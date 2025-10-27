Chủ động phòng bệnh giao mùa

Bác sĩ Trung tâm Y tế Hương Trà kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân

Trung tâm Y tế Hương Trà - đơn vị quản lý y tế địa bàn các phường, xã gồm: Hương Trà, Kim Trà và Bình Điền, đang tích cực triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh. Theo BSCKII. Lê Quang Hiệp, Giám đốc Trung tâm, thời tiết thất thường, mưa nắng đan xen và tình hình bão lụt khiến các bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp, tiêu hóa, cảm cúm, SXH… có xu hướng tăng. “Bên cạnh công tác điều trị, Trung tâm chỉ đạo các trạm y tế tăng cường vệ sinh môi trường, phun tiêu độc khử trùng ở khu dân cư, trường học; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn người dân nâng cao ý thức phòng bệnh, đảm bảo chế độ ăn uống, dinh dưỡng hợp lý”, bác sĩ Hiệp cho biết.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế (CDC Huế), trong thời gian từ ngày 6 đến 12/10, TP. Huế ghi nhận 22 ca SXH Dengue và 11 ca tay chân miệng, tăng mạnh so với tuần trước. Tính từ đầu năm, toàn thành phố đã có 285 ca SXH và 172 ca tay chân miệng. Trước diễn biến phức tạp, CDC Huế thành lập các đoàn giám sát, điều tra dịch tễ, đồng thời đẩy mạnh truyền thông “3 sạch” - ăn sạch, ở sạch, bàn tay sạch tại các hộ gia đình có ca bệnh, giám sát hoạt động phòng dịch tại các trạm y tế phường, xã.

Nhờ được hướng dẫn, tư vấn phòng bệnh từ nhân viên y tế, nhiều hộ dân đã chủ động vệ sinh môi trường sống, lật úp các vật chứa nước, xử lý phế thải ngoài trời để hạn chế nơi sinh sản của muỗi. Đồng thời, nâng cao ý thức gìn giữ vệ sinh cho cả gia đình.

ThS.BSCKII. Nguyễn Lê Tâm, Phó Giám đốc phụ trách CDC Huế cho biết: “Khoảng thời gian trên là tuần ghi nhận số ca SXH và tay chân miệng cao nhất từ đầu năm. Thời tiết mưa nắng thất thường tạo điều kiện cho muỗi sinh sản mạnh, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Người dân cần chủ động vệ sinh môi trường, dọn dẹp phế thải để hạn chế nơi trú ngụ của muỗi”.

Ngành y tế khuyến cáo người dân giữ ấm cơ thể, ăn chín uống sôi, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đặc biệt đối với trẻ nhỏ và người cao tuổi. Các trường học, khu dân cư cần vệ sinh định kỳ, đảm bảo môi trường thông thoáng, sạch sẽ. Khi có triệu chứng sốt, ho, đau họng, phát ban hoặc tiêu chảy, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Bác sĩ Nguyễn Lê Tâm nhấn mạnh, trong mùa mưa bão - giai đoạn giao mùa đặc trưng ở miền Trung, việc bảo đảm dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cũng rất quan trọng. Mỗi gia đình nên dự trữ thực phẩm khô, dễ bảo quản; tuân thủ nguyên tắc “ăn chín, uống sôi”, tránh dùng thực phẩm ôi thiu hoặc nước nhiễm bẩn để phòng ngộ độc và bệnh truyền nhiễm. Người dân vùng ngập úng cần tránh tiếp xúc trực tiếp với nước ô nhiễm, chuồng trại gia súc; khi làm việc nên mang găng tay, ủng để phòng bệnh do vi khuẩn xâm nhập qua da.

Chủ động phòng bệnh trong thời điểm giao mùa không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế mà còn là ý thức của mỗi người dân. Hệ thống y tế cơ sở, với mạng lưới trạm y tế gần dân, đang phát huy vai trò then chốt trong giám sát, tuyên truyền và hướng dẫn người dân phòng bệnh. Khi cộng đồng cùng nâng cao ý thức, chủ động giữ gìn môi trường sống, dịch bệnh giao mùa sẽ được kiểm soát hiệu quả, góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân.