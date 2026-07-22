Gần 580 ngàn người dân TP. Huế được khám sức khỏe định kỳ

Người dân phường Phong Thái khám sức khỏe và sàng lọc miễn phí

Theo Sở Y tế TP. Huế, chương trình hiện được triển khai tại 100% xã, phường với sự tham gia của các trạm y tế, bệnh viện cùng các đội khám lưu động, tạo điều kiện thuận lợi để người dân ở mọi địa bàn được tiếp cận dịch vụ y tế. Riêng trong giai đoạn từ 15/6 đến 21/7, đã có 25.633 lượt người được khám, trong đó gần 20 ngàn người từ 18 tuổi trở lên, cho thấy sự hưởng ứng tích cực của người dân đối với chương trình.

Không chỉ dừng lại ở việc khám sức khỏe tổng quát, chương trình còn đóng vai trò quan trọng trong công tác sàng lọc và phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm đang có xu hướng gia tăng như tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Sau khi phát hiện, người bệnh được tư vấn, chuyển tuyến hoặc đưa vào quản lý, điều trị ngay tại y tế cơ sở, giúp hạn chế nguy cơ biến chứng, giảm gánh nặng cho các bệnh viện tuyến trên cũng như chi phí điều trị về lâu dài.

Sàng lọc bệnh phổi cho người dân phường Phong Quảng

Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ còn góp phần cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử của từng người dân, tạo nền tảng cho công tác quản lý sức khỏe xuyên suốt, hỗ trợ bác sĩ theo dõi tiền sử bệnh, xây dựng kế hoạch chăm sóc và điều trị phù hợp. Đây cũng là bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số ngành y tế, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động, liên tục và lấy người dân làm trung tâm.

Thời gian tới, ngành y tế thành phố tiếp tục huy động nhân lực, trang thiết bị và các nguồn lực cần thiết để đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành khám sức khỏe cho 100% nhóm đối tượng ưu tiên trước ngày 30/9/2026, đồng thời tiến tới bao phủ khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân trong năm 2026. Kết quả này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân mà còn tạo tiền đề xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, chủ động phòng bệnh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của ngành y tế thành phố trong giai đoạn mới.