương và các nguồn lực hợp pháp khác để hỗ trợ thiệt hại do thiên tai theo quy định, hoàn thành trước ngày 20/11/2025.

Trước 30/11 hoàn thành hỗ trợ các địa phương khôi phục sản xuất nông nghiệp

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên địa bàn triển khai lực lượng, thiết bị sẵn sàng hỗ trợ nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, trụ sở, đường sá, nhà xưởng sản xuất, hoàn thành trước ngày 30/11/2025.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp (hỗ trợ vật tư, cây giống, con giống, thuốc thú y để khôi phục sản xuất…); khắc phục thiệt hại các công trình thủy lợi… hoàn thành trước ngày 30/11/2025.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương khôi phục các cơ sở giáo dục, y tế, không để người dân thiếu nơi khám, chữa bệnh, học sinh, sinh viên thiếu trường, lớp học; hoàn thành trước ngày 20/11/2025.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương khắc phục hạ tầng về giao thông bị thiệt hại do thiên tai, nhất là những nơi còn bị chia cắt.

Khôi phục hệ thống điện tại các xã, bản; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để găm hàng tăng giá

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo EVN hỗ trợ địa phương khôi phục hệ thống điện tại các xã, bản; xây dựng kế hoạch bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra tình trạng khan hàng, đầu cơ, găm hàng tăng giá, hoàn thành trước ngày 20/11/2025.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì: Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và địa phương liên quan tổng hợp, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét bố trí vốn dự phòng của ngân sách trung ương hỗ trợ khẩn cấp các địa phương để khắc phục cấp bách hậu quả thiên tai, hoàn thành trước 11 giờ ngày 14/11/2025.

Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai vừa qua, phấn đấu hoàn thành, trình Chính phủ trong ngày 15/11/2025.

Triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách giãn, hoãn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, … đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm khẩn trương thực hiện bồi thường tổn thất cho bên mua bảo hiểm bảo đảm nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời theo quy định pháp luật; xuất cấp dự trữ quốc gia để thực hiện nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả.

Triển khai các chính sách tín dụng để khôi phục sản xuất, kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng triển khai các chính sách tín dụng (giãn nợ, hoãn nợ, miễn, giảm lãi suất ngân hàng…) đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai theo quy định của pháp luật để khôi phục sản xuất, kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp.

Các cơ quan truyền thông, báo chí tuyên truyền đầy đủ về diễn biến tình hình, các chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và kết quả khắc phục của các địa phương, sự vào cuộc của nhân dân, doanh nghiệp với tinh thần "tình dân tộc, nghĩa đồng bào".

Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh vận động, kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại, kịp thời phân bổ cho các địa phương, đôn đốc, kiểm tra việc chuyển kinh phí đến tận tay người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực những vấn đề đột xuất, phát sinh.