Từ cộng đồng số đến chính quyền số

Bà Trần Thị Thuận tự tin thao tác sau khi được hướng dẫn sử dụng một số dịch vụ số trên điện thoại thông minh.

Từ những đổi thay trong cộng đồng

Chưa đầy hai phút sau khi được đoàn viên, thanh niên của Tổ công nghệ số cộng đồng phường Phong Thái hướng dẫn, bà Trần Thị Thuận, tổ dân phố Phò Ninh, đã hoàn tất việc kích hoạt tài khoản VNeID để thực hiện thủ tục ở bộ phận hộ tịch - tư pháp. Với bà Thuận, do chưa tiếp cận dịch vụ số nên còn thấy lúng túng. Nhưng khi được sự hỗ trợ, hướng dẫn tận tình của các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng, bà đã tự tin thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số.

Ngày càng nhiều người dân chủ động sử dụng các nền tảng số trong giải quyết công việc hằng ngày. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủy Xuân, chị Nguyễn Thị Lan đến đăng ký cấp giấy chứng nhận hộ kinh doanh. Nhờ tìm hiểu trước quy trình và quen sử dụng các dịch vụ số trên điện thoại thông minh, chị nhanh chóng khai báo thông tin, tải các giấy tờ cần thiết và hoàn thiện hồ sơ điện tử theo hướng dẫn của cán bộ “một cửa”. Chị Lan cho biết, nhờ chuẩn bị hồ sơ từ trước trên điện thoại nên khi đến Trung tâm chỉ mất ít thời gian để hoàn tất thủ tục. Không còn phải viết đi viết lại nhiều lần hay bổ sung giấy tờ, chị thấy thuận lợi hơn nhiều và cán bộ tiếp nhận hồ sơ cũng đỡ mất thời gian.

Đến nay, 100% xã, phường trên địa bàn thành phố đã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng. Hàng nghìn thành viên các tổ được tham gia lớp tập huấn và hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng số và an toàn thông tin. Ngoài ra, trên nền tảng Hue-S, thành phố đã xây dựng 16 bài giảng video về kỹ năng sử dụng VNeID, chữ ký số, thanh toán điện tử, phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng... thu hút gần 1 triệu lượt người xem.

Các chương trình, hội thi trực tuyến cũng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Từ chương trình tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến dành cho sinh viên, dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đến hàng loạt cuộc thi về chuyển đổi số, cải cách hành chính, công tác xã hội hay sản xuất, kinh doanh giỏi... đã thu hút hàng trăm nghìn lượt người tham gia, góp phần đưa kiến thức số lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng. Theo ông Nguyễn Kim Tùng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, quan điểm của bình dân học vụ số là hễ ai có kỹ năng số, biết công nghệ đều có thể trở thành người hướng dẫn, hỗ trợ người dân ngay tại khu dân cư, qua đó từng bước thu hẹp khoảng cách số.

Nền tảng bền vững cho chính quyền số

Khi người dân thành thạo các kỹ năng số, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính cũng được nâng lên. Thay vì phải hướng dẫn nhiều lần hoặc xử lý hồ sơ giấy, cán bộ có điều kiện tập trung giải quyết chuyên môn, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao chất lượng phục vụ.

Theo ông Võ Hoàng Nguyên Hữu, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủy Xuân, việc đẩy mạnh chuyển đổi số, liên thông dữ liệu và triển khai dịch vụ công trực tuyến đang tạo nhiều chuyển biến tích cực trong giải quyết thủ tục hành chính. Ông Hữu kể ra những lợi ích khi thực hiện hồ sơ điện tử, đó là người dân có thể chủ động nộp hồ sơ trực tuyến, theo dõi tiến độ xử lý ngay trên môi trường số. Điều này không chỉ giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân và doanh nghiệp mà còn giúp cơ quan nhà nước rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao chất lượng phục vụ.

Để bảo đảm hạ tầng số hỗ trợ cộng đồng số, thành phố đã triển khai thống nhất tài khoản định danh điện tử VNeID để người dân sử dụng trên các nền tảng số và dịch vụ công trực tuyến. Hơn 16.200 chữ ký số được cấp cho người dân thông qua đăng ký trực tuyến trên Hue-S, tạo điều kiện để nhiều thủ tục được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng. Ngoài ra, Hue-S đã tích hợp trên 50 tiện ích phục vụ hành chính công, thanh toán điện tử, phản ánh hiện trường, y tế, giáo dục và du lịch..., giúp người dân tận dụng tối đa, hiệu quả các tính năng trên môi trường số.

Tuy đạt được những kết quả nổi bật, song khoảng cách số vẫn còn tồn tại ở một bộ phận người cao tuổi, người dân vùng sâu, vùng xa hoặc những hộ gia đình còn thiếu điều kiện tiếp cận thiết bị thông minh. Cùng với đầu tư hạ tầng và nền tảng số, Huế tiếp tục xác định phổ cập kỹ năng số là nhiệm vụ lâu dài. Thời gian tới, thành phố tiếp tục củng cố hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng; mở rộng các lớp hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng. Đồng thời, duy trì các chương trình, hội thi tìm hiểu về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và khoa học, công nghệ để tạo môi trường học tập thường xuyên cho người dân.

Khi rào cản công nghệ được xóa bỏ, lợi ích mang lại không chỉ là những hồ sơ được giải quyết nhanh hơn, mà là niềm tin của người dân vào một bộ máy hành chính thân thiện. Chiếc cầu nối từ "công dân số" đến "chính quyền số" vì thế đang ngày càng ngắn lại, tạo tiền đề cho một đô thị Huế thông minh, hiện đại và phát triển bền vững.