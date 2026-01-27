  • Huế ngày nay Online
Yêu cầu các cơ sở y tế và địa phương tăng cường giám sát dịch bệnh do vi rút Nipah

HNN.VN - Trước diễn biến phức tạp của bệnh do vi rút Nipah tại một số quốc gia, ngành y tế TP. Huế đang tăng cường giám sát, triển khai các biện pháp chủ động phòng, chống nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Huế đo thân nhiệt khách nước ngoài bằng thiết bị từ xa sau khi tàu du lịch cập Cảng Chân Mây 

Theo thông tin từ Bộ Y tế, từ ngày 27/12/2025 đến 26/1/2026, Ấn Độ ghi nhận một số trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do vi rút Nipah, trong đó có 2 ca được xét nghiệm khẳng định tại bang Tây Bengal. Đến thời điểm hiện nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc bệnh do vi rút Nipah.

Vi rút Nipah được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1999 tại Malaysia, sau đó tiếp tục ghi nhận tại Bangladesh và Ấn Độ. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bệnh xuất hiện rải rác, chưa hình thành các ổ dịch lớn nhưng được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm, với tỷ lệ tử vong cao, dao động từ 40-75%. Hiện nay, bệnh chưa có vắc xin phòng ngừa cũng như thuốc điều trị đặc hiệu.

Bệnh do vi rút Nipah thuộc nhóm bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm (nhóm A), có khả năng lây truyền từ động vật sang người, chủ yếu qua dơi ăn quả; lây qua thực phẩm, đồ vật nhiễm vi rút và có thể lây từ người sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết. Thời gian ủ bệnh trung bình từ 4 đến 14 ngày, với các triệu chứng ban đầu như đau đầu, đau cơ, nôn mửa, đau họng; trường hợp nặng có thể dẫn đến viêm não cấp, rối loạn ý thức, đe dọa tính mạng.

Kiểm soát thân nhiệt cho du khách tại các cửa khẩu là biện pháp phòng bệnh hiệu quả 

Sở Y tế TP. Huế đã ban hành Công văn số 454/SYT-NVY ngày 27/1/2026, yêu cầu các đơn vị y tế và địa phương tăng cường giám sát dịch bệnh, theo dõi chặt chẽ tình hình tại cộng đồng và các cửa khẩu; chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, phương án đáp ứng khi có tình huống xảy ra, nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời, hiệu quả.

Ngành y tế cũng khuyến cáo người dân hạn chế đến các khu vực đang có dịch bệnh do vi rút Nipah nếu không thật sự cần thiết; chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày sau khi trở về từ vùng dịch. Khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ, cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời, đồng thời hạn chế tiếp xúc với người xung quanh và thông báo đầy đủ tiền sử dịch tễ.

Bên cạnh đó, người dân cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh như ăn chín, uống sôi; không sử dụng trái cây, thực phẩm có dấu hiệu bị dơi, chim cắn; không dùng nhựa cây tươi chưa qua chế biến; hạn chế tiếp xúc với dơi ăn quả; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; sử dụng khẩu trang, găng tay khi chăm sóc người nghi ngờ mắc bệnh.

Việc chủ động phòng, chống, nâng cao ý thức cảnh giác của mỗi người dân được xác định là giải pháp quan trọng, góp phần bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng trước nguy cơ xâm nhập của bệnh do vi rút Nipah.

THANH HƯƠNG
Mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế cho người dân khó khăn

Bảo hiểm y tế (BHYT) có vai trò như “tấm lá chắn” giúp người dân giảm tải gánh nặng kinh tế khi ốm đau, bệnh tật. Việc trao tặng thẻ BHYT giúp người nghèo, người yếu thế có thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế, được bảo vệ sức khỏe lâu dài trước rủi ro bệnh tật.

Mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế cho người dân khó khăn
Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân phường Hóa Châu

Sáng 11/1, Sở Y tế TP. Huế phối hợp với Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Viettel TP. Huế tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hóa Châu.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân phường Hóa Châu
Giữ vững “lá chắn” y tế trước thời tiết cực đoan

Những tháng cuối năm 2025 và đầu năm 2026, miền Trung nói chung và TP. Huế nói riêng liên tục chịu tác động của thời tiết cực đoan, khi nắng nóng, mưa lớn và rét ngắn diễn ra đan xen nhau. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân và đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Giữ vững “lá chắn” y tế trước thời tiết cực đoan

