Khảo sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri A Lưới

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lương Bảo Toàn làm việc với xã A Lưới 1.

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương liên quan.

Qua thực tế khảo sát tại địa bàn các xã A Lưới, đoàn đã trực tiếp kiểm tra tiến độ, nghe báo cáo và thảo luận về các vấn đề trọng điểm đang được người dân quan tâm, nhất là hạ tầng cấp nước sinh hoạt và giao thông.

Đối với nhu cầu cấp bách về nước sạch tại xã A Lưới 1 và xã A Lưới 4, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước máy hiện còn khá thấp (mới đạt khoảng 24% - 27%). Tại xã A Lưới 1, theo quy hoạch chung đến năm 2045, địa phương sẽ được đầu tư cấp nước từ Nhà máy nước A Lin với tổng mức đầu tư ước tính 48 tỷ đồng để cung cấp nước cho trên 90% người dân, đồng thời Công ty cổ phần Cấp nước Huế (HueWACO) đang nghiên cứu phương án nâng công suất Nhà máy nước A Lưới.

Trong khi đó, tại xã A Lưới 4, dự án thành phần số 6 thuộc Nghị quyết của HĐND thành phố đang triển khai lắp đặt hơn 31km đường ống mạng lưới cấp nước nhằm nâng tỷ lệ người dân dùng nước sạch lên hơn 91%. Tuy nhiên, quá trình thực hiện tại đây đang vướng mắc một số thủ tục đánh giá quy mô công trình tự chảy, đòi hỏi các cơ quan liên quan và Sở Tài chính sớm hướng dẫn tháo gỡ.

Bên cạnh hạ tầng nước sạch, hệ thống giao thông kết nối và nội vùng tại khu vực các xã A Lưới cũng cần được đầu tư, nâng cấp. Tại xã A Lưới 3, đoạn tuyến đường Hồ Chí Minh qua trung tâm xã (từ Km345+400 đến Km347+850) đang trở thành “nút thắt cổ chai” với lưu lượng xe tải lớn, xe chở than từ Lào sang hoạt động nhộn nhịp, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông. UBND thành phố đã kịp thời có văn bản đề xuất Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công trung ương để nâng cấp đoạn tuyến này lên 4 làn xe đồng bộ.

Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND TP. Huế kiểm tra hạng mục hạ tầng trên Tỉnh lộ 20.

Đối với các tuyến Tỉnh lộ 20, thực trạng xuống cấp sau mùa mưa bão năm 2025 đang gây nhiều khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển nông sản của người dân. Tại đoạn qua xã A Lưới 2 và xã A Lưới 4, mặt đường xuống cấp nhiều điểm. Do nguồn kinh phí duy tu hằng năm còn hạn hẹp, ngành chức năng đang kết hợp các nguồn vốn khắc phục bão lụt sửa chữa điểm cầu Khe Đét, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bù đất, san gạt, bảo đảm giao thông thông suốt trước mắt, từng bước tìm nguồn lực nâng cấp lâu dài.

Kết luận buổi khảo sát, đồng chí Lương Bảo Toàn ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các sở, ban, ngành và địa phương trong việc tiếp thu, giải quyết kiến nghị cử tri. Thường trực HĐND thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát tiến độ, chủ động tháo gỡ những vướng mắc phát sinh. Đề nghị các sở, ngành và địa phương liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ xử lý những kiến nghị còn đọng lại, có lộ trình khắc phục cụ thể đối với các vấn đề vướng mắc, từ đó củng cố niềm tin của cử tri và Nhân dân đối với chính quyền thành phố.