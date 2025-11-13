  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 14/11/2025 16:53

Trao quyết định trúng tuyển cho các bác sĩ theo chính sách thu hút đợt 1 năm 2025

HNN.VN - Sáng 14/11, Sở Y tế TP. Huế tổ chức gặp mặt và trao quyết định trúng tuyển viên chức sự nghiệp y tế cho 10 bác sĩ trúng tuyển đợt 1 năm 2025 theo chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao của UBND TP. Huế.

PGS.TS.BS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế trao quyết định trúng tuyển cho các bác sĩ 

Tham dự có PGS.TS.BS Trần Kiêm Hảo, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế; lãnh đạo Sở cùng lãnh đạo các bệnh viện, trung tâm y tế có bác sĩ trúng tuyển và các bác sĩ được tuyển dụng đợt này.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Y tế Trần Kiêm Hảo chúc mừng các bác sĩ trẻ đã xuất sắc vượt qua kỳ xét tuyển, đồng thời khẳng định TP. Huế luôn xem phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ trọng tâm, nhất là trong bối cảnh ngành y tế đang đẩy mạnh nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đầu tư cơ sở vật chất và mở rộng các dịch vụ y tế chuyên sâu. Chính sách thu hút bác sĩ không chỉ nhằm bổ sung nhân lực mà còn thể hiện sự trân trọng dành cho đội ngũ thầy thuốc trẻ có khát vọng cống hiến trong hệ thống y tế công lập.

Lãnh đạo Sở Y tế nhấn mạnh quyết định trúng tuyển là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của mỗi bác sĩ, mở ra môi trường học tập, rèn luyện và phát triển vững chắc. Sở cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các bác sĩ nâng cao trình độ chuyên môn, y đức và phát huy năng lực, đồng thời tham mưu UBND thành phố hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm thu hút, giữ chân nhân lực y tế chất lượng cao trong thời gian tới.

THANH HƯƠNG
