Chuyển biến tích cực trong đợt cao điểm “100 ngày xử lý điểm nghẽn”

Cử tri phường Thuận Hóa phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri của HĐND thành phố.

"Số hóa" để gần dân hơn

Chia sẻ về hiệu quả ứng dụng công nghệ trong công việc hằng ngày, bà Lê Thị Diệu Hồng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủy Xuân cho biết: “Trước đây, mỗi lần họp Ban Công tác Mặt trận hay tiếp xúc cử tri, cán bộ phải in ấn hàng trăm trang tài liệu rất tốn kém. Đến nay, gần 100% cuộc họp đều triển khai qua việc quét mã QR, bà con chỉ cần dùng điện thoại thông minh là nắm trọn thông tin. Các kênh Zalo và Fanpage của Mặt trận phường cũng duy trì liên tục, giúp tiếp nhận phản ánh của dân chỉ trong vài phút thay vì thụ động chờ đợi các kỳ họp”.

Chuyển đổi số còn giúp minh bạch hóa công tác an sinh xã hội, giải quyết các vướng mắc về quản lý dữ liệu ở cơ sở. Tại xã Đan Điền - địa bàn rộng, dân cư sinh sống rải rác, việc quản lý quỹ và cứu trợ từng gặp không ít khó khăn. Ông Lê Quốc Khánh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đan Điền chia sẻ: “Nhờ làm tốt công tác rà soát hộ nghèo và các đối tượng yếu thế, thông tin hiện đã được cập nhật liên tục trên hệ thống thống nhất. Mọi nguồn tài trợ, Quỹ “Vì người nghèo” hay tiền hỗ trợ thiên tai đều được công khai, minh bạch, đến đúng người, đúng thời điểm, tạo sự tin tưởng rất lớn trong Nhân dân”.

Bà Phạm Thị Ái Nhi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhấn mạnh: “Chuyển đổi số không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Đối với mặt trận, công nghệ giúp đổi mới phương thức hoạt động, nắm bắt ý kiến Nhân dân rộng rãi, kịp thời và toàn diện hơn. Việc triển khai nền tảng Mặt trận số, ứng dụng Trợ lý AI hay Cổng tiếp nhận phản ánh 24/7 không chỉ giải quyết các điểm nghẽn về dữ liệu mà còn tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động, hình thành phương thức quản trị hiện đại trong toàn hệ thống”.

Lan tỏa kỹ năng số

Song song với việc số hóa nội bộ, MTTQ các cấp còn đồng hành cùng người dân trong đời sống hằng ngày. Bám sát Kế hoạch số 70-KH/TU của Thành ủy Huế về đẩy mạnh Phong trào “Bình dân học vụ số”, cán bộ mặt trận phối hợp chặt chẽ với tổ công nghệ số cộng đồng thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”.

Những buổi sinh hoạt khu dân cư giờ đây trở nên sinh động và gần gũi hơn. Người dân được hướng dẫn trực tiếp cách thao tác trên dịch vụ công trực tuyến, cài đặt ứng dụng Hue-S, thanh toán không dùng tiền mặt hay nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Qua các nền tảng số, hàng ngàn ý kiến đóng góp thiết thực cho công tác xây dựng Đảng, chính quyền cũng được tổng hợp nhanh chóng, trở thành căn cứ thực tiễn quan trọng cho cấp ủy địa phương.

Tại hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế lần thứ 3, khóa XI (nhiệm kỳ 2025 - 2030), chuyển đổi số tiếp tục là nội dung trọng tâm được đưa ra thảo luận. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế khẳng định: “Xác định chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học, công nghệ là nhiệm vụ xuyên suốt, là động lực quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống mặt trận trong giai đoạn hiện nay. Do đó, cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án chuyển đổi số trong MTTQ Việt Nam; tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý dữ liệu, nắm bắt tình hình Nhân dân, giám sát, phản biện xã hội và cung cấp dịch vụ hỗ trợ người dân. Đồng thời, tích cực tham gia tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số, hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”, góp phần xây dựng xã hội số, công dân số và chính quyền số trên địa bàn thành phố”.