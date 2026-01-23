Liên hợp quốc xác nhận việc Mỹ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới

Trụ sở Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 22/1, người phát ngôn Liên hợp quốc Stéphane Dujarric xác nhận Mỹ hiện không còn tham gia các hoạt động của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Phát biểu trước báo giới, ông Dujarric cho biết: “Tôi nghĩ rằng trên thực tế, Mỹ không còn tham gia vào công việc của WHO. Những chi tiết pháp lý đó có lẽ sẽ cần được xử lý thêm”.

Bên cạnh đó, quan chức này cũng nhấn mạnh Liên hợp quốc mong muốn tất cả các quốc gia, trong đó có Mỹ, tham gia vào WHO để xử lý các vấn đề y tế cần được giải quyết thông qua hợp tác quốc tế.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh trước đó cùng ngày, tờ Politico đưa tin Mỹ đã chính thức rút khỏi WHO sau gần 80 năm là thành viên của tổ chức.

Động thái này được tiến hành sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh tuyên bố rút khỏi WHO cách đây một năm và ngừng các khoản đóng góp cho tổ chức này.

Trong khi đó, Tân Hoa xã cùng ngày dẫn lời một quan chức WHO cho biết tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ vẫn chưa thanh toán các khoản phí thành viên còn nợ: "Mỹ vẫn chưa thanh toán các hóa đơn cho các khoản đóng góp được đánh giá cho giai đoạn hai năm 2024-2025".

Theo một báo cáo gần đây của Đài Phát thanh công cộng quốc gia (NPR), một tổ chức truyền thông có trụ sở tại Mỹ, tổng số tiền quá hạn vào khoảng 278 triệu USD.

Ngày 20/1 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp về việc rút khỏi WHO.

Liên hợp quốc đã nhận được thông báo chính thức hai ngày sau đó. NPR dẫn lời các quan chức WHO cho biết việc rút khỏi tổ chức sẽ có hiệu lực một năm sau khi thông báo được đưa ra, và khi tất cả các khoản phí thành viên còn nợ được thanh toán, điều mà Washington đã từ chối.

Đầu tháng này, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố rằng quyết định của Mỹ sẽ khiến thế giới và cả nước này trở nên "không an toàn".

https://nhandan.vn/lien-hop-quoc-xac-nhan-viec-my-rut-khoi-to-chuc-y-te-the-gioi-post938696.html