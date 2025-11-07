Chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng cao

Khám, chữa bệnh cho người dân tại Trạm Y tế A Lưới 3 cơ sở 2

Tận tâm với người bệnh

Giữa núi rừng A Lưới, những câu chuyện về tinh thần phục vụ tận tình của y, bác sĩ tuyến cơ sở không còn xa lạ. Anh Hồ Văn Bút, thôn Ta Ay, xã A Lưới 3 nhớ lại: “Có lần tôi bị vật nhọn đâm vào chân, được người thân đưa đến trạm y tế. Các bác sĩ khâu vết thương, phát thuốc và dặn dò kỹ cách chăm sóc. Nhà tôi có bố mẹ già, con nhỏ thường xuyên đau ốm, nhờ có trạm y tế gần nên rất yên tâm”.

Bác sĩ Hồ Văn Tiêm, Trạm trưởng Trạm Y tế xã A Lưới 3 chia sẻ: “Nhiều hộ dân còn khó khăn, chủ quan trong việc chăm sóc sức khỏe. Vì vậy, chúng tôi phải chủ động đến từng nhà, thăm khám và hướng dẫn cách phòng bệnh, điều trị sớm khi có dấu hiệu bất thường; đồng thời truyền thông, hướng dẫn cách phòng bệnh, thông báo kế hoạch tiêm chủng để người dân nắm rõ”.

Tại xã Khe Tre, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu luôn được Trung tâm Y tế (TTYT) Phú Lộc chú trọng, trở thành điểm tựa tin cậy của người dân vùng cao. Hàng tuần, các trạm y tế tổ chức các đợt khám lưu động đến tận thôn Dỗi, Pa Hy, Ta Rung… giúp bà con được khám, cấp thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe tại chỗ. Nhờ đó, nhiều trường hợp mắc bệnh mãn tính được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

“Nhờ khám sàng lọc của trạm, tôi mới biết mình bị tăng huyết áp và tiểu đường. Từ đó, tôi được theo dõi định kỳ và điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý”, bà Nguyễn Thị Vui, xã Khe Tre chia sẻ.

Đầu tư cho y tế cơ sở

Theo BSCKII. Hồ Bách Thắng, Giám đốc TTYT A Lưới, việc chăm sóc sức khỏe Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm. Trung tâm đã triển khai nhiều giải pháp để xây dựng hệ thống y tế tuyến đầu vững mạnh, đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân vùng cao.

Hiện TTYT A Lưới có 245 cán bộ, viên chức và người lao động; trong đó 73 bác sĩ, với gần 50% có trình độ sau đại học - một tỷ lệ cao so với mặt bằng chung ở miền núi. Trung tâm duy trì hoạt động chuyên môn ổn định, phục vụ người dân 24/7, kể cả ở các xã vùng sâu, vùng xa.

Bác sĩ Thắng nhấn mạnh: Thời gian tới, ngành y tế địa phương sẽ tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, khuyến khích cán bộ học chuyên khoa, đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng đến mô hình “Trạm y tế thông minh, thân thiện” phục vụ người dân. Đến nay, 5/5 trạm y tế xã trên địa bàn đã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã. Các chương trình y tế trọng điểm như quản lý bệnh mãn tính, chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em, tiêm chủng mở rộng, y tế học đường… đều đạt hiệu quả cao. Hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử được duy trì, kết nối trực tuyến giữa trạm y tế và Trung tâm, góp phần giảm tải cho tuyến trên và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại cơ sở. Trung tâm thường xuyên tổ chức các đợt khám, tư vấn, cấp thuốc lưu động, kết hợp truyền thông và vận động người dân chủ động phòng bệnh. Những buổi truyền thông bằng tiếng đồng bào dân tộc đã giúp bà con hiểu rõ hơn về phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, dinh dưỡng cho trẻ nhỏ và chăm sóc người cao tuổi.

Từ những trạm y tế nhỏ giữa núi rừng A Lưới, Phú Lộc, hình ảnh người thầy thuốc khoác áo trắng lội suối, vượt đèo đến từng bản làng đã trở nên quen thuộc. Những nỗ lực thầm lặng ấy đang góp phần quan trọng vào mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” trong chăm sóc sức khỏe toàn dân - một hành trình nhân ái, bền bỉ vì hạnh phúc và niềm tin của người dân nơi thôn, bản.