Vì an sinh xã hội bền vững

Người dân tham gia BHXH tự nguyện tại địa bàn phường Mỹ Thượng. Ảnh: Lương Thương

Mô hình phối hợp này góp phần nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của BHXH, BHYT. Qua đó, vận động ngày càng nhiều người tham gia, hướng đến mục tiêu an sinh xã hội bền vững.

Trên cơ sở phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT phường, xã đã tận dụng ưu thế của các phương tiện truyền thông của địa phương. Việc quản lý, kiện toàn và nâng cao chất lượng nhân viên thu, cộng tác viên trên địa bàn cũng được chú trọng, đảm bảo chất lượng và hiệu quả hơn trước. Công tác phối hợp tổ chức hội nghị khách hàng, tuyên truyền theo nhóm nhỏ thuận tiện hơn, số người tham gia BHXH, BHYT không ngừng tăng.

Từ ngày 1/7/2025, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, hướng tới bộ máy tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả hơn. Với bộ máy này, BHXH thành phố Huế tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả việc thực hiện quy chế phối hợp 3 bên trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhất là chỉ tiêu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong năm 2025. Ngay từ đầu năm, BHXH cơ sở đã chủ động phối hợp với UBND các phường, xã và Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT để đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng thời triển khai ký kết quy chế phối hợp mới với Ban Chỉ đạo cấp xã và các tổ chức dịch vụ thu.

Theo ông Nguyễn Văn Châu, Giám đốc BHXH cơ sở Phú Xuân, BHXH cơ sở Phú Xuân, UBND các phường và tổ chức dịch vụ thu đã thống nhất được nhiều nội dung quan trọng trong quy chế phối hợp. Công tác phát triển người tham gia BHYT, BHXH tự nguyện là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Tiếp đó là công tác vận động người hưởng lương hưu qua tài khoản cá nhân theo chỉ tiêu giao của UBND thành phố Huế. Ngoài ra, các bên cũng nhất trí thực hiện các giải pháp tuyên truyền, lập hồ sơ tham gia BHXH, BHYT cho cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ không chuyên trách của phường; lập hồ sơ tham gia và chuyển tiền BHYT cho các đối tượng ngân sách nhà nước đóng; công tác chỉ đạo việc thu nộp và thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị tham gia BHXH trên địa bàn các phường.

Chia sẻ về quy chế phối hợp 3 bên, ông Võ Đại Quang, Giám đốc BHXH cơ sở A Lưới cho biết: “BHXH cơ sở A Lưới hiện quản lý 5 xã A Lưới 1, A lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5; trong đó, người dân tộc thiểu số chiếm khoảng 78% dân số. Từ ngày 1/7, người dân tộc thiểu số tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ 30% trên mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Đây vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với BHXH cơ sở A Lưới trong việc phát triển người tham gia BHXH tự nguyện”.

Theo báo cáo của BHXH thành phố Huế, từ đầu năm đến nay, các địa phương trên địa bàn đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức dịch vụ thu tổ chức 80 hội nghị khách hàng, gần 2.000 cuộc tuyên truyền nhóm nhỏ... Qua đó, đã vận động được 3.117 người tham gia BHXH tự nguyện, 464.571 người tham gia BHYT hộ gia đình. Việc ký kết quy chế phối hợp 3 bên lần này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT; mở rộng độ bao phủ của BHXH, BHYT, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.