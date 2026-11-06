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ClockThứ Bảy, 07/11/2026 10:58

Vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện A Lưới và A Lin B1 ứng phó mưa lớn

HNN.VN - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phô yêu cầu vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện A Lưới và thủy điện A Lin B1 (cụm hồ A Lin 3 - A Lin B1) nhằm đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Ứng phó mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lởChuẩn bị điều tiết các hồ thủy điện A Lưới và A Lin B1 trước đợt mưa lớn

 Cụm hồ A Lin 3 - A Lin B1 sẽ điều tiết nước ứng phó đợt mưa lớn sắp tới. Ảnh: Võ Trác

Theo dự báo, từ ngày 8 - 12/11/2026, TP. Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ ngày 6 - 15/11 phổ biến từ 300 - 500mm, có nơi trên 500mm, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã yêu cầu các đơn vị liên quan vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện A Lưới và A Lin B1 nhằm đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.  

Theo đó, hồ thủy điện A Lưới sẽ vận hành tăng dần lưu lượng qua tràn, tránh đột biến với lưu lượng có thể đến 900 m3/s, thời gian bắt đầu vận hành từ 10 giờ ngày 9/11. Bên cạnh đó, hồ chứa thủy điện A Lin B1 cũng thực hiện vận hành tăng dần lưu lượng qua tràn, tránh đột biến với mức lưu lượng có thể đến 500 m3/s, thời gian vận hành bắt đầu từ 8 giờ ngày 9/11.  

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố cũng yêu cầu Công ty cổ phần thủy điện Miền Trung và Công ty cổ phần thủy điện Trường Phú khẩn trương thông báo đến người dân vùng hạ du cùng các địa phương xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3 để chủ động phòng tránh ngập lụt trong khu vực lòng hồ A Lin 3 và A Lưới.

Các đơn vị cũng được yêu cầu thường xuyên cập nhật thông tin vận hành và báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố (qua Chi cục Thuỷ lợi và Biến đổi khí hậu) để kịp thời chỉ đạo. 

HÀ NGUYÊN
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