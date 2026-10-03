Tiếp lửa Blouse trắng cho tân sinh viên Trường Đại học Y - Dược

Lễ trao áo blouse cho tân sinh viên.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa truyền thống của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, nhằm giúp sinh viên năm thứ nhất hiểu hơn về truyền thống của trường, tạo động lực để các em bắt đầu hành trình học tập, rèn luyện trong môi trường đào tạo nhân lực y tế.

Điểm nhấn của chương trình là Lễ rước đuốc truyền thống và Lễ trao áo blouse, trao đuốc cho các tân sinh viên. Ngọn lửa được truyền từ các thế hệ sinh viên đi trước đến tân sinh viên, thể hiện sự tiếp nối truyền thống, trách nhiệm và tinh thần nhân ái của người học Y - Dược.

Áo blouse trắng được trao trong buổi lễ cũng là dấu mốc quan trọng đối với các tân sinh viên, khi các em chính thức bước vào môi trường đào tạo nghề nghiệp đặc thù, gắn với trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Tại chương trình, những tân sinh viên có thành tích xuất sắc, trong đó có các thủ khoa đầu vào, được vinh danh và trao đuốc, qua đó khích lệ tinh thần học tập, rèn luyện và phấn đấu trong những năm học tại trường.

Dịp này, Ban tổ chức cũng trao các suất học bổng của nhà tài trợ cho sinh viên, góp phần động viên, hỗ trợ các em trong quá trình học tập.

Trước đó, trong ngày 4/10, Ngày hội chào đón tân sinh viên diễn ra với nhiều hoạt động như: không gian kết nghĩa, gian hàng tân sinh viên và đồng diễn của các câu lạc bộ, đội, nhóm.

Hơn 50 gian hàng của 46 câu lạc bộ, đội, nhóm và các nhà tài trợ giới thiệu đến tân sinh viên các hoạt động ngoại khóa, rèn luyện kỹ năng và phong trào sinh viên tại trường. Hoạt động Không gian kết nghĩa cũng tạo điều kiện để sinh viên năm nhất giao lưu với các thế hệ đi trước, tìm hiểu môi trường học tập và chia sẻ kinh nghiệm trong những ngày đầu bước vào đại học.