Tạo nền tảng cho hệ sinh thái y tế số hiện đại

Khám sức khỏe cho người dân ở xã Bình Điền.

Làm giàu dữ liệu

Thực hiện Kế hoạch số 1248/KH-BYT và Kế hoạch số 1261/KH-BYT cùng các hướng dẫn liên quan, Bộ Y tế đã phát động Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế trên toàn quốc. Chiến dịch hướng đến mục tiêu xây dựng nguồn dữ liệu tin cậy, thống nhất, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành, khám, chữa bệnh (KCB) và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Để triển khai hoạt động trên, mới đây UBND TP. Huế ban hành Kế hoạch số 406/KH-UBND triển khai chiến dịch trên địa bàn. Theo kế hoạch, trong thời gian 90 ngày, toàn ngành y tế thành phố sẽ tập trung rà soát, làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm dữ liệu đáp ứng các tiêu chí “Đúng - Đủ - Sạch - Sống - Thống nhất - Dùng chung - Đồng bộ - Thông suốt”.

Điểm đáng chú ý của chiến dịch là phạm vi triển khai rộng, bao gồm các cơ sở dữ liệu thuộc nhiều lĩnh vực như KCB; nhân lực y tế; tiêm chủng; HIV/AIDS; an toàn thực phẩm; sức khỏe bà mẹ và trẻ em; người khuyết tật; trợ giúp xã hội cùng nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác.

Để bảo đảm Chiến dịch được triển khai hiệu quả, ngày 22/7, Sở Y tế đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi số nhằm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, đơn vị và thống nhất lộ trình thực hiện. Theo PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế, việc làm sạch và làm giàu dữ liệu là nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng xây dựng hệ sinh thái dữ liệu y tế số đồng bộ, chính xác, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành, chăm sóc sức khỏe Nhân dân cũng như thúc đẩy chuyển đổi số ngành y tế theo định hướng của Bộ Y tế và UBND thành phố.

Không chỉ dừng lại ở công tác quản lý, lợi ích của việc chuẩn hóa dữ liệu sẽ được người dân cảm nhận rõ trong quá trình sử dụng dịch vụ y tế. Khi dữ liệu được đồng bộ với Cổng dữ liệu sức khỏe và Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, lịch sử KCB, kết quả xét nghiệm, tiêm chủng hay các chỉ số sức khỏe của người dân sẽ được lưu trữ tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho việc KCB ở bất kỳ cơ sở y tế nào. Nhờ đó, bác sĩ có thể nhanh chóng tiếp cận thông tin bệnh án, đưa ra chẩn đoán chính xác hơn, hạn chế các xét nghiệm trùng lặp và nâng cao chất lượng điều trị.

Hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử

Thực tế tại Trung tâm Y tế Phú Vang cho thấy, việc chuẩn hóa dữ liệu đang được triển khai quyết liệt. Đơn vị đã rà soát các dữ liệu thuộc y tế cơ sở, hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử để kết nối với hệ thống. Theo BSCKII Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Vang, việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu sẽ giúp người dân dễ dàng sử dụng thẻ bảo hiểm y tế và VNeID khi KCB, đồng thời giúp ngành y tế theo dõi đầy đủ lịch sử sức khỏe, bệnh lý để tăng cường công tác dự phòng và chăm sóc sức khỏe toàn dân.

“Cùng với hơn 100 ngàn dân tại 3 xã Phú Vang, Phú Vinh và Phú Hồ, hiện trung tâm đang triển khai khám sức khỏe cho CBCNV-LĐ Khu công nghiệp Phú Đa, đây là nguồn dữ liệu quan trọng để cập nhật sổ sức khỏe điện tử, hướng đến chuẩn hóa dữ liệu, tạo điều kiện để xây dựng hệ sinh thái dữ liệu y tế đồng bộ, chính xác”, bác sĩ Hùng chia sẻ.

Bên cạnh việc hoàn thiện dữ liệu, Sở Y tế thành phố cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực số. Trong tháng 7/2026, ngành đã tổ chức chương trình tập huấn cho khoảng 1.500 cán bộ, nhân viên y tế nhằm nâng cao năng lực số, trang bị kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), từng bước làm chủ các công cụ hỗ trợ quản lý và chuyên môn.

Theo PGS.TS Trần Kiêm Hảo, khi dữ liệu được chuẩn hóa, liên thông và khai thác hiệu quả sẽ tạo nền tảng cho việc phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, cải cách hành chính và chất lượng dịch vụ y tế, góp phần nâng cao chất lượng KCB và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.