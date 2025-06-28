  • Huế ngày nay Online
Viêm ruột thừa ở trẻ nhỏ dễ bị bỏ sót, nhầm với rối loạn tiêu hóa

Viêm ruột thừa ở trẻ em dễ bị bỏ sót, đặc biệt ở trẻ dưới 5 tuổi do không có triệu chứng điển hình như người lớn, không mô tả được vị trí đau và các biểu hiện dễ nhầm với rối loạn tiêu hóa hoặc nhiễm trùng siêu vi. Vì vậy, bệnh có thể được phát hiện muộn đến khi ruột thừa vỡ, gây áp-xe hoặc nhiễm trùng nặng.

BS.CK1 Nguyễn Hiền, Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) cho biết, khoa vừa phẫu thuật khẩn cấp cho bé trai 3 tuổi có ổ áp-xe bụng lớn hình thành từ ruột thừa viêm vỡ trước đó khoảng 10 ngày. Nếu chậm trễ, trẻ có nguy cơ nhiễm trùng huyết và tắc ruột đe dọa tính mạng.

 Bác sĩ thực hiện phẫu thuật nội soi cắt bỏ phần ruột thừa hoại tử cho bệnh nhi. Ảnh: BS

Theo gia đình, 10 ngày trước nhập viện, trẻ đau bụng từng cơn, bỏ ăn, quấy khóc và sốt nhẹ. Gia đình đưa đi khám gần nhà nhưng tình trạng không cải thiện. Đến ngày thứ 10, trẻ bụng trướng, nôn ói nhiều và không ăn uống được nên được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2.

Kết quả siêu âm và CT scan ghi nhận ổ áp-xe lớn tại hố chậu phải, lan rộng do ruột thừa vỡ nhiều ngày gây viêm lan tỏa và chèn ép dẫn đến tắc ruột. Êkíp phẫu thuật đã tiến hành phẫu thuật nội soi, xử lý lượng lớn dịch mủ, tách các quai ruột dính và cắt bỏ phần ruột thừa hoại tử.

Bác sĩ Hiền cho biết, nhờ phát hiện kịp thời, nên ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, bệnh nhi hồi phục tốt và dự kiến sớm xuất viện.

Từ trường hợp bệnh nhi trên, bác sĩ Hiền khuyến cáo, phụ huynh không chủ quan với cơn đau bụng ở trẻ, đặc biệt khi kèm sốt kéo dài, bỏ ăn, mệt mỏi, nôn ói, đau bụng tăng dần hoặc bụng trướng. Viêm ruột thừa ở trẻ có thể diễn tiến nhanh và âm thầm nên cần đưa trẻ đến bệnh viện sớm giúp hạn chế các biến chứng như vỡ ruột thừa, áp-xe ổ bụng hoặc nhiễm trùng huyết.

Theo baotintuc.vn
