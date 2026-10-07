Tập huấn kỹ năng tư vấn cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng cho cán bộ y tế thôn, bản

Kiểm tra sức khỏe cho người dân ở Trung tâm Y tế A Lưới

Lớp tập huấn được triển khai theo Kế hoạch số 27/KH-BCĐ ngày 20/02/2025 của Ban Chỉ đạo PCTHTL TP. Huế về PCTHTL giai đoạn 2025-2026 . Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Sở Y tế đã giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố làm đầu mối chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động PCTHTL trên toàn địa bàn .

Tại chương trình, các học viên được cung cấp và cập nhật những kiến thức cơ bản về công tác PCTHTL. Hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức về Luật PCTHTL, đồng thời làm rõ trách nhiệm của cán bộ y tế cơ sở trong việc tuyên truyền, vận động người dân chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng .

Nội dung tập huấn đi sâu vào thực trạng sử dụng thuốc lá hiện nay trên thế giới, tại Việt Nam và riêng địa bàn thành phố; các báo cáo viên cũng cung cấp thông tin chi tiết về các loại thuốc lá thế hệ mới, phân tích toàn diện tác hại của việc hút thuốc lá chủ động, hút thuốc lá thụ động cũng như nguy cơ từ thuốc lá điện tử .

Đặc biệt, lớp tập huấn dành phần lớn thời lượng để hướng dẫn các kiến thức và kỹ năng tư vấn cai nghiện thuốc lá trực tiếp tại cộng đồng . Qua đó, các cán bộ y tế thôn, bản được thực hành xử lý các tình huống tư vấn thực tế, qua đó rèn luyện sự tự tin và nâng cao khả năng áp dụng linh hoạt vào công việc thường ngày .

Việc hoàn thiện kỹ năng cho đội ngũ cán bộ y tế thôn, bản có ý nghĩa quan trọng, giúp đưa các hoạt động PCTHTL đến gần hơn với từng hộ gia đình và người dân , góp phần hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường sống không khói thuốc, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bền vững cho nhân dân trên địa bàn thành phố.