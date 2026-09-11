Xây dựng môi trường học đường không khói thuốc

Học sinh Trường THPT Cao Thắng tham gia Ngày hội STEM - AI vào ngày 28/3/2026.

Cuối tháng 8/2026, đoàn công tác của CDC Huế đến Trường THPT Cao Thắng giám sát hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc. Nội dung giám sát tập trung vào công tác thành lập, hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả thực hiện.

Qua giám sát, Trường THPT Cao Thắng đạt 96/100 điểm. Trong đó, nội dung thành lập Ban Chỉ đạo đạt 16/16 điểm; giám sát kết quả hoạt động đạt 36/36 điểm; hình thức hoạt động đạt 44/48 điểm. Đáng chú ý, qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác không ghi nhận gạt tàn, mùi thuốc lá, mẩu thuốc lá hay hành vi hút thuốc trong khuôn viên trường. Đoàn cũng không phát hiện hoạt động quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị hoặc bày bán thuốc lá trong trường.

Kết quả này góp phần tạo dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. Với học sinh, môi trường học tập không khói thuốc giúp các em nhận thức về tác hại của thuốc lá và hình thành thói quen chủ động tránh xa thuốc lá. “Trong tiết chào cờ đầu tuần hay các buổi sinh hoạt của lớp, Ban Giám hiệu nhà trường và giáo viên chủ nhiệm thường xuyên nhắc nhở học sinh không được hút thuốc lá, đồng thời quy định xử lý nghiêm nếu học sinh vi phạm trong khuôn viên trường nên em rất ý thức và tránh xa với thuốc lá”, em Nguyễn Minh Tuấn, học sinh lớp 11 Trường THPT Cao Thắng chia sẻ.

Để duy trì kết quả này, Trường THPT Cao Thắng chú trọng thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại thuốc lá, đồng thời tăng cường tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Việc niêm yết nội quy, biển cấm hút thuốc, treo pano, áp phích tuyên truyền cùng ký cam kết xây dựng môi trường không khói thuốc giúp nâng cao ý thức chấp hành và duy trì quy định không hút thuốc trong trường học.

Không chỉ dừng ở việc tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám sát thực tế cũng được xem là một giải pháp quan trọng. Thời gian qua, CDC Huế triển khai hoạt động giám sát tại các trường học trên địa bàn, trong đó tập trung vào việc thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch hằng năm, tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, ký cam kết, treo biển cấm hút thuốc và triển khai các văn bản liên quan đến Luật PCTHTL. Qua giám sát tại nhiều đơn vị trường học, đoàn công tác ghi nhận không có trường hợp hút thuốc trong nhà trường.

Theo lãnh đạo CDC Huế, để công tác phòng, chống tác hại thuốc lá đạt hiệu quả bền vững, các trường cần tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Cùng với đó, hoạt động tuyên truyền, giáo dục cần được đẩy mạnh; nội dung PCTHTL nên được đưa vào báo cáo tổng kết hằng năm để đánh giá, xem đây là một nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị.

CDC Huế cũng đề nghị các trường tiếp tục duy trì việc ký cam kết xây dựng môi trường không khói thuốc, niêm yết nội quy ở nơi dễ quan sát, đưa tiêu chí không hút thuốc tại nơi làm việc vào nội dung thi đua và tăng cường kiểm tra việc thực thi quy định cấm hút thuốc. Đồng thời, các đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai Nghị định 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thúc đẩy xây dựng môi trường học tập không khói thuốc tại các trường học trên địa bàn TP. Huế.