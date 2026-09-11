Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc đề xuất xây dựng hệ sinh thái AI mang dấu ấn châu Á

Các đại biểu tham dự sự kiện chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Cùng dự và phát biểu tại Diễn đàn có Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Dai Bing, Đại sứ Ấn Độ tại Hàn Quốc Gourangalal Das cùng đại diện Chính phủ, Quốc hội, giới chuyên gia và doanh nghiệp Hàn Quốc.

Các đại biểu tập trung thảo luận những thay đổi của môi trường kinh tế, công nghệ và năng lượng trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ, tái cấu trúc chuỗi cung ứng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng ngày càng gia tăng.

Phát biểu tại Diễn đàn, Đại sứ Vũ Hồ đánh giá cao việc đặt trí tuệ nhân tạo và an ninh năng lượng trong cùng một chương trình nghị sự, cho rằng đây là cách tiếp cận phù hợp những chuyển động hiện nay của kinh tế thế giới. AI cần một nền tảng năng lượng đủ mạnh và ổn định; ngược lại, các hệ thống năng lượng muốn vận hành an toàn, hiệu quả ngày càng cần đến công nghệ số và AI.

Đại sứ nhấn mạnh AI không chỉ là vấn đề công nghệ hay lợi thế riêng của một quốc gia. Sự phát triển nhanh của AI đang đặt ra những vấn đề chung về hạ tầng, dữ liệu, năng lượng, nguồn nhân lực, an toàn và trách nhiệm xã hội. Đây là những vấn đề vượt qua biên giới quốc gia, đòi hỏi các nước châu Á tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm và cùng xây dựng năng lực.

Trên cơ sở đó, Đại sứ đề xuất thúc đẩy hình thành các hệ sinh thái AI có khả năng kết nối, chia sẻ và bổ trợ lẫn nhau, mang dấu ấn châu Á. Các hệ sinh thái này cần gắn kết hạ tầng dữ liệu, bán dẫn, điện toán đám mây, hoạt động nghiên cứu, đào tạo nhân lực và các trung tâm đổi mới sáng tạo trong khu vực.

Bên cạnh hợp tác về công nghệ và đầu tư, các nước châu Á cần tăng cường đối thoại, từng bước xây dựng những quy tắc ứng xử chung trong phát triển, quản lý và sử dụng trí tuệ nhân tạo. Các quy tắc này cần hướng tới bảo đảm AI được phát triển và sử dụng an toàn, minh bạch, có trách nhiệm, lấy con người làm trung tâm và góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia.

Đặt trong tổng thể hợp tác khu vực, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc có nhiều điều kiện để đóng góp thiết thực vào tiến trình này. Hàn Quốc có thế mạnh về công nghệ, vốn, bán dẫn, AI, công nghiệp chế tạo và năng lượng; trong khi Việt Nam có nguồn nhân lực trẻ, thị trường giàu tiềm năng, vị trí kết nối với ASEAN và nhu cầu lớn về chuyển đổi số, phát triển công nghệ và hạ tầng năng lượng.

Đại sứ nhấn mạnh hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc không chỉ được nhìn nhận qua quy mô mà quan trọng hơn là chất lượng hợp tác, khả năng bổ trợ lẫn nhau và cùng tạo ra giá trị mới. Hai bên cần tiếp tục nâng cấp mô hình hợp tác theo hướng cùng nghiên cứu, phát triển công nghệ, đào tạo nhân lực, xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo và tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Bên lề Diễn đàn, Đại sứ Vũ Hồ đã có các cuộc trao đổi riêng với các nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc Yoo Yong-won, Kim Sung-won và Seo Ji-young. Đại sứ chia sẻ với các nghị sĩ một số kết quả quan trọng của chuyến thăm chính thức Hàn Quốc vừa qua của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn; nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm đối với việc củng cố tin cậy chính trị, tăng cường quan hệ giữa hai Quốc hội và thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước.

Đại sứ đề nghị các nghị sĩ tiếp tục quan tâm, ủng hộ việc cụ thể hóa các thỏa thuận giữa hai Quốc hội, qua đó góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc phát triển thực chất, hiệu quả hơn, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng, đầu tư, đào tạo nhân lực và hợp tác địa phương.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, các đại biểu cũng trao đổi về chiến lược phát triển và cơ hội hợp tác tại Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam và Nhật Bản.

Phiên thảo luận về Việt Nam tập trung vào triển vọng hợp tác đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc trong mười năm tới, đặc biệt trong các lĩnh vực AI, dữ liệu, công nghiệp công nghệ cao và hạ tầng năng lượng.

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