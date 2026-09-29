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ClockThứ Sáu, 02/10/2026 13:36

Đồng chí Dương Thị Thu Truyền được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Huế

HNN.VN - Ngày 2/10, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố tổ chức Hội nghị lần thứ IV, khóa XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, thực hiện công tác nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố.

Đồng chí Dương Thị Thu Thủy giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Huế

Tại hội nghị, căn cứ Quyết định số 772-QĐ/TU ngày 24/9/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về việc điều động và giới thiệu cán bộ ứng cử, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố đã giới thiệu đồng chí Dương Thị Thu Truyền, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tham gia Ban Thường vụ, bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Với sự thống nhất của 100% Ủy viên Ban Chấp hành có mặt, đồng chí Dương Thị Thu Truyền được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố khóa XVII.

Tiếp đó, Ban Chấp hành tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố. Đồng chí Dương Thị Thu Truyền được 100% Ủy viên Ban Chấp hành có mặt thống nhất giới thiệu vào danh sách bầu cử. Kết quả, đồng chí được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Huế khóa XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

 Đồng chí Dương Thị Thu Truyền (ở giữa) nhận nhiệm vụ mới.

Nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Dương Thị Thu Truyền bày tỏ quyết tâm phát huy kinh nghiệm công tác, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, cùng tập thể lãnh đạo Hội LHPN thành phố đoàn kết, trách nhiệm, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành; nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Hội và phong trào phụ nữ thành phố trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo Hội LHPN thành phố góp phần củng cố tổ chức, tăng cường nguồn lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 
Tin, ảnh: Thanh Thảo
 Từ khóa:
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