  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 04/11/2026 07:54

Giá trị phía sau danh hiệu

HNN - Phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” và giải thưởng “Sao Tháng Giêng” đang tạo động lực để học sinh, sinh viên chủ động học tập, rèn luyện và cống hiến. Qua mỗi danh hiệu, giải thưởng, những nỗ lực của tuổi trẻ được ghi nhận, đồng thời lan tỏa tinh thần phấn đấu, khát vọng trưởng thành và trách nhiệm với cộng đồng.

Sinh viên Đại học Huế giành nhiều thành tích thể thao nổi bậtĐưa pháp luật di sản đến gần học sinhPhát động vai trò tiên phong của sinh viên trong phòng, chống lừa đảo trực tuyến

Học sinh, sinh viên tiêu biểu chia sẻ kinh nghiệm học tập, rèn luyện và cống hiến tại lễ tuyên dương các danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Sao Tháng Giêng”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” cấp thành phố năm 2026. 

Rèn luyện hôm nay, vững bước ngày mai

Là sinh viên duy nhất của TP. Huế nhận đồng thời danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và Giải thưởng “Sao Tháng Giêng tiêu biểu” cấp Trung ương, Hoàng Ngọc Vĩnh An (sinh năm 2003), Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế cho rằng, giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở sự ghi nhận mà còn ở những bài học trên hành trình phấn đấu.

Theo An, các cuộc thi học thuật giúp bản thân nhận ra thiếu sót, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện tư duy phản biện và bản lĩnh trước đám đông. Những hoạt động tình nguyện trong chiến dịch Mùa hè xanh mở ra cơ hội tiếp xúc với thực tế, thấu hiểu hơn những hoàn cảnh của người dân và nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Với một sinh viên ngành y, những trải nghiệm ấy còn góp phần bồi đắp y đức, giúp An ý thức rõ hơn về trách nhiệm của người thầy thuốc tương lai đối với người bệnh. Nhờ chủ động cân bằng việc học và hoạt động phong trào, An từng bước tích lũy hành trang cho nghề nghiệp sau này.

Ở bậc phổ thông, Phạm Vũ Bảo Hân (sinh năm 2010), Chủ nhiệm CLB Kỹ năng xã hội Trường THPT Chuyên Quốc học - Huế cũng nỗ lực phát triển bản thân qua học tập và hoạt động phong trào. Không chỉ đạt điểm trung bình cả năm học 9,6/10, Hân còn tích cực tham gia các cuộc thi, hoạt động Đoàn, câu lạc bộ và chương trình tình nguyện. Với Bảo Hân, học tập và trải nghiệm luôn bổ trợ cho nhau, giúp người trẻ khám phá năng lực, hoàn thiện bản thân và nuôi dưỡng tinh thần cống hiến.

Nuôi dưỡng khát vọng tuổi trẻ

Anh Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn cho biết, câu chuyện của Vĩnh An và Bảo Hân là những lát cắt tiêu biểu cho tinh thần học tập, rèn luyện và cống hiến của học sinh, sinh viên Huế. Mỗi gương mặt được vinh danh đều gắn với một hành trình nỗ lực, cho thấy vai trò của các phong trào trong việc khơi dậy động lực phấn đấu ở người trẻ.

Năm 2026, Thành đoàn Huế tuyên dương 88 học sinh, sinh viên tiêu biểu có thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện và công tác Đoàn - Hội. Trong đó, 12 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, 36 sinh viên nhận Giải thưởng “Sao Tháng Giêng”, 36 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” và 4 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp thành phố.

