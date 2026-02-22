Các nhà hàng ở bãi biển Thuận An chờ hợp đồng thuê đất mới

Các nhà hàng tại bãi biển Thuận An

Không dám đầu tư vì chưa có hợp đồng mới

Theo các hộ kinh doanh, hợp đồng cho thuê đất kinh doanh dịch vụ ăn uống tại bãi tắm Thuận An được ký trong thời hạn 5 năm, từ đầu năm 2021 và đã hết hạn vào ngày 31/12/2025. Tuy nhiên, từ đầu năm 2026 đến nay, các hộ kinh doanh vẫn chưa được ký hợp đồng thuê đất mới, trong khi mùa du lịch biển đã bắt đầu và lượng khách đang có xu hướng tăng dần.

Hiện tại, dọc bãi biển Thuận An có khoảng 20 nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ du khách. Do chưa có hợp đồng thuê đất mới, hầu hết các cơ sở này đều rơi vào tâm lý chờ đợi, không dám đầu tư lớn.

Nhiều nhà hàng buộc phải hoạt động cầm chừng. Việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất là yếu tố quan trọng để thu hút du khách và giữ chân khách quay lại gần như bị “đóng băng”, làm ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh của các cơ sở kinh doanh.

Ông Trần Đại Chiến, chủ nhà hàng Thắng tại bãi biển Thuận An cho biết, vào mùa du lịch mới nhưng gia đình ông chỉ dám sửa chữa một số hạng mục nhỏ để duy trì hoạt động. “Không có hợp đồng thuê đất mới nên chúng tôi không dám đầu tư lớn. Nếu có hợp đồng rõ ràng, ổn định lâu dài, chúng tôi sẵn sàng nâng cấp đồng bộ để phục vụ du khách tốt hơn”, ông Chiến chia sẻ.

Cũng theo ông Chiến, khu vực nhà hàng của ông nằm gần đoạn dự kiến thi công bờ kè, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin cụ thể về thời gian triển khai. Điều này khiến việc tính toán phương án đầu tư càng thêm khó khăn, bởi nếu đầu tư lớn mà trùng với thời điểm thi công sẽ phát sinh rủi ro và gia tăng thiệt hại.

Tương tự, bà Trần Thị Xuân, chủ Nhà hàng Sao Biển cũng bày tỏ sự lo lắng khi chưa có hợp đồng thuê đất mới. Bà cho biết, từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4, lượng khách đến biển Thuận An đã bắt đầu tăng, nhất là vào cuối tuần, nhưng nhà hàng vẫn chưa thể sửa chữa, nâng cấp các hạng mục đã xuống cấp sau thời gian dài khai thác.

“Chúng tôi muốn đầu tư lại hệ thống biển quảng cáo, cải tạo không gian phục vụ, chỉnh trang khu bếp, nhưng chưa có hợp đồng nên rất e ngại. Nếu không đầu tư kịp thời, chất lượng phục vụ sẽ bị ảnh hưởng, trong khi yêu cầu của du khách ngày càng cao”, bà Xuân nói.

Không chỉ dừng lại ở việc sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, việc chậm ký hợp đồng còn kéo theo những vướng mắc liên quan đến thủ tục đăng ký kinh doanh, kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế. Nhiều hộ kinh doanh cho biết, nếu tình trạng này kéo dài sẽ phát sinh rủi ro về pháp lý khi hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra nhưng chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý cần thiết.

Sớm có phương án về việc cho thuê đất

Trước những khó khăn trên, các hộ kinh doanh tại bãi biển Thuận An đều mong muốn chính quyền sớm có phương án cụ thể về việc cho thuê đất, bao gồm thời hạn thuê, mức giá và các điều kiện đi kèm, nhằm tạo sự minh bạch và ổn định lâu dài cho hoạt động kinh doanh.

Theo tìm hiểu, thời gian qua, chính quyền địa phương đã nhiều lần làm việc với các hộ dân để nắm bắt tình hình và tìm hướng tháo gỡ. Tuy nhiên, do thay đổi trong mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thẩm quyền giao đất, cho thuê đất hiện thuộc cấp thành phố nên việc xử lý cần có sự thống nhất từ các cấp, ngành liên quan.

Ông Lê Tuấn Hồng Nhật, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thuận An cho biết, phường đã có văn bản gửi UBND thành phố và các đơn vị liên quan đề nghị sớm có phương án giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho người dân cũng như duy trì hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại khu vực bãi biển.

Trong thời gian chờ quyết định chính thức, phường Thuận An cũng tạo điều kiện trong phạm vi cho phép để các hộ kinh doanh có thể sửa chữa những hạng mục nhỏ, cấp bách nhằm duy trì hoạt động, tránh gián đoạn phục vụ du khách trong mùa cao điểm.

Cũng theo ông Lê Tuấn Hồng Nhật, sắp tới, lãnh đạo UBND thành phố dự kiến sẽ có buổi làm việc với địa phương để thống nhất phương án xử lý. Quan điểm chung là tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh, đảm bảo đúng quy định pháp luật, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch bền vững, lâu dài.

Thực tế cho thấy, bãi biển Thuận An là điểm đến thu hút đông đảo du khách mỗi dịp hè, đóng vai trò quan trọng trong phát triển du lịch biển của địa phương. Vì vậy, việc sớm tháo gỡ vướng mắc về thủ tục cho thuê đất không chỉ giúp các hộ kinh doanh ổn định hoạt động mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện hình ảnh điểm đến.