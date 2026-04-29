Động lực để y tế vươn tầm

Kiểm tra sức khỏe cho người dân tại Trung tâm Y tế Thuận Hóa

Lấy người dân làm trung tâm

Ngay sau khi NQ 72 được ban hành, TP. Huế đã nhanh chóng cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động với lộ trình rõ ràng. Trọng tâm là triển khai Kế hoạch phát triển hệ thống y tế đến năm 2030, tầm nhìn 2045, hướng tới xây dựng nền y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả và lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Các mục tiêu được đặt ra bao gồm: Tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi, số năm sống khỏe mạnh tối thiểu 68 năm; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 99%; 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất mỗi năm một lần; toàn bộ xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. Đặc biệt, hệ thống y tế cơ sở được củng cố với mục tiêu mỗi trạm y tế có ít nhất 5 bác sĩ - một bước tiến quan trọng trong nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Một trong những điểm sáng nổi bật của y tế TP. Huế là sự phát triển mạnh mẽ của các kỹ thuật cao, đặc biệt tại Bệnh viện Trung ương Huế, đơn vị tuyến cuối, giữ vai trò đầu tàu trong hệ thống. Những năm qua, bệnh viện đã ghi dấu ấn với hàng loạt thành tựu trong ghép mô, tạng và ghép tế bào gốc.

Từ việc triển khai ghép tế bào gốc ở trẻ em mắc các bệnh lý phức tạp như u nguyên bào thần kinh, u nguyên bào võng mạc di căn, đến ghép đồng loại điều trị bệnh Thalassemia, đơn vị đã không ngừng nâng cao chất lượng kỹ thuật. Đáng chú ý, việc thực hiện ghép bất đồng nhóm máu với kỹ thuật giải mẫn cảm lần đầu tiên tại Việt Nam đã góp phần khẳng định năng lực chuyên môn và vị thế tiên phong của đội ngũ y, bác sĩ.

Điểm nhấn từ cơ sở

TP. Huế xác định phát triển y tế cơ sở và y tế dự phòng là nhiệm vụ trọng tâm khi triển khai NQ 72. Tại nhiều trung tâm y tế tuyến cơ sở, chất lượng khám, chữa bệnh (KCB) ngày càng được nâng cao nhờ đầu tư đồng bộ về nhân lực và trang thiết bị. “Người dân giờ không còn phải di chuyển xa mà vẫn được hưởng dịch vụ y tế chất lượng, góp phần giảm chi phí”, BSCKII. Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Vang chia sẻ.

Song song với đó, thành phố đã dành nguồn lực để nâng cấp hạ tầng y tế. Hàng chục trạm y tế được xây mới, các bệnh viện tuyến cơ sở được đầu tư hiện đại, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế được tăng cường năng lực. Những “lá chắn” này giúp hệ thống y tế thành phố chủ động hơn trong phòng, chống dịch bệnh. “Với tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ đồng, hiện Trạm đã đảm bảo công tác KCB cho người dân với hệ thống máy siêu âm cùng với các trang thiết bị hiện đại, cơ sở hạ tầng đồng bộ”, bác sĩ Nguyễn Công Phương, Giám đốc Trạm Y tế phường Phong Phú chia sẻ.

Một trong những trụ cột quan trọng của NQ 72 là ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong y tế. Tại TP. Huế, lĩnh vực này đang được triển khai đồng bộ, hướng tới xây dựng hệ thống y tế thông minh. Trong đó, hồ sơ sức khỏe điện tử được đồng bộ và liên thông với dữ liệu dân cư, giúp theo dõi sức khỏe người dân một cách liên tục, chính xác. Đây là công cụ hữu hiệu hỗ trợ bác sĩ trong chẩn đoán, điều trị. Bên cạnh đó, các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chẩn đoán hình ảnh hiện đại… ngày càng được ứng dụng rộng rãi góp phần nâng cao chất lượng KCB, đồng thời khẳng định vị thế của TP. Huế trong bản đồ y học khu vực.

Hướng tới trung tâm y tế chuyên sâu

Thời gian qua, ngành y tế thành phố đã triển khai nhiều chính sách thu hút và đãi ngộ nhân tài; chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ. Không chỉ tập trung ở tuyến trên, việc tăng cường bác sĩ cho tuyến cơ sở cũng được quan tâm, giúp nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu. Quan điểm “lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo” đã trở thành kim chỉ nam trong mọi hoạt động của ngành, góp phần xây dựng hình ảnh người thầy thuốc tận tâm, trách nhiệm.

PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, TUV, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế cho biết, với những bước đi bài bản, đồng bộ, TP. Huế đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á. Tầm nhìn đến năm 2045, hệ thống y tế thành phố sẽ phát triển toàn diện, hiện đại, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe trong bối cảnh mới.

Theo đó, mạng lưới y tế sẽ được quy hoạch hợp lý, kết hợp hài hòa giữa y tế dự phòng, y tế cơ sở và y tế chuyên sâu. Đồng thời, hệ thống an sinh xã hội được hoàn thiện, bảo đảm mọi người dân - đặc biệt là các nhóm yếu thế được tiếp cận công bằng với dịch vụ y tế. Cùng với đó, các chương trình nâng cao chất lượng dân số, tầm soát trước và sau sinh, chăm sóc người cao tuổi… cũng sẽ được đẩy mạnh, góp phần xây dựng nguồn nhân lực khỏe mạnh cho tương lai.

Với nền tảng vững chắc, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân và ngành y tế TP. Huế, NQ 72 vì thế không chỉ là một văn bản chính sách, mà là “cú hích” chiến lược quan trọng, đưa y tế TP. Huế tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành trung tâm y tế hàng đầu của khu vực.

Mới đây, Bệnh viện Trung ương Huế vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với MicroPort MedBot (Trung Quốc) và Hanoi Foreign Medical nhằm thành lập Trung tâm Đào tạo Phẫu thuật Robot Việt - Trung đầu tiên tại Việt Nam. Trung tâm không chỉ là nơi chuyển giao công nghệ hiện đại mà còn đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần đưa Huế trở thành điểm đến của y học tiên tiến trong khu vực.