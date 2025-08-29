TP. Huế tuyển dụng bác sĩ đợt 1 năm 2025

Khám chữa bệnh cho người dân tại Trung tâm Y tế Hương Trà

Theo kế hoạch, đợt tuyển dụng lần này được thực hiện theo hình thức xét tuyển qua hai vòng. Vòng một là kiểm tra điều kiện hồ sơ đăng ký; vòng hai là phần thi vấn đáp, nhằm đánh giá kiến thức, năng lực chuyên môn và nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu từng vị trí việc làm.

Ứng viên tham gia dự tuyển phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định, như: có quốc tịch Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có trình độ chuyên môn bác sĩ đa khoa hệ 6 năm loại khá trở lên hoặc văn bằng sau đại học; đạt chuẩn ngoại ngữ, tin học; có sức khỏe tốt và lý lịch rõ ràng. Đặc biệt, các đối tượng chính sách như anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, con liệt sĩ, người dân tộc thiểu số, cựu quân nhân… sẽ được cộng điểm ưu tiên trong vòng thi vấn đáp.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ kéo dài trong 30 ngày, từ ngày 29/8 đến hết ngày 28/9/2025. Kỳ thi dự kiến tổ chức trong quý IV năm 2025 và không thu lệ phí.