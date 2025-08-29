  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 30/08/2025 12:28

TP. Huế tuyển dụng bác sĩ đợt 1 năm 2025

HNN.VN - Nhằm bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cho ngành y tế, UBND TP. Huế vừa ban hành Thông báo số 312 về việc tuyển dụng bác sĩ theo chính sách thu hút tại các đơn vị sự nghiệp y tế, đợt 1 năm 2025, với tổng cộng 53 chỉ tiêu.

Xạ trị proton - bước tiến mới trong điều trị ung thư tại Việt NamGiám sát phòng, chống tác hại thuốc lá tại 2 xã Bình Điền và A LướiKhám, chữa bệnh ngoại trú, khám theo yêu cầu vẫn được thanh toán bảo hiểm y tế

Khám chữa bệnh cho người dân tại Trung tâm Y tế Hương Trà 

Theo kế hoạch, đợt tuyển dụng lần này được thực hiện theo hình thức xét tuyển qua hai vòng. Vòng một là kiểm tra điều kiện hồ sơ đăng ký; vòng hai là phần thi vấn đáp, nhằm đánh giá kiến thức, năng lực chuyên môn và nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu từng vị trí việc làm.

Ứng viên tham gia dự tuyển phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định, như: có quốc tịch Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có trình độ chuyên môn bác sĩ đa khoa hệ 6 năm loại khá trở lên hoặc văn bằng sau đại học; đạt chuẩn ngoại ngữ, tin học; có sức khỏe tốt và lý lịch rõ ràng. Đặc biệt, các đối tượng chính sách như anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, con liệt sĩ, người dân tộc thiểu số, cựu quân nhân… sẽ được cộng điểm ưu tiên trong vòng thi vấn đáp.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ kéo dài trong 30 ngày, từ ngày 29/8 đến hết ngày 28/9/2025. Kỳ thi dự kiến tổ chức trong quý IV năm 2025 và không thu lệ phí.

NGỌC KHÁNH
 Từ khóa:
y tếtuyển dụngbác sĩ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

500 cơ hội việc làm cho sinh viên và người lao động

Sáng 29/8, Trường Đại học Phú Xuân tổ chức sự kiện “PXUni Job Festival 2025” với sự tham gia của gần 20 doanh nghiệp hàng đầu trong nhiều lĩnh vực đem đến hơn 500 cơ hội việc làm hấp dẫn cho sinh viên và người lao động.

500 cơ hội việc làm cho sinh viên và người lao động
Ghi nhận 42 ca mắc liên cầu lợn từ đầu năm đến nay

Ngày 15/8, lãnh đạo Sở Y tế thông tin, tính đến hết ngày 13/8, thành phố Huế ghi nhận 42 ca mắc bệnh liên cầu lợn (LCL) ở người tại 18 xã/phường, trong đó có 4 trường hợp tử vong. Các ca tử vong chủ yếu do tuổi cao, bệnh nền nặng hoặc nhập viện muộn.

Ghi nhận 42 ca mắc liên cầu lợn từ đầu năm đến nay
Nâng cao năng lực cho y tế cơ sở

Trong bối cảnh ngành y tế ngày càng chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe (CSSK) ban đầu tại cộng đồng, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, việc nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành cho đội ngũ y tế cơ sở, đặc biệt là nhân viên y tế thôn bản, đang trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của ngành y tế TP. Huế.

Nâng cao năng lực cho y tế cơ sở
HỆ THỐNG Y TẾ THEO MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 2 CẤP:
Tinh gọn và hiệu quả

Sau hơn một tháng triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, các cơ sở y tế trên địa bàn TP. Huế đã phát huy hiệu quả trong công tác tổ chức bộ máy, khám, chữa bệnh, y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Việc tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại hệ thống cơ sở y tế đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong tiếp cận các dịch vụ y tế.

Tinh gọn và hiệu quả
Bồi dưỡng năng lực cho giáo viên các lớp dạy bơi

Hoạt động trên được Sở Y tế TP. Huế tổ chức chiều 8/8 với sự tham gia của hơn 30 giáo viên và cán bộ tại các 6 xã, phường triển khai Dự án “Hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước tại TP. Huế” năm 2025.

Bồi dưỡng năng lực cho giáo viên các lớp dạy bơi

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top