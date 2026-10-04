TP. Huế vào Top 6 địa phương dẫn đầu Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Bộ KH&CN, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm đổi mới sáng tạo, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, các nhà khoa học, nhà sáng chế.

"Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội" là chủ đề của Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026. Ảnh: HueIOC

Huế vào Top 6 Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026



Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, khẳng định quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo toàn dân, toàn diện; đưa các cơ chế, chính sách về đổi mới sáng tạo vào thực tiễn, thực sự trở thành động lực quan trọng cho phát triển đất nước nhanh và bền vững. Đây cũng là dịp để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia trong và ngoài nước hội tụ, chia sẻ, kết nối tri thức, công nghệ, nguồn lực, qua đó, góp phần phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia.



Với chủ đề "Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội", ngày hội năm nay nhấn mạnh cách tiếp cận lấy toàn xã hội làm chủ thể của đổi mới sáng tạo. Trong đó, Nhà nước kiến tạo môi trường và cơ chế, chính sách thuận lợi; viện nghiên cứu, trường đại học tạo ra tri thức, công nghệ và nguồn nhân lực. Doanh nghiệp đóng vai trò đưa công nghệ, kết quả nghiên cứu và các giải pháp mới vào sản xuất, kinh doanh và thị trường. Các tổ chức hỗ trợ, trung gian, quỹ đầu tư và chuyên gia kết nối, thúc đẩy dòng chảy nguồn lực trong hệ thống đổi mới sáng tạo.



Tại sự kiện, Bộ KH&CN công bố kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026 nhằm cung cấp căn cứ, bằng chứng để các địa phương ban hành và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đổi mới sáng tạo; trao Giải cuộc thi "Sáng kiến Khoa học" năm 2026 nhằm tôn vinh các sáng kiến, giải pháp có khả năng ứng dụng và trao Giải thưởng Sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số năm 2026 để ghi nhận những tác phẩm có giá trị về tri thức, học thuật và thực tiễn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng (thứ 2 từ phải sang) tham quan không gian triển lãm, trải nghiệm giới thiệu công nghệ, sản phẩm, giải pháp đổi mới sáng tạo. Ảnh: HueIOC

Công bố Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) 2026, Ban Tổ chức vinh danh các địa phương đạt Top đầu Chỉ số PII năm 2026, gồm: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hải Phòng, TP. Quảng Ninh, TP. Bắc Ninh và TP. Huế xếp thứ 6 toàn quốc Chỉ số PII năm 2026.

Với kết quả được vinh danh nằm trong Top 6 Chỉ số PII năm 2026 tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026, TP. Huế đã hoàn thành mục tiêu là địa phương thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu toàn quốc về Bộ chỉ số PII năm 2026. Kết quả này còn khẳng định nỗ lực của chính quyền, các cấp, các ngành, địa phương trong việc đề ra các giải pháp, hành động cụ thể, thiết thực thúc đẩy phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.



Tôn vinh những đóng góp cho phát triển khoa học công nghệ



Tại Ngày hội, Ban tổ chức Cuộc thi "Sáng kiến Khoa học" năm 2026 tiến hành trao 15 giải thưởng xuất sắc nhất trong số hơn 80 sản phẩm/giải pháp xuất sắc lọt vào vòng Chung kết Cuộc thi. Với chủ đề: "Đổi mới sáng tạo vì cộng đồng", những sáng kiến, sản phẩm đạt giải được đánh giá mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng, đồng thời hưởng ứng việc thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trao giải Nhất cho tác giả có sản phẩm xuất sắc nhất Cuộc thi Sáng kiến Khoa học năm 2026. Ảnh: HueIOC

Trong 15 sản phẩm/giải pháp được Ban Tổ chức trao giải, 1 giải Nhất thuộc về sản phẩm "C-HySI - Nền tảng quang học siêu phổ chi phí thấp, tích hợp điện toán biên và học máy"; 3 giải Nhì cho sản phẩm "Két sắt khoá cơ điện tử", giải pháp "BioPulse Insight" và sản phẩm "SignSound - Hệ sinh thái AI & AR thời gian thực phá vỡ rào cản giao tiếp cho người khiếm thính"; 2 giải Ba cho giải pháp "Quy trình sản xuất sạch chuyển hóa vỏ trấu thành năng lượng tái tạo, nanosilica, than trấu và phân bón kali" và sản phẩm "Màng sinh học NanoHusk - PVA bảo quản hoa quả thân thiện môi trường"; 5 giải Sáng kiến Doanh nghiệp; 1 giải Sáng kiến Xanh; 2 giải Khuyến khích và 1 giải Sáng kiến yêu thích nhất.



Tại lễ hưởng ứng, Bộ KH&CN cũng tổ chức trao Giải thưởng sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 cho 10 tác phẩm sách in và sách điện tử đạt giải trong số 329 tác phẩm của trên 40 nhà xuất bản, các tổ chức và các đối tác liên kết gửi tham dự. Trong số 10 tác phẩm được tôn vinh có 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích. Giải Nhất được trao cho bộ Sách Đỏ Việt Nam gồm hai tập. Ba giải Nhì được trao cho các tác phẩm: AI và con người; Bình dân học vụ số - Kỹ năng số cơ bản; Phát triển lực lượng sản xuất mới để đột phá trong kỷ nguyên số. Trong đó, "AI và con người" là tác phẩm sách điện tử duy nhất được trao giải năm nay. Ba Giải Ba gồm: Cấp cứu ngoại viện; Lịch sử chữ quốc ngữ (1615–1919); An toàn điện hạt nhân.

Trao Giải thưởng sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 cho 10 tác giả, nhóm tác giả đạt giải. Ảnh: HueIOC

Tại chương trình phát động Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng có bài phát biểu chỉ đạo, định hướng các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân khẳng định quyết tâm triển khai các định hướng chỉ đạo, tiếp tục hoàn thiện môi trường và huy động các nguồn lực cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.



Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia được kỳ vọng trở thành một điểm kết nối thường niên để các nguồn lực đổi mới sáng tạo trong xã hội gặp nhau và cùng tạo ra giá trị mới, góp phần hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội. Qua đó, doanh nghiệp thường xuyên tìm kiếm giải pháp để nâng năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh; viện, trường tạo ra và đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; cơ quan nhà nước đổi mới phương thức quản lý và phục vụ; người dân chủ động phát huy sáng kiến, ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng cuộc sống.