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ClockThứ Sáu, 06/11/2026 11:30

Quảng Điền tiếp nhận 132 đơn vị máu trong đợt hiến máu tình nguyện đợt 3

HNN.VN - Ngày 6/11, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Quảng Điền tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2026. Đợt này, chương trình đã thu hút hơn 250 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn xã Quảng Điền tham gia.

Hơn 500 đoàn viên, sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện Phong Điền: Hơn 250 người tham gia hiến máu tình nguyện350 người dân Quảng Điền tham gia hiến máu tình nguyện Hành trình Đỏ: 18.000 lượt người hiến máu tình nguyện qua 8 kỳ tổ chức

Chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo các tầng lớp Nhân dân. 

Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Kết quả, Ban tổ chức đã tiếp nhận 132 đơn vị máu, góp phần bổ sung vào nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

Một điển hình nổi bật về hiến máu tình nguyện tại chương trình lần này là ông Nguyễn Sinh, ở thôn Phò Lai có 96 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Nghĩa cử cao đẹp của ông không chỉ góp phần trao cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân, mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm và sẻ chia trong cộng đồng.

Thông qua hoạt động này, xã Quảng Điền tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần xây dựng phong trào hiến máu ngày càng lan tỏa, trở thành việc làm thường xuyên và ý nghĩa.

PHONG ANH
 Từ khóa:
Hiến máuQuảng Điềnđợt 3năm 2026.
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