Quản trị quy hoạch: Khoảng trống từ thực tiễn

Lãnh đạo phường Thanh Thủy kiểm tra tiến độ thực hiện dự án kiệt 303 Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Nguyễn Hiệp

Điều chỉnh quy hoạch chưa theo kịp thực tiễn

Phường Thanh Thủy được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba phường Thủy Phương, Thủy Dương và Thủy Thanh. Khi triển khai hệ thống quy hoạch, nhiều bất cập xuất hiện khi một số khu vực chưa có quy hoạch phân khu; nhiều đồ án được lập từ nhiều năm trước không còn phù hợp với yêu cầu phát triển hiện nay; trong khi nhu cầu cấp phép xây dựng, chỉnh trang đô thị và thu hút đầu tư vẫn diễn ra hằng ngày. Thực tế đó đòi hỏi công tác quy hoạch không thể chỉ dừng ở việc “ghép” các đồ án cũ.

Tại Thuận An, sau sáp nhập, phường quản lý 7 đồ án quy hoạch, gồm 6 quy hoạch phân khu và 1 quy hoạch chung, với tổng diện tích khoảng 2.534ha. Đây là khu vực cửa ngõ kết nối trung tâm TP. Huế với vùng biển và đầm phá; đồng thời, tập trung nhiều dự án hạ tầng và du lịch quy mô lớn. Việc tồn tại nhiều đồ án thiếu khớp nối có thể dẫn đến những hệ lụy lâu dài như: giao thông không liên thông, thoát nước thiếu đồng bộ, quỹ đất công cộng phân tán, hạ tầng xã hội không theo kịp tốc độ phát triển dân cư.

Áp lực quản lý đã thể hiện rất rõ khi trong 6 tháng đầu năm 2026, phường Thuận An tiếp nhận 168 hồ sơ liên quan đến giấy phép xây dựng và đã giải quyết 156 hồ sơ; đồng thời tổ chức hàng trăm đợt kiểm tra trật tự đô thị và trật tự xây dựng.

Ông Nguyễn Văn Thuận, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An cho biết, các đồ án hiện nay được lập riêng cho từng địa bàn trước khi sáp nhập nên chưa tạo được sự thống nhất trong quản lý không gian phát triển. Dữ liệu quy hoạch, đất đai và hạ tầng cũng chưa được số hóa và kết nối đồng bộ, khiến việc tra cứu, quản lý và phối hợp xử lý hồ sơ còn nhiều khó khăn.

Tại xã Chân Mây - Lăng Cô, vướng mắc còn nằm ở khoảng cách giữa nhu cầu quản lý thực tế và thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch. Ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết, địa phương có diện tích hơn 261km², dân số gần 51.000 người và là khu vực trọng điểm phát triển công nghiệp, cảng biển, logistics, du lịch và dịch vụ của Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Xã đã phối hợp với các sở, ngành và Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp trong công tác lập, điều chỉnh, công bố quy hoạch và cung cấp thông tin cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, do toàn bộ địa bàn nằm trong phạm vi khu kinh tế, UBND xã không có thẩm quyền lập, điều chỉnh hay phê duyệt quy hoạch. Hệ quả là nhiều kiến nghị phát sinh từ thực tiễn chưa được xử lý kịp thời.

Đổi mới quản trị đô thị

Mới đây, Ban Đô thị HĐND thành phố Huế đã khảo sát công tác quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn tại một số địa phương. Tại các buổi khảo sát, nhiều địa phương kiến nghị cần sớm rà soát, hợp nhất và hoàn thiện hệ thống quy hoạch phân khu để hình thành một khung quản lý thống nhất, phù hợp với không gian phát triển mới. Các địa phương cũng đề nghị cơ quan chuyên môn tăng cường hỗ trợ về nghiệp vụ, trực tiếp tham gia thẩm định các đồ án có tính chất phức tạp, đồng thời bảo đảm thời gian thẩm định phù hợp để nâng cao chất lượng quy hoạch.

Làm việc trực tiếp với các địa phương, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Quang Tuấn chia sẻ những khó khăn của các địa phương trong giai đoạn sau sáp nhập và đề nghị các địa phương chủ động rà soát, điều chỉnh cục bộ quy hoạch để phục vụ quản lý, cấp phép xây dựng và kêu gọi đầu tư. Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng nghiên cứu lập và điều chỉnh quy hoạch phân khu theo địa giới hành chính mới.

Theo Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Nguyễn Đại Viên, trong giai đoạn hiện nay cần đẩy nhanh tiến độ lập, điều chỉnh quy hoạch phân khu; tăng cường phối hợp chuyên môn với Sở Xây dựng để tháo gỡ các hồ sơ phức tạp; bảo đảm tính đồng bộ và khớp nối giữa các cấp độ quy hoạch.