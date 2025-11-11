Sẽ bổ sung 76 thuốc vào danh mục Bảo hiểm y tế chi trả

Quang cảnh hội nghị

Theo Vụ trưởng Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế) Trần Thị Trang, sau khi rà soát, thuốc mới được đề xuất đưa vào danh mục gồm có 81 thuốc. Trong 81 thuốc mới đề xuất có 76 thuốc đáp ứng tiêu chí đưa vào danh mục bảo hiểm y tế, bảo đảm thuốc được đề xuất có hiệu quả điều trị tốt và an toàn, trong số này có 28 thuốc điều trị ung thư.

Bên cạnh đó, có 14 đề xuất giảm giá cho 14 thuốc với cam kết giảm từ 6,5% đến 60,77% giá thuốc để có tỷ lệ thanh toán tốt hơn cho người bệnh, giảm chi phí cho người bệnh và góp phần sử dụng cân đối, hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế...

Bà Dương Thị Minh Châu, Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, chia sẻ tại hội nghị.

Đối thoại tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi.

Việc ban hành danh mục thuốc trong đó bổ sung thêm các loại thuốc mới, thuốc miễn dịch, có nhiều thuốc điều trị ung thư, bệnh tim mạch cũng như các thuốc được mở rộng sử dụng chỉ điều trị ngoại trú sẽ góp phần giảm tình trạng người bệnh lựa chọn khám chữa bệnh tại các cấp chuyên sâu.

Đồng thời phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn, năng lực thực hiện dịch vụ kỹ thuật,… góp phần đẩy mạnh phát triển chuyên môn, năng lực thực hiện dịch vụ kỹ thuật, thu hút nhân lực", Vụ trưởng Trần Thị Trang nhấn mạnh.