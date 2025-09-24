Xây dựng cộng đồng doanh nghiệp có trách nhiệm

Công ty TNHH SBC Hoàng Gia chú trọng chất lượng, mẫu mã hàng hóa

Doanh nghiệp, người tiêu dùng phải tự bảo vệ mình

Gần đây, tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ngày càng gia tăng, gây lo lắng cho người tiêu dùng và ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín DN. Tại TP. Huế, lực lượng chức năng đã nhiều lần kiểm tra, phát hiện các vụ buôn bán mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, quần áo, hàng điện tử không rõ nguồn gốc.

Chị Phạm Thị Hòa (phường Phú Xuân) cho hay, gia đình chị thường xuyên sử dụng các sản phẩm liên quan đến sữa, thực phẩm chức năng... để chăm sóc sức khỏe. Thế nhưng, những vụ việc về hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng mà cơ quan chức năng triệt phá trong thời gian qua làm chị băn khoăn. Do vậy, việc mua, sử dụng những sản phẩm hiện nay được chị cân nhắc lựa chọn kỹ càng.

Giám đốc một doanh nghiệp (DN) ngành dệt may Huế cho biết, đơn vị ông từng bị làm nhái sản phẩm, đưa ra thị trường với chất lượng thấp. Người tiêu dùng khó phân biệt thật - giả nên đánh giá sai về thương hiệu. Để tạo niềm tin cho khách hàng, DN luôn nỗ lực đầu tư công nghệ, xây dựng hệ thống nhận diện mới đến mở rộng kênh phân phối chính thống…

Theo TS.BS Hoàng Thị Bạch Yến, Phó Trưởng khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, tác hại của hàng giả, hàng nhái trong thực phẩm và dược phẩm là rất nguy hiểm, bởi người dân khó kiểm chứng chất lượng. “Hậu quả không chỉ là thiệt hại kinh tế mà còn liên quan trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí cả tính mạng con người. Do vậy, cùng với sự kiểm soát của cơ quan chức năng, DN cần nâng cao trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh; người tiêu dùng cũng phải thay đổi thói quen mua sắm, lựa chọn sản phẩm có thương hiệu, nguồn gốc rõ ràng”.

Văn hóa kinh doanh - nền tảng bền vững

Từ góc nhìn của giới nghiên cứu, TS. Cung Trọng Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP. Huế chia sẻ: Huế đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Nếu cộng đồng DN không xây dựng văn hóa kinh doanh liêm chính, có trách nhiệm thì khó tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn, bền vững. Xây dựng đạo đức kinh doanh không chỉ là vấn đề tự giác của DN mà cần cả sự định hướng chính sách, cơ chế khuyến khích. Hiệp hội Doanh nghiệp địa phương nên đóng vai trò “cầu nối”, tạo diễn đàn để DN chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau cam kết phát triển bền vững.

Đồng quan điểm này, ông Đỗ Ngọc Cơ, Chủ tịch Hội Lữ hành TP. Huế, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Xanh Việt nhấn mạnh: “Trong ngành du lịch, chữ tín và sự minh bạch là tài sản lớn nhất. Nếu một đơn vị vì lợi nhuận ngắn hạn mà gian dối với khách hàng, hậu quả sẽ không chỉ dừng lại ở DN mà ảnh hưởng đến hình ảnh Huế. Chúng tôi xác định phát triển dịch vụ xanh, gắn kết cộng đồng, nâng cao trải nghiệm khách hàng là cách phát triển lâu dài, bền vững”.

TP. Huế đã ban hành nhiều chương trình hỗ trợ DN chuyển đổi số, khuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn xanh, sạch. Điều này phù hợp với xu hướng phát triển chung của quốc tế, đồng thời tạo nền tảng để DN Huế khẳng định thương hiệu trên thị trường.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Phạm Tấn Công, dù cộng đồng DN Việt Nam từng bước phát triển nhưng vẫn còn một số doanh nhân, DN có tư tưởng làm giàu, tìm kiếm lợi nhuận một cách phi pháp. Điều này có thể thấy rõ gần đây những vụ việc được phát hiện, đặc biệt là thực phẩm, thuốc chữa bệnh. Chủ tịch VCCI cho rằng, xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh là nhiệm vụ lớn và nền tảng cho sự phát triển kinh tế tư nhân bền vững. Chính phủ đã giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng đề án chuẩn mực đạo đức văn hóa kinh doanh. VCCI đề nghị Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi triển khai xây dựng đề án này cần phát huy sự tham gia của cộng đồng DN. Bên cạnh đó, VCCI cũng đang chủ động triển khai xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh bằng việc ban hành bộ quy tắc đạo đức doanh nhân, DN từ năm 2023; đồng thời sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong xây dựng triển khai đề án trên, đưa đạo đức văn hóa kinh doanh thành sức mạnh mới của doanh nhân, DN Việt Nam.

Đầu tháng 6/2025 vừa qua, VCCI phát động Chương trình Đánh giá, công bố DN bền vững tại Việt Nam - CSI 2025 nhằm ghi nhận, khuyến khích, biểu dương các DN thực hành tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh bền vững.