  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 11/10/2025 06:46

Vì an sinh xã hội bền vững

HNN - Trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giữa 3 bên (BHXH, UBND xã, phường và tổ chức dịch vụ thu) đã phát huy hiệu quả trong việc phổ biến, tuyên truyền, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT.

Siết chặt chế tài, bảo vệ quyền lợi người lao độngCơ hội tiếp cận lương hưu dễ dàng hơn “Cánh tay nối dài” của chính sách an sinh

 Người dân tham gia BHXH tự nguyện tại địa bàn phường Mỹ Thượng. Ảnh: Lương Thương

Mô hình phối hợp này góp phần nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của BHXH, BHYT. Qua đó, vận động ngày càng nhiều người tham gia, hướng đến mục tiêu an sinh xã hội bền vững.

Trên cơ sở phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT phường, xã đã tận dụng ưu thế của các phương tiện truyền thông của địa phương. Việc quản lý, kiện toàn và nâng cao chất lượng nhân viên thu, cộng tác viên trên địa bàn cũng được chú trọng, đảm bảo chất lượng và hiệu quả hơn trước. Công tác phối hợp tổ chức hội nghị khách hàng, tuyên truyền theo nhóm nhỏ thuận tiện hơn, số người tham gia BHXH, BHYT không ngừng tăng.

Từ ngày 1/7/2025, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, hướng tới bộ máy tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả hơn. Với bộ máy này, BHXH thành phố Huế tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả việc thực hiện quy chế phối hợp 3 bên trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhất là chỉ tiêu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong năm 2025. Ngay từ đầu năm, BHXH cơ sở đã chủ động phối hợp với UBND các phường, xã và Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT để đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng thời triển khai ký kết quy chế phối hợp mới với Ban Chỉ đạo cấp xã và các tổ chức dịch vụ thu.

Theo ông Nguyễn Văn Châu, Giám đốc BHXH cơ sở Phú Xuân, BHXH cơ sở Phú Xuân, UBND các phường và tổ chức dịch vụ thu đã thống nhất được nhiều nội dung quan trọng trong quy chế phối hợp. Công tác phát triển người tham gia BHYT, BHXH tự nguyện là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Tiếp đó là công tác vận động người hưởng lương hưu qua tài khoản cá nhân theo chỉ tiêu giao của UBND thành phố Huế. Ngoài ra, các bên cũng nhất trí thực hiện các giải pháp tuyên truyền, lập hồ sơ tham gia BHXH, BHYT cho cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ không chuyên trách của phường; lập hồ sơ tham gia và chuyển tiền BHYT cho các đối tượng ngân sách nhà nước đóng; công tác chỉ đạo việc thu nộp và thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị tham gia BHXH trên địa bàn các phường.

Chia sẻ về quy chế phối hợp 3 bên, ông Võ Đại Quang, Giám đốc BHXH cơ sở A Lưới cho biết: “BHXH cơ sở A Lưới hiện quản lý 5 xã  A Lưới 1, A lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5; trong đó, người dân tộc thiểu số chiếm khoảng 78% dân số. Từ ngày 1/7, người dân tộc thiểu số tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ 30% trên mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Đây vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với BHXH cơ sở A Lưới trong việc phát triển người tham gia BHXH tự nguyện”.

Theo báo cáo của BHXH thành phố Huế, từ đầu năm đến nay, các địa phương trên địa bàn đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức dịch vụ thu tổ chức 80 hội nghị khách hàng, gần 2.000 cuộc tuyên truyền nhóm nhỏ... Qua đó, đã vận động được 3.117 người tham gia BHXH tự nguyện, 464.571 người tham gia BHYT hộ gia đình. Việc ký kết quy chế phối hợp 3 bên lần này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT; mở rộng độ bao phủ của BHXH, BHYT, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Ngọc Bích
 Từ khóa:
an sinh xã hộibền vữngbảo hiểm xã hội
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vai trò của văn hóa đối với Huế trong phát triển bền vững

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, thành phố Huế đã nỗ lực vượt bậc để khẳng định vị thế một thành phố giàu bản sắc, nơi văn hóa và di sản trở thành nguồn lực quan trọng để phát triển. Nhiều thành tựu cũng được ghi nhận. Quan trọng hơn, Huế đã biết đặt văn hóa và di sản vào trung tâm của quá trình phát triển.

Vai trò của văn hóa đối với Huế trong phát triển bền vững
Chung tay đưa Huế thành đô thị di sản giàu đẹp, bền vững

Ngay sau khi được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế khóa XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các Thành ủy viên trong nhiệm kỳ này đã bày tỏ quyết tâm, niềm tin và kỳ vọng về một chặng đường phát triển mới của thành phố. Những chia sẻ đầu tiên của các tân Thành ủy viên không chỉ thể hiện niềm vinh dự, trách nhiệm khi được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành, mà còn phản ánh rõ khát vọng, tầm nhìn và cam kết hành động của mỗi địa phương, mỗi lĩnh vực.

Chung tay đưa Huế thành đô thị di sản giàu đẹp, bền vững

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top