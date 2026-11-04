Nâng cao chất lượng dữ liệu thị trường lao động

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại lớp tập huấn.

Thời gian qua, công tác thu thập, lưu trữ và tổng hợp thông tin thị trường lao động được triển khai từ thành phố đến cơ sở. Phần mềm thu thập dữ liệu từng bước được hoàn thiện, góp phần khắc phục tình trạng trùng lặp thông tin căn cước công dân, nâng cao khả năng khai thác dữ liệu. Lực lượng công an cũng tích cực phối hợp đối khớp, làm sạch và xác thực thông tin người lao động với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp khó khăn do kỹ năng sử dụng phần mềm của một bộ phận điều tra viên chưa đồng đều, việc thu thập thông tin bằng thiết bị điện tử còn lúng túng. Những thay đổi khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp thôn, tổ dân phố cũng đặt ra yêu cầu cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn quy trình điều tra cung - cầu lao động năm 2026, sử dụng phần mềm và thực hành thu thập thông tin bằng phiếu điện tử trên điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính. Đồng thời, trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện tại cơ sở.

Hoạt động tập huấn góp phần nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, bảo đảm dữ liệu thu thập đầy đủ, chính xác, phục vụ công tác dự báo, kết nối cung - cầu lao động và xây dựng chính sách việc làm tại địa phương.