Xây dựng yêu thương

Lễ khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ bà Bùi Thị Ánh

Ngày mới trên xã nông nghiệp Phú Hồ bắt đầu bằng những niềm vui đời thường giản dị với hương đất, hương lúa thoảng trong nắng sớm. Hôm ấy, đối với gia đình bà Bùi Thị Ánh và người dân thôn Tây Hồ, hạnh phúc, niềm tin như được nhân lên khi ngôi nhà tình nghĩa đã được xây dựng xong.

Từ sáng sớm, tiếng bước chân rộn ràng trước ngõ. Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Hồ, ban điều hành thôn Tây Hồ và rất nhiều bà con trong thôn, đã có mặt để cùng chung niềm vui trong lễ khánh thành và bàn giao ngôi nhà đong đầy nghĩa tình cho gia đình người phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đồng chí Châu Đức Hoàng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Hồ nhớ lại, qua những lần xuống cơ sở, khảo sát, nắm bắt đời sống người dân và từ phản ánh của Ban công tác Mặt trận thôn Tây Hồ, địa phương nhận thấy gia đình bà Ánh thuộc diện chính sách, đang gặp rất nhiều khó khăn. Không có đất ở, nhiều năm gia đình phải sống trong căn nhà tạm bợ trên phần đất ven sông, vì vậy rất cần được hỗ trợ để sớm an cư, ổn định cuộc sống.

Từ đề xuất của Mặt trận xã, UBND xã Phú Hồ đã nhanh chóng thực hiện, hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật, giao diện tích đất gần 200m2 và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Ánh. Bằng tất cả tinh thần trách nhiệm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Hồ tiếp tục ngược xuôi kết nối, vận động mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho bà Ánh. “Trong quá trình vận động, chúng tôi nhận được sự ủng hộ 100 triệu đồng từ công đoàn cơ sở BIDV Chi nhánh Phú Xuân. Hội Nông dân xã kết nối, vận động mạnh thường quân được 20 triệu đồng. Đồng thời, người thân họ hàng của bà Ánh cũng gom góp, nâng tổng số kinh phí xây dựng nhà lên 200 triệu đồng” - ông Châu Đức Hoàng cho biết.

Ngập tràn niềm vui trên những gương mặt rạng rỡ, khi đại diện lãnh đạo xã chúc mừng, trao quyết định bàn giao nhà - ngôi nhà được xây dựng và “gia công” thêm bởi những “vật liệu” quý giá. Đó là sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức, cá nhân, đoàn thể cùng tinh thần tương thân, tương ái, chung tay của cộng đồng. Bày tỏ lòng biết ơn, bà Ánh xúc động nói rằng, từ nay, gia đình bà hoàn toàn yên tâm, tập trung vào phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sống.

Theo đồng chí Trần Kim Nhân, Bí thư Đảng ủy xã Phú Hồ, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống cho Nhân dân, đặc biệt là đối với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà địa phương đã, đang triển khai khẩn trương, hiệu quả.

Trong những trận bão, lũ lớn xảy ra cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Phú Hồ bị thiệt hại nặng về nhà ở. Sau khi rà soát, khảo sát thực tế, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xã xin chủ trương. Từ nguồn kinh phí do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phân bổ, đến nay địa phương đã hoàn thành việc hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 27 hộ neo đơn, hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí 810 triệu đồng.

Thêm một niềm vui trên xã Phú Hồ, ngôi nhà “Đại đoàn kết” dành cho hộ ông Lê Quang Ấy, là hộ nghèo tại cụm dân cư Di Tây, thôn Đồng Di vừa được khởi công xây dựng. Đó là cách thiết thực mà Đảng ủy, chính quyền địa phương xã Phú Hồ chăm lo đời sống, hỗ trợ người nghèo có điều kiện an cư lạc nghiệp, lan tỏa yêu thương, xây dựng niềm tin vững chắc trong Nhân dân.