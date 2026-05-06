Cần thêm nguồn lực cho y tế vùng Nam Đông

Lối vào khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Phú Lộc cơ sở Nam Đông

Cơ sở xuống cấp, thiếu nhân lực

Trung tâm Y tế Phú Lộc cơ sở Nam Đông hiện đang vận hành trên nền tảng hạ tầng cũ, với hai khối nhà chính được xây dựng từ năm 2008. Sau gần hai thập kỷ sử dụng, nhiều hạng mục đã xuống cấp, xuất hiện tình trạng thấm dột, ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh.

Đáng lo ngại hơn, nhiều công trình thiết yếu vẫn chưa được đầu tư đầy đủ. Khu điều trị bệnh truyền nhiễm được xây dựng từ hơn 40 năm trước hiện đã xuống cấp nghiêm trọng và không thể sử dụng. Ngoài ra, cơ sở này còn thiếu các hạng mục như khu điều trị cách ly, khu hành chính, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, khu giặt là tập trung và hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Chính những hạn chế về cơ sở vật chất và trang thiết bị đã khiến không ít người dân địa phương chưa thực sự yên tâm khi đến khám, chữa bệnh tại cơ sở Nam Đông. Ngoài ra, định biên của trung tâm 66 người; trong đó có 16 bác sĩ vẫn chưa đáp ứng công tác khám, chữa bệnh ở vùng Nam Đông.

Dù tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tại khu vực này rất cao (trên 98%), nhưng đồng thời số lượng bệnh nhân chuyển tuyến vẫn ở mức đáng kể. Một phần do yêu cầu chuyên môn, nhưng cũng có không ít trường hợp người dân chủ động lựa chọn tuyến trên vì tin tưởng hơn vào chất lượng dịch vụ.

Tuyến xã thiếu cả người lẫn máy móc

Không chỉ trung tâm y tế, các trạm y tế xã tại vùng Nam Đông cũng đang gặp nhiều khó khăn sau khi được giao về cho cấp xã quản lý. Trước đây toàn vùng Nam Đông có 10 trạm y tế cấp xã thì nay còn 3 trạm tại 3 xã: Khe Tre, Nam Đông, Long Quảng.

Một người dân tại xã Nam Đông chia sẻ: “Ở đây khám bệnh thông thường thì được, nhưng nếu cần siêu âm hay xét nghiệm kỹ hơn thì không có. Cuối cùng vẫn phải xuống Trung tâm Y tế Phú Lộc cơ sở Nam Đông hoặc xin chuyển tuyến về Bệnh viện Trung ương Huế”.

Bác sĩ Nguyễn Thị Nga, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nam Đông cho biết, trạm có 17 định biên, trong đó có 2 bác sĩ; hiện chỉ đảm nhận chức năng khám, chữa bệnh ban đầu nhưng lại thiếu nhiều thiết bị thiết yếu. “Chúng tôi chưa có máy siêu âm, máy xét nghiệm cơ bản cũng thiếu. Máy phun thuốc phòng, chống dịch cũng chưa có. Trong khi nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân ngày càng cao, nguồn lực của cấp xã lại hạn chế nên rất khó để đầu tư đầy đủ”, bà Nga nói.

Trang thiết bị y tế tại các trạm y tế cấp xã như Long Quảng (18 định biên với 4 bác sĩ), Khe Tre (23 định biên với 4 bác sĩ) mới chỉ đáp ứng các nhu cầu khám, chữa bệnh cơ bản. Những thiết bị chẩn đoán quan trọng như máy siêu âm, máy xét nghiệm hiện còn thiếu hoặc chưa đồng bộ, khiến việc phát hiện và điều trị bệnh gặp nhiều hạn chế.

Bên cạnh đó, nhân lực tại các trạm y tế xã còn mỏng, trung bình mỗi trạm có 2 - 4 bác sĩ, chủ yếu là y sĩ và điều dưỡng. Việc thiếu bác sĩ khiến khả năng xử lý các ca bệnh phức tạp bị hạn chế, buộc phải chuyển lên tuyến trên.

Nhiều đề xuất đầu tư vẫn chưa triển khai

Liên quan đến nguồn kinh phí khoảng 14 tỷ đồng từng được phân bổ để nâng cao năng lực khám, chữa bệnh cho Trung tâm Y tế Nam Đông trước đây, ThS.BS. Lê Viết Cường, Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Lộc cho biết, sau khi sáp nhập, đơn vị đã nhiều lần có tờ trình gửi các cấp có thẩm quyền để rà soát và đề xuất đầu tư nâng cấp cơ sở này. Trong năm 2025, Trung tâm đã gửi các văn bản liên quan đến việc xin điều chỉnh chủ trương đầu tư, xác định nhu cầu và quy mô nâng cấp mở rộng cơ sở Nam Đông. Tuy nhiên, đến nay việc triển khai vẫn chưa thực hiện do thuộc thẩm quyền quyết định của cấp trên.

Theo bác sĩ Cường, sau khi hoàn tất sắp xếp tổ chức, Trung tâm Y tế Phú Lộc được thành lập và hoạt động theo mô hình trung tâm y tế đa chức năng, với 3 cơ sở gồm: Cơ sở chính tại Phú Lộc, cơ sở Chân Mây và cơ sở Nam Đông. Mô hình này nhằm tích hợp các chức năng khám, chữa bệnh và y tế dự phòng theo quy định mới của Bộ Y tế.

ThS.BS. Lê Viết Cường cho rằng, để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng Nam Đông cần có sự đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và nhân lực. Trước hết, cần sớm phê duyệt và triển khai các dự án nâng cấp cơ sở Nam Đông đã được đề xuất, nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp hiện nay và bổ sung các hạng mục còn thiếu.

Việc đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, đặc biệt là các thiết bị chẩn đoán như hệ thống nội soi tai mũi họng, nội soi dạ dày là rất cần thiết để nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tại chỗ, giảm tình trạng chuyển tuyến.

Một vấn đề quan trọng khác là nhân lực. Theo ông Cường, nhiều năm qua Trung tâm Y tế Phú Lộc chưa tuyển dụng được bác sĩ mới, trong khi một số bác sĩ nghỉ hưu hoặc chuyển công tác. Vì vậy, cần có cơ chế thu hút bác sĩ về công tác tại vùng miền núi, đồng thời tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ y tế hiện có.