  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Liên hợp quốc xác nhận việc Mỹ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới

ClockThứ Sáu, 23/01/2026 14:24
Liên hợp quốc xác nhận Mỹ chính thức rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sau gần 80 năm, gây ảnh hưởng đến hợp tác y tế toàn cầu và an ninh y tế quốc tế.

Liên hợp quốc kêu gọi khắc phục nạn đói toàn cầuCampuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật BiểnQuốc tế phản ứng về quyết định của Mỹ

Trụ sở Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Ngày 22/1, người phát ngôn Liên hợp quốc Stéphane Dujarric xác nhận Mỹ hiện không còn tham gia các hoạt động của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Phát biểu trước báo giới, ông Dujarric cho biết: “Tôi nghĩ rằng trên thực tế, Mỹ không còn tham gia vào công việc của WHO. Những chi tiết pháp lý đó có lẽ sẽ cần được xử lý thêm”.

Bên cạnh đó, quan chức này cũng nhấn mạnh Liên hợp quốc mong muốn tất cả các quốc gia, trong đó có Mỹ, tham gia vào WHO để xử lý các vấn đề y tế cần được giải quyết thông qua hợp tác quốc tế.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh trước đó cùng ngày, tờ Politico đưa tin Mỹ đã chính thức rút khỏi WHO sau gần 80 năm là thành viên của tổ chức.

Động thái này được tiến hành sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh tuyên bố rút khỏi WHO cách đây một năm và ngừng các khoản đóng góp cho tổ chức này. 

Trong khi đó, Tân Hoa xã cùng ngày dẫn lời một quan chức WHO cho biết tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ vẫn chưa thanh toán các khoản phí thành viên còn nợ: "Mỹ vẫn chưa thanh toán các hóa đơn cho các khoản đóng góp được đánh giá cho giai đoạn hai năm 2024-2025".

Theo một báo cáo gần đây của Đài Phát thanh công cộng quốc gia (NPR), một tổ chức truyền thông có trụ sở tại Mỹ, tổng số tiền quá hạn vào khoảng 278 triệu USD.

Ngày 20/1 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp về việc rút khỏi WHO.

Liên hợp quốc đã nhận được thông báo chính thức hai ngày sau đó. NPR dẫn lời các quan chức WHO cho biết việc rút khỏi tổ chức sẽ có hiệu lực một năm sau khi thông báo được đưa ra, và khi tất cả các khoản phí thành viên còn nợ được thanh toán, điều mà Washington đã từ chối.

Đầu tháng này, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố rằng quyết định của Mỹ sẽ khiến thế giới và cả nước này trở nên "không an toàn".

https://nhandan.vn/lien-hop-quoc-xac-nhan-viec-my-rut-khoi-to-chuc-y-te-the-gioi-post938696.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Liên hợp quốcxác nhậnMỹrút khỏiTổ chứcY tếThế giới
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ và NATO thảo luận về Greenland

Tân Hoa xã dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các cuộc đàm phán giữa ông và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã “hình thành khuôn khổ của một thỏa thuận trong tương lai” liên quan Greenland và khu vực Bắc Cực.

Mỹ và NATO thảo luận về Greenland
Diễn biến mới về vấn đề Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/1 đã rút lại lời đe dọa áp thuế đối với một số quốc gia châu Âu vì lập trường của họ về Greenland. Theo ông Trump, một thoả thuận sơ bộ giữa Mỹ và NATO về tương lai của hòn đảo này đã được thông qua.

Diễn biến mới về vấn đề Greenland
Châu Âu đóng băng thỏa thuận thương mại với Mỹ

Nghị viện châu Âu (EP) ngày 20/1 đã quyết định tạm dừng tiến trình phê chuẩn thỏa thuận thương mại xuyên Đại Tây Dương ký với Mỹ vào mùa Hè 2025, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp đặt các biện pháp thuế quan trừng phạt liên quan tới vấn đề Greenland.

Châu Âu đóng băng thỏa thuận thương mại với Mỹ
Liên hợp quốc kêu gọi khắc phục nạn đói toàn cầu

Các cơ quan Liên hợp quốc cảnh báo, nạn đói và tình trạng di dời dân cư ngày càng gia tăng không chỉ là những vấn đề khẩn cấp về nhân đạo, mà còn là mối đe dọa ngày càng lớn đối với ổn định kinh tế toàn cầu.

Liên hợp quốc kêu gọi khắc phục nạn đói toàn cầu
559 thư, điện chúc mừng Đại hội lần thứ XIV từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và kiều bào

Nhân dịp Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, các đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế, hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài gửi thư, điện chúc mừng; bày tỏ tình cảm hữu nghị, hợp tác và thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.

559 thư, điện chúc mừng Đại hội lần thứ XIV từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và kiều bào

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top