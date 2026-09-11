  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 12/09/2026 15:38

Xây dựng môi trường học đường không khói thuốc

HNN - Phòng, chống tác hại của thuốc lá hướng đến hình thành ý thức, lối sống lành mạnh cho học sinh. Tại Trường THPT Cao Thắng, công tác này đang được triển khai đồng bộ, từ xây dựng quy định, tuyên truyền, ký cam kết đến kiểm tra, giám sát thực tế.

Chung tay vì môi trường học đường không khói thuốc

 Học sinh Trường THPT Cao Thắng tham gia Ngày hội STEM - AI vào ngày 28/3/2026.

Cuối tháng 8/2026, đoàn công tác của CDC Huế đến Trường THPT Cao Thắng giám sát hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc. Nội dung giám sát tập trung vào công tác thành lập, hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả thực hiện.

Qua giám sát, Trường THPT Cao Thắng đạt 96/100 điểm. Trong đó, nội dung thành lập Ban Chỉ đạo đạt 16/16 điểm; giám sát kết quả hoạt động đạt 36/36 điểm; hình thức hoạt động đạt 44/48 điểm. Đáng chú ý, qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác không ghi nhận gạt tàn, mùi thuốc lá, mẩu thuốc lá hay hành vi hút thuốc trong khuôn viên trường. Đoàn cũng không phát hiện hoạt động quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị hoặc bày bán thuốc lá trong trường.

Kết quả này góp phần tạo dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. Với học sinh, môi trường học tập không khói thuốc giúp các em nhận thức về tác hại của thuốc lá và hình thành thói quen chủ động tránh xa thuốc lá. “Trong tiết chào cờ đầu tuần hay các buổi sinh hoạt của lớp, Ban Giám hiệu nhà trường và giáo viên chủ nhiệm thường xuyên nhắc nhở học sinh không được hút thuốc lá, đồng thời quy định xử lý nghiêm nếu học sinh vi phạm trong khuôn viên trường nên em rất ý thức và tránh xa với thuốc lá”, em Nguyễn Minh Tuấn, học sinh lớp 11 Trường THPT Cao Thắng chia sẻ.

Để duy trì kết quả này, Trường THPT Cao Thắng chú trọng thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại thuốc lá, đồng thời tăng cường tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Việc niêm yết nội quy, biển cấm hút thuốc, treo pano, áp phích tuyên truyền cùng ký cam kết xây dựng môi trường không khói thuốc giúp nâng cao ý thức chấp hành và duy trì quy định không hút thuốc trong trường học.

Không chỉ dừng ở việc tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám sát thực tế cũng được xem là một giải pháp quan trọng. Thời gian qua, CDC Huế triển khai hoạt động giám sát tại các trường học trên địa bàn, trong đó tập trung vào việc thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch hằng năm, tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, ký cam kết, treo biển cấm hút thuốc và triển khai các văn bản liên quan đến Luật PCTHTL. Qua giám sát tại nhiều đơn vị trường học, đoàn công tác ghi nhận không có trường hợp hút thuốc trong nhà trường.

Theo lãnh đạo CDC Huế, để công tác phòng, chống tác hại thuốc lá đạt hiệu quả bền vững, các trường cần tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Cùng với đó, hoạt động tuyên truyền, giáo dục cần được đẩy mạnh; nội dung PCTHTL nên được đưa vào báo cáo tổng kết hằng năm để đánh giá, xem đây là một nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị.

CDC Huế cũng đề nghị các trường tiếp tục duy trì việc ký cam kết xây dựng môi trường không khói thuốc, niêm yết nội quy ở nơi dễ quan sát, đưa tiêu chí không hút thuốc tại nơi làm việc vào nội dung thi đua và tăng cường kiểm tra việc thực thi quy định cấm hút thuốc. Đồng thời, các đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai Nghị định 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thúc đẩy xây dựng môi trường học tập không khói thuốc tại các trường học trên địa bàn TP. Huế.

Bài, ảnh: NGỌC KHÁNH
 Từ khóa:
xây dựngmôi trườnghọc đường không khói thuốc
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xây dựng năng lực công dân trong thời đại số

Mạng xã hội và các thiết bị thông minh đang làm thay đổi cách thức giới trẻ tham gia đời sống xã hội. Trước đây, không gian mạng chủ yếu phục vụ nhu cầu giải trí và chia sẻ cảm xúc cá nhân. Những năm gần đây, một bộ phận giới trẻ Việt Nam chủ động thể hiện chính kiến trước những vấn đề chung trên môi trường trực tuyến. Môi trường này giúp các bạn trẻ nhanh chóng tìm được những người cùng mối quan tâm, tạo nên luồng dư luận có sức lan tỏa rộng rãi. Dù vậy, nếu thiếu định hướng, dòng cảm xúc cộng đồng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tốc độ lan truyền quá nhanh khiến mỗi phát ngôn, chia sẻ có thể tạo ra tác động xã hội thực tế chỉ trong thời gian rất ngắn.

Xây dựng năng lực công dân trong thời đại số
Kiến tạo một xã hội Huế kỷ cương, văn minh từ nền tảng văn hóa và con người

​Ngày 28/8/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Huế ban hành Kế hoạch số 90-KH/TU triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Chương trình hành động số 32-CTr/TW của Bộ Chính trị về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Nghị quyết 18-NQ/TW xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược; chuyển mạnh từ tư duy “quản lý xã hội” sang “quản trị và kiến tạo xã hội”, lấy người dân làm trung tâm, văn hóa là nền tảng, pháp luật là trụ cột…

Kiến tạo một xã hội Huế kỷ cương, văn minh từ nền tảng văn hóa và con người
Những người giữ nhịp sống ngày lễ

Những ngày nghỉ lễ, trong khi nhiều người tạm gác công việc để nghỉ ngơi, vui chơi, vẫn có những người lao động miệt mài với công việc của mình. Từ những tuyến phố đến đường dây, trạm điện, họ vẫn âm thầm làm việc, góp phần giữ cho phố phường sạch đẹp, nguồn điện ổn định và nhịp sống thành phố được duy trì.

Những người giữ nhịp sống ngày lễ
Dương Nỗ phát động xây dựng tuyến đường Hoàng Mai Huế

Chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), sáng 2/9, UBND phường Dương Nỗ tổ chức lễ phát động xây dựng tuyến đường Hoàng Mai Huế năm 2026. Đến dự có đồng chí Phan Ngọc Thọ, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (nay là Thành ủy Huế).

Dương Nỗ phát động xây dựng tuyến đường Hoàng Mai Huế

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top