Cá nuôi lồng trên sông Bồ lại chết hàng loạt

Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Điền Hoàng Văn Minh Châu kiểm tra tình hình cá chết.

Đây không phải là lần đầu xảy ra tình trạng cá nuôi lồng trên sông Bồ chết trong năm nay. Theo các hộ nuôi, cá bắt đầu chết vào chiều 19/8 và sáng 20/8. Ngay sau khi phát hiện, người dân đã triển khai các biện pháp cứu cá, song tình trạng cá chết vẫn tiếp diễn.

Qua thống kê, đợt này có khoảng 995kg cá nuôi lồng bị chết, với 7 hộ thôn La Vân Hạ (cũ) bị thiệt hại, gồm các hộ ông: Hoàng Mùi, Dương Xoài, Võ Sang, Hoàng Lợi, Hoàng Lời và Hoàng Minh Tài. Số cá chết ở mỗi hộ từ 10 đến 100 con, trọng lượng khoảng 1,5 - 6kg/con. Thôn La Thượng cá chết nhưng không đáng kể.

Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại, các hộ nuôi đã tăng cường chạy máy phát ô xy để cứu các lồng cá. Những hộ cá mới chết do ngạt ô xy, sốc nước, trong sáng 20/8 đã được đưa đến các chợ bán hoặc huy động người dân trong thôn, xóm mua hỗ trợ.

Theo người dân, nguyên nhân cá chết do thời tiết và thay đổi nguồn nước.

Trước tình trạng trên, UBND xã Quảng Điền và các phòng, ban chuyên môn khuyến cáo các hộ nuôi, khi cá đạt kích cỡ phù hợp với nhu cầu thị trường, cần chủ động thu hoạch từng phần hoặc thu hoạch dứt điểm nhằm giảm mật độ cá trong lồng, hạn chế lượng thức ăn đưa xuống sông và giảm nguy cơ thiệt hại khi thời tiết bước vào giai đoạn nắng nóng kéo dài.

Người nuôi sử dụng máy tạo ôxy để cứu số cá còn lại.

Các hộ nuôi cũng được khuyến khích tăng cường liên kết tiêu thụ, chủ động đầu ra cho sản phẩm, tránh tình trạng cá đã đạt kích cỡ thương phẩm nhưng do giá thấp nên tiếp tục nuôi kéo dài. Việc này không chỉ làm tăng chi phí thức ăn mà còn khiến cá có nguy cơ gặp các yếu tố bất lợi về môi trường và dịch bệnh.

Theo các cơ quan chuyên môn, thời kỳ nắng nóng là giai đoạn có nguy cơ cao đối với nuôi cá lồng. Khi nhiệt độ nước tăng, khả năng hòa tan ôxy trong nước giảm khiến cá dễ bị stress, giảm ăn, giảm sức đề kháng và phát sinh bệnh. Trong điều kiện mật độ cá cao, dòng chảy yếu và lượng chất hữu cơ trong khu vực nuôi lớn, nguy cơ cá chết hàng loạt càng gia tăng.

Do đó, người nuôi cần hạn chế bố trí các vụ nuôi để thời điểm cá đạt mật độ và kích cỡ lớn trùng với cao điểm nắng nóng. Đối với những lồng đang có cá lớn, cần thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, giá cả thị trường và tình trạng sức khỏe của cá để chủ động phương án thu hoạch sớm, tránh để cá quá lớn trong lồng khi điều kiện môi trường nước không thuận lợi.

Trong những ngày nắng nóng kéo dài, cần điều chỉnh lượng thức ăn, cho cá ăn vào thời điểm thích hợp... đồng thời tăng cường kiểm tra hoạt động của cá và chất lượng nước, nhất là vào sáng sớm và những thời điểm nhiệt độ tăng cao, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường nhằm có biện pháp xử lý.

UBND xã Quảng Điền và các phòng, ban chuyên môn cũng lưu ý, nuôi cá lồng là hoạt động sản xuất gắn trực tiếp với chất lượng nguồn nước. Vì vậy, bảo vệ môi trường sông Bồ cũng chính là bảo vệ sinh kế lâu dài của người nuôi.

Các hộ cần chấp hành nghiêm việc thu gom, xử lý bao bì thức ăn, vật tư phục vụ nuôi trồng; không vứt rác thải, cá chết, xác động vật hoặc các vật dụng xuống sông. Thức ăn cần được sử dụng vừa đủ, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cá; không cho ăn quá mức, bởi thức ăn dư thừa cùng chất thải của cá sẽ làm gia tăng hàm lượng chất hữu cơ trong nước, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường nuôi. Số cá chết được các hộ nuôi xử lý, tiêu hủy theo quy định và hướng dẫn của chính quyền địa phương, ngành chức năng.