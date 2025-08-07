Tập huấn triển khai dự án phòng, chống đuối nước trẻ em

Tập huấn cho học sinh thực hành kỹ thuật sơ cấp cứu đuối nước

Dự án tập trung vào các hoạt động như truyền thông, huấn luyện kỹ năng cứu đuối, dạy bơi an toàn và xây dựng năng lực cho đội ngũ giảng viên, cán bộ giám sát tại địa phương. Dự kiến có khoảng 1.440 trẻ em từ 6 đến 15 tuổi tại 6 xã, phường vùng dự án triển khai, gồm: Mỹ Thượng, Phú Vinh, Phú Vang, Hưng Lộc, Lộc An và Phú Lộc sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ các lớp bơi miễn phí và hoạt động giáo dục kỹ năng. Thông qua dự án, TP.Huế đặt mục tiêu giảm thiểu tai nạn thương tích, góp phần bảo vệ an toàn cho trẻ em trong mùa mưa lũ sắp đến.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh, đuối nước vẫn đang là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em tại Việt Nam, đặc biệt ở các khu vực nông thôn, vùng có địa hình phức tạp, nhiều sông hồ như tại TP.Huế. Trung bình mỗi năm cả nước có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước, phần lớn là do thiếu kỹ năng an toàn trong môi trường nước và sự giám sát của người lớn.

Riêng tại Huế, trong 7 tháng đầu năm 2025, thành phố ghi nhận 5 trường hợp trẻ em tử vong do đuối nước. Dù giảm so với cùng kỳ năm trước, con số này vẫn gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự cần thiết phải hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa.

Tiếp nối kết quả đạt được trong năm 2024, hội nghị lần này nhằm giới thiệu kế hoạch hoạt động Dự án năm 2025, xác định rõ vai trò, cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp can thiệp. Mục tiêu là nâng cao nhận thức cộng đồng, trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ, từ đó giảm thiểu các tai nạn đáng tiếc.