Theo anh Nguyễn Thanh Hoài, giá trị của các phong trào không chỉ nằm ở những danh hiệu mà ở quá trình mỗi học sinh, sinh viên nỗ lực hoàn thiện bản thân. Học tập giúp phát triển tư duy, năng lực tự học; rèn luyện giúp hình thành bản lĩnh, tính kỷ luật; trau dồi kỹ năng giúp người trẻ thích ứng, hợp tác và giải quyết những vấn đề thực tiễn. Quan trọng hơn, tinh thần trách nhiệm và cống hiến giúp người trẻ vận dụng năng lực để tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Vì vậy, danh hiệu không phải là đích đến mà là động lực để mỗi cá nhân tiếp tục phấn đấu. Thành đoàn kỳ vọng các gương mặt tiêu biểu sẽ trở thành hạt nhân lan tỏa, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ bạn bè cùng tiến bộ, góp phần đưa phong trào đến gần hơn với đông đảo học sinh, sinh viên. Mục tiêu không chỉ là tôn vinh cá nhân xuất sắc mà còn xây dựng môi trường học tập, rèn luyện tích cực, tạo cơ hội để mỗi người trẻ phát huy thế mạnh và khẳng định bản thân.

Trong năm học 2026 - 2027, Thành đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên học tập, rèn luyện và trải nghiệm. Qua đó, khơi dậy tinh thần hiếu học, sáng tạo và khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng hình ảnh tuổi trẻ Huế bản lĩnh, trí tuệ, năng động và trách nhiệm.

Bài, ảnh: Minh Nguyên
 Từ khóa:
Sinh viên5 tốtHọc sinh3 tốt
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đưa pháp luật di sản đến gần học sinh

Từ những buổi tuyên truyền sinh động tại trường học, nhóm sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế góp phần giúp học sinh hiểu hơn về pháp luật di sản, bồi đắp ý thức và trách nhiệm gìn giữ những giá trị văn hóa của quê hương.

Đưa pháp luật di sản đến gần học sinh
Chăm sóc mắt cho học sinh

Những năm gần đây, tật khúc xạ ở học sinh, nhất là cận thị học đường ngày càng được quan tâm. Vì vậy, cần chú trọng phát hiện sớm, khám mắt định kỳ và nâng cao nhận thức về chăm sóc mắt cho thế hệ trẻ từ gia đình đến nhà trường.

Chăm sóc mắt cho học sinh
Quà tặng cô giáo cũ

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên khi tôi đang nắn lại sợi cáp màn hình của một chiếc máy cũ. Ngoài hiên, mưa Huế lất phất, những giọt nước đọng trên giàn hoa giấy trước tiệm thỉnh thoảng rơi xuống mái tôn, nghe lộp độp. Tôi lau tay vào chiếc khăn đã ngả màu, mở tin nhắn nhóm lớp cũ. Tuấn, lớp trưởng ngày trước, nhắn: “Năm nay cô Thu tròn bảy mươi tuổi. Mấy đứa mình thu xếp về thăm cô nghe”. Tôi nhìn dòng chữ khá lâu.

Quà tặng cô giáo cũ
Khánh thành “Nhà Khăn quàng đỏ” cho học sinh khó khăn

Ngày 31/10, Đoàn Thanh niên - Hội đồng Đội phường Thuận Hóa phối hợp với Trường THCS Nguyễn Chí Diểu tổ chức khánh thành, bàn giao “Nhà Khăn quàng đỏ” cho gia đình em Võ Thái Bảo An, học sinh lớp 6 của trường, trú tại phường Dương Nỗ.

Khánh thành “Nhà Khăn quàng đỏ” cho học sinh khó khăn
Tạo cầu nối hỗ trợ tâm lý cho học sinh

Không phải học sinh nào gặp khó khăn về tâm lý cũng sẵn sàng chia sẻ với cha mẹ, thầy cô hay bạn bè. Áp lực học tập, những thay đổi về tâm sinh lý cùng tác động từ môi trường mạng có thể khiến một số em căng thẳng, lo âu. Đáng quan tâm, có những học sinh xuất hiện hành vi tự gây tổn thương không nhằm mục đích tự sát (NSSI), nhưng những biểu hiện này không dễ được người xung quanh nhận biết.

Tạo cầu nối hỗ trợ tâm lý cho học sinh

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top