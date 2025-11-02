Ngành y tế chủ động ứng phó, đảm bảo khám chữa bệnh và vệ sinh môi trường sau lũ

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên (bìa phải) thăm hỏi, động viên các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP. Huế

Đi cùng đoàn có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế gồm Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục Phòng bệnh, Cục An toàn thực phẩm và Công đoàn Y tế Việt Nam. Về phía địa phương, tham dự buổi làm việc có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình, lãnh đạo Sở Y tế và các sở, ngành liên quan.

Duy trì khám chữa bệnh trong lũ

Theo báo cáo của Ban Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và Trung tâm Y tế Phú Xuân, từ khi thời tiết diễn biến phức tạp, các đơn vị đã chủ động di dời thiết bị y tế, bệnh nhân lên tầng cao, đồng thời chuẩn bị đầy đủ thuốc, thực phẩm, vật tư y tế thiết yếu nhằm duy trì công tác khám chữa bệnh (KCB) trong điều kiện mưa lũ kéo dài.

Các CSYT đều thành lập đội phản ứng nhanh, trực cấp cứu 24/24 giờ, bảo đảm hoạt động điều trị, cấp cứu, kể cả các ca mổ đẻ trong lũ không bị gián đoạn. Cùng với đó, các trạm y tế xã, phường đã kịp thời sơ cấp cứu, chuyển tuyến cho các trường hợp khẩn cấp, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế trong tình huống thiên tai.

Sau khi nước rút, các đơn vị nhanh chóng tổng dọn vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên, sân vườn bằng Cloramin B, đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh phát sinh sau lũ, chuẩn bị nguồn nước sạch, hóa chất tiêu độc, vật tư y tế và sẵn sàng phương án ứng phó với các đợt mưa lớn tiếp theo.

ThS.BS Trần Đức Sáo, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TP. Huế, cho biết: “Do nằm ở vùng thấp trũng, bệnh viện luôn sẵn sàng phương án di dời người bệnh, thiết bị y tế lên tầng cao, đồng thời chủ động khử khuẩn, xử lý môi trường ngay sau khi nước rút để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân và nhân viên y tế”.

Qua kiểm tra thực tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao tinh thần chủ động, linh hoạt của ngành y tế TP. Huế trong ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Dù nhiều cơ sở bị ngập sâu, hệ thống điện và nước sinh hoạt bị ảnh hưởng, song hoạt động điều trị vẫn được duy trì, thuốc men và vật tư y tế đảm bảo đầy đủ, các bữa ăn cho bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế vẫn được cung cấp đều đặn, không để gián đoạn công tác KCB.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại buổi làm việc

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: “Các cơ sở y tế cần chuẩn bị kế hoạch ứng phó bão lụt từ đầu năm, bám sát dự báo của địa phương, thường xuyên kiện toàn Ban chỉ huy phòng thủ dân sự, dự phòng cơ số thuốc, vật tư, thực phẩm, đảm bảo nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường sau lũ. Đồng thời, các đơn vị cần tăng cường tiêm vắc xin dự phòng cho lực lượng y tế trực tiếp tham gia phòng chống thiên tai, chỉ đạo xử lý triệt để xác động vật chết, rác thải ở khu dân cư, chợ, trường học để bảo vệ sức khỏe cộng đồng”.

Huy động tổng lực khử khuẩn, làm sạch môi trường

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình cho biết, toàn thành phố có 47 cơ sở y tế bị ngập lụt, gồm 35 trạm y tế và 12 bệnh viện, gây hư hỏng nhiều thiết bị y tế, thiệt hại ước tính khoảng 7 tỷ đồng. Mưa lũ cũng khiến 15 người thiệt mạng, song công tác KCB vẫn được duy trì với hơn 16.690 bệnh nhân nội trú hiện đang điều trị tại các CSYT, trong 24 giờ qua có 30 ca cấp cứu do tai nạn.

Ngay sau khi nước rút, thành phố đã huy động lực lượng quân đội, đoàn viên thanh niên, sinh viên tình nguyện cùng cán bộ y tế tổng dọn vệ sinh, tiêu độc khử trùng toàn địa bàn, đặc biệt tại trường học, chợ và khu dân cư. Đồng thời, chính quyền ưu tiên cung cấp nước sạch cho các cơ sở y tế, đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trung tâm bảo trợ xã hội để người dân không bị đói, ốm đau trong và sau lũ.

Trao tặng tiền mặt và thuốc, vật tư y tế cho ngành y tế TP. Huế

Lãnh đạo thành phố kiến nghị Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ trang thiết bị, thuốc men, vật tư y tế phục vụ công tác tiêu độc, khử khuẩn và ứng phó thiên tai, đồng thời giúp địa phương xây dựng cơ chế cấp cứu và vận hành hệ thống y tế trong điều kiện ngập lụt, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt và phương tiện di chuyển bệnh nhân an toàn.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận và biểu dương nỗ lực của ngành y tế TP. Huế trong việc chủ động phòng chống thiên tai, đặc biệt là di chuyển kịp thời bệnh nhân tại các cơ sở thấp trũng, bảo đảm an toàn tính mạng người dân.

Thứ trưởng đề nghị ngành y tế thành phố tiếp tục chú trọng công tác vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, nhất là tại trường học, chợ, khu dân cư; tăng cường truyền thông hướng dẫn người dân xử lý môi trường, khử khuẩn tại hộ gia đình; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng vật tư, thuốc men, máy phát điện, xăng dầu để chủ động trong mọi tình huống.

“Cần rà soát, cập nhật các phương án phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, bảo đảm ứng phó nhanh và hiệu quả khi thiên tai xảy ra”, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh.

Nhằm chia sẻ khó khăn với địa phương, Bộ Y tế đã ủng hộ Quỹ Phòng, chống thiên tai TP. Huế 50 triệu đồng; trao tặng Sở Y tế TP. Huế 20 triệu đồng tiền mặt và thuốc, vật tư y tế trị giá 850 triệu đồng. Ngoài ra, các cơ sở y tế trong thành phố cũng được nhận 1.000 suất dung dịch sát khuẩn trị giá 110 triệu đồng, Bệnh viện Y học cổ truyền và Trung tâm Y tế Phú Xuân mỗi đơn vị được hỗ trợ 70 triệu đồng cùng một số cơ số thuốc và vật tư y tế thiết yếu phục vụ công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Buổi kiểm tra và làm việc của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng đoàn công tác đã thể hiện sự quan tâm, đồng hành của Bộ Y tế với địa phương trong công tác phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần giúp ngành y tế TP. Huế ổn định hoạt động KCB, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời chủ động hơn trong công tác ứng phó với mưa bão trong thời gian tới.