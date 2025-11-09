Làm sạch công viên sau lũ

Công nhân Trung tâm Công viên cây xanh Huế xúc dọn bùn tại các công viên

Những công viên ngập bóng cây xanh từ lâu đã trở thành nét đặc trưng ở Huế - “Thành phố Xanh quốc gia” đầu tiên của Việt Nam (năm 2016). Thời gian gần đây, không gian công viên hai bờ sông Hương được người dân, du khách càng yêu thích bởi sự trong lành, thoáng đãng, sạch đẹp khi được đầu tư chỉnh trang đường đi dạo hai bên bờ sông.

Dù vậy, sau các đợt lũ lớn vừa qua, diện mạo các công viên ven sông Hương và dọc các trục đường trung tâm thành phố Huế bị ảnh hưởng không nhỏ. Bùn non phủ kín lối đi, cỏ bị ngập úng vàng úa từng mảng. Để trả lại vẻ đẹp cho các công viên, công tác chỉnh trang sau lũ được Trung tâm Công viên cây xanh Huế triển khai nhanh nhất có thể. Ngay khi nước rút, Trung tâm đã huy động toàn bộ nhân viên, chia thành nhiều tổ đến từng khu vực để dọn dẹp lớp bùn dày và rác trôi dạt. Theo ông Đặng Ngọc Quý, Phó Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Huế, trong đợt lũ năm nay, hầu như các công viên và các điểm xanh trong thành phố đều bị ngập lâu ngày nên lượng bùn rất dày. Trung tâm đã sử dụng những công cụ, phương tiện công suất lớn, tăng cường lực lượng thu gom với phương châm “nước rút đến đâu vệ sinh đến đấy”, không để rác, bùn tồn đọng, gây ô nhiễm.

Ngâm nước nhiều ngày, có những khu vực bùn dày đến 20 - 30cm, khiến việc xử lý gặp nhiều khó khăn. “Có những đoạn đường bùn quá dày, chúng tôi phải dùng máy bơm công suất lớn để hóa lỏng bùn, hỗ trợ cho việc làm sạch môi trường. Bùn bám lâu khiến mặt đường trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người đi bộ nên chúng tôi cố gắng làm thật sạch, bởi các công viên là nơi người dân thường xuyên lui tới, vận động thể dục thể thao”, anh Nguyễn Tuấn Anh, công nhân Trung tâm Công viên cây xanh Huế chia sẻ.

Song song với việc làm sạch các công viên, Trung tâm Công viên cây xanh Huế đồng thời tiến hành phục hồi các điểm xanh. Cây có dấu hiệu nghiêng, mục rễ hoặc bị tác động mạnh sau lũ được chống đỡ, cắt tỉa hoặc thay thế nếu cần thiết. “Sau lũ, nhiều thảm cỏ, cây xanh đã bị úng, thối rễ do ngâm nước lâu ngày. Trung tâm sẽ tiến hành kiểm tra để có phương án xử lý, phục hồi sức sống cho cây hoặc trồng mới cây xanh, thảm cỏ ở các công viên nhằm tái tạo cảnh quan cho hai bờ sông Hương luôn xanh đẹp”, ông Đặng Ngọc Quý nói.

Trung tâm cũng tận dụng tối đa hệ thống quản lý cây xanh đô thị do HueCIT phát triển - một công cụ số được xem như “bản đồ sức khỏe” của toàn bộ cây xanh trong thành phố để có phương pháp chăm sóc, quản lý tốt cho hệ thống cây xanh trên địa bàn. Hệ thống này số hóa từng gốc cây trên nền tảng GIS, tích hợp đầy đủ thông tin: Vị trí, chủng loại, tuổi cây, hiện trạng sinh trưởng, lịch sử chăm sóc và các điểm từng được xử lý sau bão lũ. Nhờ dữ liệu trực quan và cập nhật liên tục, đội ngũ kỹ thuật có thể nhanh chóng xác định khu vực bị thiệt hại nặng, những cây có nguy cơ gãy đổ cao hoặc những vị trí đang cần phục hồi khẩn cấp, từ đó lập kế hoạch xử lý theo từng bước, phân bổ nhân lực và thiết bị phù hợp, giúp công tác phục hồi cây xanh kịp thời và hiệu quả.

Sau thiên tai, Huế đang từng bước khắc phục để luôn là đô thị hài hòa giữa thiên nhiên và con người, nơi có cảnh quan xanh mát, an toàn, thân thiện, là điểm đến không thể bỏ qua của du khách thập phương.