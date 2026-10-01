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Đón đọc Huế ngày nay số 542, phát hành ngày 5/10

HNN.VN - Nổi bật trên trang nhất của Huế ngày nay số này là bài viết “Chủ động phương án ứng phó mưa lớn”, nhằm ứng phó với đợt mưa lớn dự báo kéo dài từ ngày 6 đến 13/10.

Mời đón đọc Huế ngày nay số 541, phát hành ngày 3/10Đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 92, phát hành ngày 1/10 Đón đọc Huế ngày nay số 539, phát hành ngày 1/10

 Trang Nhất của Huế ngày nay số báo này

Với dự báo tổng lượng mưa đợt này phổ biến từ 220 đến 370mm, có nơi trên 500mm, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế đã ban hành các lệnh và thông báo yêu cầu các đơn vị quản lý vận hành hồ chứa thủy điện và thủy lợi trên địa bàn chủ động triển khai phương án điều tiết nước đón lũ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình và vùng hạ du. Việc đồng loạt triển khai vận hành, điều tiết các hồ chứa lớn trên địa bàn nhằm tăng dung tích phòng lũ trong thời điểm này cho thấy sự chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời của các cơ quan chức năng và đơn vị quản lý, góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai.

Thành phố Huế lọt tốp 6 địa phương dẫn đầu Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026 cũng là một trong những thông tin thời sự được cập nhật trên số báo này.

 Những thông tin trên trang Y tế - Giáo dục

Trên trang 5, nổi bật có bài viết “Vượt tuổi tìm con chữ” với những câu chuyện rất hay về những người phụ nữ vượt khó trong cuộc sống để “tìm chữ” ở độ tuổi tay đã cứng và bao sự nhọc nhằn níu chân. Dù vậy, từ những nét chữ còn vụng về đến những dòng ghi chép ngay ngắn, các học viên ở lớp xóa mù chữ tại TDP 5, phường Dương Nỗ đang từng ngày vượt qua mặc cảm, tuổi tác để học đọc, học viết. Với họ, biết chữ không chỉ giúp cuộc sống thuận tiện hơn mà còn mở ra thêm những cơ hội mới. Đồng hành cùng các chị, Hội Phụ nữ địa phương còn phối hợp với các cơ quan chức năng để quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhằm duy trì lớp học. Sự đồng hành ấy giúp các chị bớt đi một phần khó khăn khi đến lớp, nhất là với những người còn phải lo toan mưu sinh.

Bên cạnh những thông tin trên, Huế ngày nay số báo 542 còn đăng tải nhiều bài viết đáng chú ý khác như: Để đối ngoại là động lực thúc đẩy các nghị quyết; Khi hội viên phụ nữ bắt nhịp chuyển đổi số; Chăm sóc sức khỏe từ năm đầu đại học; Giảm gánh nặng trước ngày xuất cảnh; Thanh Thủy đồng thuận hiến đất mở đường; Sông Ô Lâu sạt lở áp sát nhà dân; Nguy cơ lớn từ nguồn lửa nhỏ; Lại chuyện phân loại rác tại nguồn; Người phụ nữ Cơ Tu kiên cường;…

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Huế ngày nay
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