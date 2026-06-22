Giữ vững “lá chắn” phòng bệnh

Kiểm tra sức khỏe cho công nhân.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Huế, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận 144 ca sốt xuất huyết, 191 ca tay chân miệng, 631 ca cúm; không ghi nhận ca mắc sởi và chỉ có 2 trường hợp sốt rét ngoại lai. Công tác kiểm dịch y tế quốc tế tiếp tục được duy trì nghiêm ngặt tại các cửa khẩu với 162 chuyến tàu biển, hơn 123.700 hành khách, thủy thủ cùng 6 chuyến bay được kiểm dịch, góp phần ngăn ngừa nguy cơ xâm nhập của các dịch bệnh nguy hiểm từ bên ngoài.

Một trong những giải pháp được chú trọng là tăng cường giám sát dịch bệnh ngay từ tuyến cơ sở. Theo đó, CDC Huế phối hợp với các trung tâm y tế, trạm y tế xã, phường và các cơ sở khám, chữa bệnh tiến hành điều tra từng ca bệnh, xác định yếu tố dịch tễ, khoanh vùng và xử lý kịp thời các ổ dịch. Thông tin ca bệnh được cập nhật hằng ngày trên hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, bảo đảm mọi trường hợp nghi ngờ đều được xử lý trong vòng 24 - 48 giờ. Đồng thời, các mẫu bệnh phẩm được lấy và gửi Viện Pasteur Nha Trang để định týp, định chủng vi rút, phục vụ công tác điều trị và dự báo dịch tễ. Đáng chú ý, dù số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng tăng so với cùng kỳ, thành phố vẫn chưa ghi nhận ổ dịch lớn hay trường hợp tử vong.

BSCKII Thái Văn Tuấn, Giám đốc CDC Huế cho biết, song song với công tác chuyên môn, hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe được triển khai thường xuyên và liên tục. Đối với sốt xuất huyết, vận động người dân thường xuyên vệ sinh môi trường, loại bỏ các dụng cụ chứa nước đọng, ngủ màn phòng muỗi và đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh. Với bệnh tay chân miệng, các trường học được hướng dẫn thực hiện “3 sạch” gồm ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch; đồng thời tăng cường vệ sinh, khử khuẩn đồ chơi, bề mặt tiếp xúc, theo dõi sức khỏe học sinh hằng ngày và cách ly kịp thời các trường hợp mắc bệnh nhằm hạn chế lây lan.

Bên cạnh đó, công tác hậu cần luôn được chuẩn bị sẵn sàng. CDC TP. Huế đã dự trù đầy đủ vật tư, hóa chất, trang thiết bị; tổ chức tập huấn chuyên môn cho các tuyến; hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án “4 tại chỗ” trong phòng, chống dịch. Ba đội phản ứng nhanh cũng được thành lập để sẵn sàng hỗ trợ điều tra dịch tễ, xử lý ổ dịch và chi viện cho tuyến dưới khi cần thiết.

Một “lá chắn” quan trọng khác trong công tác phòng bệnh là duy trì tỷ lệ bao phủ vắc-xin. Chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn thành phố tiếp tục được triển khai hiệu quả với tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt trên 95%, cao hơn cùng kỳ năm trước, đồng thời tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho trẻ chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi; tăng cường quản lý đối tượng bằng phần mềm tiêm chủng; phối hợp với ngành giáo dục và chính quyền địa phương rà soát trẻ trong độ tuổi tiêm chủng, đẩy mạnh truyền thông để phụ huynh đưa trẻ đi tiêm.

Theo bác sĩ Thái Văn Tuấn, thời gian tới CDC Huế tiếp tục theo dõi sát diễn biến các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm và bệnh do vi rút hợp bào hô hấp; tăng cường giám sát tại cơ sở y tế, trường học, khu công nghiệp và cộng đồng để phát hiện sớm, xử lý triệt để các ổ dịch, không để dịch bệnh lan rộng. Đồng thời, bảo đảm đầy đủ nhân lực, vật tư, trang thiết bị theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động các kịch bản ứng phó với những tình huống dịch bệnh khẩn cấp.