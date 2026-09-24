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ClockThứ Sáu, 25/09/2026 15:00

Trao tặng gần 100 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn

HNN.VN - Ngày 25/9, Trường THCS Chu Văn An tổ chức chương trình trao quà Trung thu và tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

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Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn 

Từ sự đóng góp tự nguyện của Hội Cha mẹ học sinh, phụ huynh, cựu phụ huynh, các mạnh thường quân và cán bộ, giáo viên nhà trường, chương trình đã hỗ trợ 97 thẻ BHYT với tổng trị giá gần 67 triệu đồng và 19 suất quà Trung thu, trị giá 5 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hoạt động nhằm chia sẻ, động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe và đón Tết Trung thu vui tươi, ấm áp.

Cô Lê Thị Hồng Giang, Hiệu trưởng cho biết, việc vận động nguồn lực hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn được duy trì qua nhiều năm, với sự chung tay của phụ huynh, giáo viên, cựu phụ huynh và các tổ chức, cá nhân. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đồng thời tạo điều kiện để học sinh yên tâm học tập.

Với thông điệp “Không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau”, chương trình không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn là sự động viên tinh thần, giúp các em cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ nhà trường và cộng đồng.

Dịp này, nhà trường tổ chức chương trình vui Tết Trung thu với nhiều hoạt động như văn nghệ, múa lân, trải nghiệm làm bánh Trung thu và làm trống lung tung, tạo không khí vui tươi, gắn kết cho học sinh.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Trường THCS Chu Văn Antặngthẻ bảo hiểm y tếhọc sinhkhó khăn
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