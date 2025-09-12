Nghị quyết 72 - Đột phá về chăm sóc sức khỏe toàn dân

Trung tâm Y tế Phú Xuân thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân

Chờ đón chính sách mới

Câu chuyện của ông Nguyễn Minh Khôi (phường Phong Quảng) là minh chứng rõ nét cho lợi ích của việc KSK định kỳ. Nhiều năm mang trong mình căn bệnh viêm gan mạn tính mà không biết, đến khi phát hiện thì ông đã mắc thêm bệnh tăng huyết áp, tiểu đường. “Nếu như đi khám sớm, bệnh chắc sẽ nhẹ hơn, giảm chi phí và thời gian điều trị. Trước thông tin từ năm 2026 được KSK miễn phí, người dân chúng tôi rất mừng. Đây cũng là động lực để chúng tôi có ý thức chăm sóc sức khỏe tốt hơn”, ông Khôi chia sẻ.

Theo nội dung trong Nghị quyết 72, từ năm 2026, 100% trạm y tế cấp xã phải được đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị và nhân lực. Đến năm 2027, mỗi trạm cần có ít nhất 4 - 5 bác sĩ; đến năm 2030, bảo đảm đủ nhân lực theo yêu cầu. Đồng thời, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số vào năm 2026, tiến tới bao phủ toàn dân năm 2030.

Tại TP. Huế, ngành y tế đã chú trọng đầu tư cho tuyến cơ sở: nâng cấp, cải tạo, xây mới nhiều trung tâm y tế (TTYT), bệnh viện, mua sắm trang thiết bị hiện đại cho các cơ sở điều trị và dự phòng. Các dự án như hệ thống xử lý nước thải tại TTYT Hương Trà, Phong Điền, Phú Vang… hay nâng cấp Bệnh viện đa khoa Bình Điền, TTYT Quảng Điền đã và đang được triển khai với nguồn vốn hàng chục tỷ đồng.

Vượt qua những khó khăn về nhân lực và trang thiết bị

Tuy nhiên, để KSK định kỳ toàn dân, khó khăn lớn nhất vẫn là thiếu nhân lực và trang thiết bị y tế. Ở nhiều trạm y tế, bác sĩ cơ hữu còn thiếu, trang thiết bị lạc hậu. Điều dưỡng Hoàng Thị Mỹ Linh, công tác 15 năm tại Trạm y tế xã Đan Điền, thẳng thắn: “Một ngày khám chưa tới 20 ca, ngày mưa gió chỉ 5 - 7 ca, chủ yếu là huyết áp, tiền đình. Hơn nữa, trạm chỉ có máy đo huyết áp, thiếu hẳn máy xét nghiệm cơ bản, siêu âm... Với điều kiện này, khó thu hút bác sĩ trẻ về công tác vì không thể phát triển chuyên môn”.

Bác sĩ Phan Dũng, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đan Điền cho rằng, việc thiếu thiết bị không chỉ ảnh hưởng đến chuyên môn mà còn làm cho hoạt động KCB chưa đủ sức thuyết phục người dân. Đây chính là khoảng trống cần được lấp đầy trước khi Nghị quyết 72 bước vào giai đoạn thực thi.

PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế thông tin: “Để triển khai các nội dung trong Nghị quyết 72, đặc biệt là triển khai KSK định kỳ cho người dân từ năm 2026, chúng tôi tập trung phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, có cơ chế đặc thù giữ chân và thu hút bác sĩ giỏi, hợp tác chặt chẽ với Đại học Y Dược Huế và Bệnh viện Trung ương Huế trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật”.

Cùng với đó, các TTYT đã chủ động trang bị kỹ thuật hiện đại. Tại TTYT Quảng Điền, Phó Giám đốc Nguyễn Hoài Nhân cho biết, Trung tâm đã lập kế hoạch đào tạo nhân lực, đầu tư máy siêu âm, máy phẫu thuật nội soi, đồng thời tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế để sẵn sàng triển khai KSK toàn dân từ năm 2026.

Tại TTYT Phú Xuân, đơn vị đã phát triển các dịch vụ chuyên sâu như phẫu thuật ngoại khoa, chấn thương chỉnh hình, y học cổ truyền, phục hồi chức năng. Theo Giám đốc Trung tâm, BSCKII. Nguyễn Thị Hoài Phương, nguồn nhân lực của Trung tâm luôn được gửi đi đào tạo ở các bệnh viện lớn, cập nhật kiến thức mới để phục vụ người dân tốt nhất.