Siết hoạt động kinh doanh bar, beer club, pub

Đại diện Đoàn liên ngành phổ biến các nội dung đến đại diện các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bar, pub, beer club trên địa bàn TP. Huế

Đoàn liên ngành do ông Nguyễn Thiên Bình - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế kiêm Trưởng đoàn, chủ trì. Tham dự có đại diện 25 đơn vị hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bar, pub, beer club trên địa bàn TP. Huế.

Tại hoạt động này, Đoàn liên ngành đã phổ biến trách nhiệm của các cơ sở hoạt động kinh doanh và các loại hình tương tự trên địa bàn thành phố. Trong đó, lưu ý việc các cơ sở hoạt động kinh doanh bar, beer, beer club, pub và các loại hình tương tự ngoài tuân thủ quy định của pháp luật phải trang bị tối thiểu 2 camera an ninh được kết nối về Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (Trung tâm HueIOC) để giám sát trực tuyến bằng dữ liệu số. Theo đó, vị trí lắp đặt phải quan sát đầy đủ mọi hoạt động của quán, cổng ra vào và có dữ liệu lưu trữ ít nhất trong 30 ngày nhằm phục vụ công tác quản lý khi cần thiết, chủ động trích xuất khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

Ngoài ra, các cơ sở trong quá trình hoạt động kinh doanh phải chủ động sắp xếp địa điểm, bố trí lực lượng trông giữ xe của khách, nhân viên bảo đảm đỗ xe đúng nơi quy định. Không để xảy ra tình trạng dừng, đỗ xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông, để xe, đỗ xe ở vỉa hè không đúng quy định; lấn chiếm lòng đường, hè phố để bố trí bàn, ghế, vật dụng khác trái quy định pháp luật. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về tệ nạn xã hội tại cơ sở. Chủ cơ sở có trách nhiệm phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý các sự cố, vụ việc xảy ra tại cơ sở.

Khi tổ chức biểu diễn nghệ thuật mà không bán vé xem biểu diễn nghệ thuật, chủ cơ sở phải gửi thông báo bằng văn bản đến UBND xã, phường nơi tổ chức biểu diễn nghệ thuật ít nhất 5 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức nghệ thuật biểu diễn. Đối với biểu diễn DJ (chỉnh nhạc) sau 22 giờ đến 24 giờ cùng ngày phải điều chỉnh âm thanh mức độ đảm bảo, không gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Không sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội. Trong quá trình tổ chức nghệ thuật biểu diễn tại cơ sở phải thực hiện nghiêm theo quy định tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường, bao gồm quản lý tiếng ồn, độ rung, chất thải, khí thải, nước thải; thực hiện đăng ký môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường…

Ngay sau khi phổ biến, đại diện 25 đơn vị hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bar, pub, beer club đã ký cam kết. Cam kết này nhấn mạnh vào việc tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật đúng theo quy định; tuân thủ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, môi trường, y tế và phòng chống cháy nổ. Khi tổ chức chương trình phải đảm bảo tiếng ồn theo quy chuẩn. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, hoạt động kinh doanh bar, beer club, pub và các loại hình tương tự phải đúng giờ quy định, không sử dụng loa có công suất lớn gây tiếng ồn làm mất trật tự, ảnh hưởng đến môi trường sống các hộ dân xung quanh. Không tổ chức nhảy múa phản cảm. Trường hợp có tổ chức hoạt động biểu diễn phải có phương án đảm bảo cách âm. Nếu để xảy ra sai phạm, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật.