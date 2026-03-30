Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Chương trình có sự tham dự của Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức; đại diện lãnh đạo Bộ Y tế; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Sở Y tế, bệnh viện, các chuyên gia đầu ngành; cùng hơn 200 dược sĩ bệnh viện, lãnh đạo Khoa dược và chuyên gia y tế từ các bệnh viện tuyến Trung ương và các tỉnh khu vực phía bắc.

Đây là sự kiện chuyên môn quan trọng nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thực hành dược lâm sàng, góp phần nâng cao chất lượng sử dụng thuốc và an toàn người bệnh trong hệ thống y tế Việt Nam. Chương trình còn là diễn đàn kết nối giữa các tổ chức y tế, chuyên gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ-dược-y tế, tạo cơ hội trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển các giải pháp đổi mới sáng tạo cho ngành y tế.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh: Chuyển đổi số trong quản trị dược bệnh viện không chỉ là xu hướng mà là yêu cầu tất yếu để nâng cao hiệu quả điều trị và bảo đảm an toàn người bệnh. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo cần được triển khai một cách có kiểm soát, phù hợp với thực tiễn và gắn chặt với năng lực của đội ngũ cán bộ y tế.

Thứ trưởng chỉ ra thực trạng nhiều bệnh viện vẫn vận hành thủ công, gây lãng phí thời gian và nguồn lực. Để tối ưu hóa quản trị, hai trụ cột không thể thiếu là bệnh án điện tử và đơn thuốc điện tử. Việc số hóa hoàn toàn đơn thuốc không chỉ giúp lãnh đạo Bộ theo dõi sát sao tình hình sử dụng thuốc trên toàn quốc mà còn là công cụ đắc lực để cảnh báo dịch bệnh sớm thông qua các biến động bất thường về số lượng thuốc tiêu thụ. Thứ trưởng kỳ vọng Hội Dược sĩ bệnh viện sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động chuyên sâu để thúc đẩy toàn diện tiến trình số hóa ngành dược.

Tiến sĩ, dược sĩ Cao Hưng Thái, Chủ tịch Hội Dược sĩ bệnh viện Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào y tế. Ông khẳng định, đây là bước đi chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của các khoa dược và dược sĩ trên cả nước, giúp tối ưu hóa công tác quản trị và thực hành dược lâm sàng. Thông qua việc ký kết hợp tác với các đơn vị công nghệ và y sinh đầu ngành, hội hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sử dụng thuốc, bảo đảm an toàn người bệnh và tạo diễn đàn kết nối chuyên sâu giữa các chuyên gia, bệnh viện và doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E cho rằng, trong bối cảnh y tế hiện nay, việc ứng dụng công nghệ và AI không chỉ là xu hướng mà đã trở thành nhu cầu tất yếu để nâng cao chất lượng điều trị, tối ưu hóa sử dụng thuốc và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Chuyển đổi số được xác định là trụ cột chiến lược, trong đó dược lâm sàng đóng vai trò then chốt giúp cá thể hóa điều trị và chăm sóc toàn diện. Hội thảo sẽ là diễn đàn khoa học giá trị để các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật tri thức và thúc đẩy đưa AI vào thực tiễn y tế.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của sự kiện là Lễ trao biên bản ghi nhớ hợp tác giữa VAMBRA với Hội Dược sĩ Bệnh viện Việt Nam (VAHP) và Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF). Các thỏa thuận này hướng tới thiết lập cơ chế phối hợp giữa dược bệnh viện, công nghệ y sinh và lĩnh vực thực phẩm chức năng, qua đó tạo nền tảng cho việc chia sẻ dữ liệu, phát triển giải pháp và triển khai các hoạt động đào tạo, nghiên cứu ứng dụng trong thời gian tới.

Trên cơ sở các thỏa thuận hợp tác, VAMBRA định hướng thúc đẩy liên kết dài hạn giữa dược bệnh viện, công nghệ y sinh và lĩnh vực thực phẩm chức năng, hướng tới xây dựng hệ sinh thái tích hợp phục vụ chăm sóc sức khỏe. Trong thời gian tới, các hoạt động hợp tác sẽ tập trung vào nâng cao năng lực cho đội ngũ dược sĩ bệnh viện, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng về sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả; đồng thời thúc đẩy chuyển giao công nghệ và triển khai các giải pháp số trong quản trị dược lâm sàng.

VAMBRA sẽ tích cực phát triển các mô hình kết nối giữa đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng, qua đó tăng cường tích hợp giữa dược, công nghệ và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế.

Ông Nguyễn Ngọc Huân, Chủ tịch VAMBRA cho biết, với vai trò là tổ chức khoa học liên ngành, VAMBRA chọn vai trò điều phối xây dựng hệ sinh thái hợp tác giữa các tổ chức chuyên môn, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong và ngoài nước. Thông qua đó, tổ chức thúc đẩy ứng dụng công nghệ và dữ liệu trong y tế; đồng thời phát triển các giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tiễn, góp phần hình thành nền tảng đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ y sinh tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, các báo cáo tham luận từ bệnh viện, cơ sở đào tạo và tổ chức chuyên môn đã phản ánh thực trạng triển khai tại Việt Nam; đồng thời đề xuất các hướng tiếp cận mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động dược lâm sàng, giảm tải cho nhân lực y tế và cải thiện chất lượng chăm sóc người bệnh. Bên cạnh đó, lớp tập huấn chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo (AI) cung cấp kiến thức và kỹ năng ứng dụng trong tra cứu thông tin, tổng hợp y văn và hỗ trợ quyết định chuyên môn, qua đó góp phần nâng cao năng lực số cho đội ngũ dược sĩ trong bối cảnh chuyển đổi số.

Chương trình không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật mà còn là bước triển khai cụ thể trong lộ trình chuyển đổi số của ngành y tế, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa quản trị dược bệnh viện và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong hoạt động chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Chiều cùng ngày, Chương trình tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động dược lâm sàng đã diễn ra với sự tham gia của đại diện các Sở Y tế, bệnh viện, các chuyên gia đầu ngành, cùng hơn 200 dược sĩ bệnh viện, lãnh đạo Khoa dược và chuyên gia y tế từ các bệnh viện tuyến Trung ương và tỉnh khu vực phía bắc, các hội viên của Hội Dược sĩ Bệnh viện Việt Nam.

Phần thảo luận, trao đổi, giải đáp thắc mắc và định hướng thực hành giữa giảng viên VietHealth với các học viên đã tập trung tháo gỡ những bài toán thực tiễn mà dược sĩ thường xuyên đối mặt. Các đại biểu đã cùng phân tích cách tối ưu hóa câu lệnh (prompt) để AI hỗ trợ rà soát tương tác thuốc, phân tích đơn thuốc phức tạp và cá thể hóa liều dùng dựa trên các phác đồ cập nhật nhất. Nhiều câu hỏi xoay quanh tính bảo mật dữ liệu y tế và cách kiểm chứng độ chính xác của AI khi đối chiếu với các nguồn y văn chính thống cũng được giải đáp thỏa đáng, tạo nên không khí trao đổi chuyên môn đầy hào hứng. Chương trình không chỉ dừng lại ở việc cập nhật công nghệ mà còn mở ra định hướng mới, giúp đội ngũ dược sĩ bệnh viện làm chủ các công cụ hiện đại để khẳng định vai trò then chốt trong hội đồng thuốc và điều trị.

