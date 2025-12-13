Sớm khắc phục việc sạt lở tại đập tràn và đường dân sinh ở A Lưới

Mố cầu Cưr Xo đã bị gãy, đe dọa trực tiếp đến việc đi lại của người dân và học sinh trên địa bàn

Nguy cơ mất an toàn

Trở lại xã A Lưới 4 những ngày này, dù mưa lũ đã đi qua khá lâu nhưng hậu quả để lại vẫn hiện hữu trên nhiều tuyến đường, đập tràn. Tại đập tràn kết hợp với tuyến đường vào thôn La Tân, nước lũ đã làm xói lở nghiêm trọng phần móng, bể nát mặt đường, tạo nên những hố sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Trước thực trạng đó, chính quyền địa phương đã dựng rào chắn, lắp biển cảnh báo, đồng thời khuyến cáo người dân chỉ đi bộ hoặc sử dụng xe máy khi qua đập tràn; tuyệt đối không cho xe ô tô lưu thông để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Phòng Kinh tế xã A Lưới 4 cho biết, mưa lớn từ thượng nguồn đổ về suối La Tân đã gây sạt lở đất hai bên bờ suối, làm thay đổi dòng chảy đột ngột. Khi kết hợp với lượng nước lớn và dòng chảy xoáy mạnh, toàn bộ phần đập tràn và khoảng 30m tuyến đường La Tân đã bị phá vỡ, gây chia cắt tạm thời việc đi lại của người dân trong thôn.

Bà Kăn Vét, trú tại thôn A Đớt - La Tân chia sẻ: “Đập tràn kết hợp với tuyến đường này là con đường huyết mạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của bà con. Mưa lũ vừa qua làm gãy đập, gãy đường, ruộng lúa cũng bị bùn đất vùi lấp, khiến cuộc sống và việc làm ăn của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi mong Nhà nước sớm quan tâm đầu tư khắc phục”.

Cùng chung nỗi lo, ông Rapat Hùng, người dân thôn A Đớt - La Tân cho biết: “Đập tràn và tuyến đường này được xây dựng từ năm 2008, nối liền đường dân sinh với Tỉnh lộ 20. Mưa lũ không chỉ làm hư hỏng công trình mà còn khiến nhiều chân ruộng lúa của bà con bị ngập sâu bởi bùn đất. Để kịp gieo cấy vụ đông - xuân, người dân phải thuê máy xúc để cải tạo ruộng, rất tốn kém chi phí”.

Không chỉ tại khu vực suối La Tân, mưa lũ còn gây thiệt hại nặng nề dọc suối A Sáp. Tại đây, mố cầu Cưr Xo đã bị gãy, đe dọa trực tiếp đến việc đi lại của người dân và học sinh trên địa bàn.

Để bảo đảm an toàn, chính quyền xã đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành đắp tạm bao cát, dựng rào chắn và lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực mố cầu bị hư hỏng. Lực lượng chức năng cũng thường xuyên túc trực, nhắc nhở người dân và các em học sinh cẩn trọng khi lưu thông qua khu vực này.

Qua ghi nhận thực tế chúng tôi thấy, mưa lũ còn gây sạt lở nghiêm trọng hai bên bờ các con suối, đe dọa trực tiếp đến nhà cửa và sinh kế của người dân sinh sống dọc tuyến. Trước nguy cơ này, nhiều hộ dân đã làm đơn kiến nghị, mong muốn chính quyền địa phương và các ngành chức năng sớm có giải pháp căn cơ để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Cũng dọc suối A Sáp, đập tràn Ba Lạch đã bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn. Hai bên bờ suối xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất đá nghiêm trọng. Trước mắt, chính quyền địa phương buộc phải làm một tuyến đường tạm bằng đất để người dân đi lại. Mặc dù vậy, đây chỉ là giải pháp tình thế, tiềm ẩn nhiều rủi ro khi có mưa lớn.

Người dân xã A Lưới 4 mong được đầu tư, nâng cấp sửa chữa lại đường, đập tràn bị hư hỏng do mưa lũ

Sớm khắc phục để ổn định đời sống người dân

Thống kê của Phòng Kinh tế xã A Lưới 4 cho thấy, các đợt mưa lũ liên tiếp vừa qua đã gây hư hỏng 17 công trình giao thông và thủy lợi trên địa bàn xã. Đây là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất trong các xã vùng A Lưới bởi các đợt mưa lũ cuối năm 2025. Do tổng kinh phí khắc phục, sửa chữa các công trình bị hư hỏng lớn, vượt quá khả năng cân đối của địa phương, nên cấp ủy, chính quyền xã A Lưới 4 rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các sở, ban, ngành và UBND TP. Huế.

Ông Trương Toàn Thắng, Trưởng phòng Kinh tế xã A Lưới 4 cho biết: “Sạt lở làm hư hỏng đập tràn, cầu và các tuyến đường dân sinh không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân mà còn tác động lớn đến hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Việc sớm được hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, khôi phục các công trình là hết sức cấp thiết nhằm bảo đảm đời sống, sinh kế cho bà con”.

Theo thông tin từ địa phương, các ngành chức năng của TP. Huế đã tiến hành khảo sát hiện trạng và thống nhất chủ trương mở rộng tuyến đường, xây mới cầu Cưr Xo. Đồng thời, xây dựng hệ thống kè chống sạt lở bờ suối A Sáp dọc tuyến đường Hồ Chí Minh...