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ClockThứ Sáu, 30/10/2026 15:56

Tăng cường hiệu quả công tác tư pháp - hộ tịch ở cơ sở

HNN.VN - Đó là mục tiêu hướng đến của Hội nghị tập huấn chuyên đề về công tác hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước năm 2026 do Sở Tư pháp tổ chức chiều 30/10.

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Lãnh đạo Sở Tư pháp triển khai các nội dung chuyên đề tại hội nghị. 

Tại hội nghị, lãnh đạo và công chức phụ trách lĩnh vực tư pháp - hộ tịch tại các xã, phường được triển khai những nội dung của Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2026 - 2030; Luật Hộ tịch số 03/2026/QH16, Luật Quốc tịch Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Hội nghị cũng phổ biến Nghị định số 301/2026/NĐ-CP ngày 30/7/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2024/NĐ-CP quy định việc thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính. Cụ thể, nhóm thứ nhất gồm đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; nhóm thứ hai gồm đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

Bên cạnh phổ biến các quy định mới, hội nghị dành thời gian thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi và bồi thường nhà nước tại địa phương.

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực tư pháp - hộ tịch được cập nhật quy định pháp luật, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân tại cơ sở.

Tin, ảnh: Minh Nguyên
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