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ClockThứ Năm, 27/08/2026 05:47

Chung tay xây dựng không gian công cộng không khói thuốc

HNN - Tại nhiều công viên, khu vui chơi, điểm sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn TP. Huế, hình ảnh người dân tập thể dục, vui chơi, thư giãn đang ngày càng trở nên quen thuộc. Tuy nhiên, tình trạng một số người hút thuốc lá tại những không gian công cộng vẫn còn diễn ra, ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của những người xung quanh, nhất là trẻ em và phụ nữ mang thai.

Bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước tác hại của khói thuốcPhát động chiến dịch xây dựng môi trường không khói thuốc tại Huế Xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc

Kiểm tra sức khỏe cho người dân ở Bệnh viện Phổi TP. Huế. 

Tại Công viên Lý Tự Trọng, phường Thuận Hóa, mỗi ngày có hàng trăm người dân và du khách đến tham quan, dạo bộ, vui chơi. Đây cũng là nơi nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ đến sinh hoạt, nghỉ ngơi. Thế nhưng, nhiều người vẫn hút thuốc, tàn thuốc bị vứt trên đường đi bộ hoặc thảm cỏ.

Chị Nguyễn Thị Như Ý ở phường An Cựu cho biết, buổi chiều thường đưa con đến công viên vui chơi và ngồi nghỉ trên những hàng ghế đá. Tuy nhiên, việc bắt gặp nhiều thanh niên hút thuốc khiến chị cảm thấy khó chịu và lo ngại cho sức khỏe của con, bởi khói thuốc có thể ảnh hưởng đến những người không hút nhưng phải hít khói thuốc thụ động.

Không chỉ gây khó chịu về mùi, khói thuốc thụ động còn là vấn đề sức khỏe cộng đồng. Theo Tổ chức Y tế thế giới, trẻ em là một trong những nhóm chịu tổn thương lớn do phơi nhiễm với khói thuốc. Khoảng 50% trẻ em trên toàn cầu đang bị phơi nhiễm với khói thuốc thụ động, gây ra hơn 65.000 ca tử vong mỗi năm.

Sau 13 năm triển khai Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL), công tác PCTHTL tại Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực. Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điếu thông thường ở nam giới trưởng thành giảm đáng kể; tình trạng phơi nhiễm với khói thuốc thụ động tại gia đình, nơi làm việc và nơi công cộng cũng có chiều hướng giảm.

Tại TP. Huế, Chương trình PCTHTL được triển khai thí điểm từ năm 2009 và có sự tham gia của nhiều cấp, ngành và toàn xã hội. Nghiên cứu năm 2022 cho thấy, tỷ lệ người dân biết đến Luật PCTHTL đã tăng từ 65,8% năm 2018 lên 78,2% năm 2022.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, sự xuất hiện và gia tăng các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới đang đặt ra những thách thức mới. Khảo sát năm 2023 tại 11 tỉnh, thành phố cho thấy, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở học sinh 13 - 17 tuổi tăng lên 8,1%, so với 2,6% năm 2019. Xu hướng trẻ hóa đối tượng sử dụng nicotine càng đặt ra yêu cầu phải tăng cường xây dựng môi trường học đường, công viên, khu vui chơi và các không gian công cộng không khói thuốc.

Để công tác PCTHTL đi vào thực chất, việc tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên, đồng thời gắn với kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm. Tại các cơ quan, đơn vị, quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc cần được đưa vào quy chế nội bộ; tại địa phương, cần tiếp tục xây dựng cộng đồng dân cư không khói thuốc.

Phát biểu tại lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá vào cuối tháng 5/2026, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả các hoạt động PCTHTL theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các ngành chức năng và chính quyền địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; chú trọng xử lý việc quảng cáo thuốc lá trái quy định và vi phạm quy định cấm hút thuốc tại nơi công cộng. Đồng thời, các xã, phường tiếp tục chỉ đạo xây dựng cộng đồng dân cư không khói thuốc, đưa nội dung hạn chế hoặc không hút thuốc trong đám cưới, đám tang, lễ hội vào hương ước, quy ước của địa phương.

Bài, ảnh: KHÁNH THƯ
 Từ khóa:
chung tayxây dựngkhông gian công cộng không khói thuốc
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