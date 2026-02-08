Những chuyến xe về quê nghĩa tình

Lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế trao tặng quà Tết

Dấu ấn đẹp

Sinh viên Bùi Thị Huệ, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế chia sẻ, em rất vui khi được nhà trường hỗ trợ vé xe và quà về quê đón Tết. Với Huệ, “Chuyến xe nghĩa tình” là một bài học sống động, không nằm trong giáo trình nhưng thấm sâu vào nhận thức và cảm xúc của sinh viên: Biết quan tâm, sẻ chia, trân trọng sự giúp đỡ của cộng đồng. Nhiều sinh viên sau khi nhận hỗ trợ đã chủ động tham gia đóng góp, lan tỏa tinh thần thiện nguyện cho những mùa Tết tiếp theo.

Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế Phan Thanh Lâm cho hay, chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” Tết 2026 được khởi động trong bối cảnh nhiều sinh viên vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn về kinh tế, chi phí sinh hoạt và đi lại dịp cuối năm; đặc biệt là sinh viên đến từ vùng sâu, vùng xa, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Với nhiều em, việc trở về quê đón Tết đôi khi là một sự đắn đo, cân nhắc vì gánh nặng chi phí. Xuất phát từ những trăn trở đó, nhà trường và tổ chức Đoàn - Hội mong muốn không để bất kỳ sinh viên nào phải ở lại ký túc xá trong nỗi lo Tết đến mà chưa thể về nhà. “Chuyến xe nghĩa tình” vì thế được hình thành như một cam kết đầy nhân văn: chia sẻ kịp thời, tiếp sức đúng lúc và mang mùa xuân về gần hơn với những bạn trẻ khó khăn.

Chương trình không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại, mà còn gửi gắm thông điệp rõ ràng rằng, mọi sinh viên đều được quan tâm, được đồng hành và xứng đáng có một cái Tết sum vầy, ấm áp. Nhà trường và Đoàn Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế xác định tính công bằng, minh bạch là nguyên tắc xuyên suốt. Việc rà soát được thực hiện theo quy trình nhiều bước, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn - Hội, các khoa. Đối tượng ưu tiên là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, sinh viên mồ côi, hoặc gặp biến cố đột xuất. Danh sách được tổng hợp, đối chiếu và công khai theo đúng quy định, bảo đảm đúng người, đúng nhu cầu, đúng thời điểm để không một sinh viên khó khăn nào bị bỏ sót.

Theo anh Phan Thanh Lâm, khó khăn lớn nhất là việc điều phối sinh viên ở nhiều địa phương khác nhau, lịch trình đa dạng và yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối trong bối cảnh cao điểm cuối năm. Trước thực tế đó, trường chủ động xây dựng phương án chi tiết: lựa chọn đơn vị vận tải uy tín, rà soát kỹ phương tiện, bố trí đoàn viên hỗ trợ xuyên suốt hành trình và cập nhật thông tin kịp thời cho sinh viên.

“Chúng tôi kỳ vọng chương trình sẽ giúp các em vững tin hơn vào con đường học tập đã chọn, cảm nhận rõ rằng phía sau mình luôn có nhà trường và xã hội đồng hành. Sự hỗ trợ hôm nay không chỉ để các em có một cái Tết trọn vẹn, mà còn là lời nhắn gửi: Hãy yên tâm học tập, rèn luyện, bởi khi nỗ lực vươn lên, các em sẽ tiếp tục nhận được sự sẻ chia và cơ hội để trưởng thành”, anh Lâm nhấn mạnh.

Tiếp thêm hơi ấm tình người

Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Huế Lê Chí Hùng Cường thông tin, chương trình hỗ trợ sinh viên về quê đón Tết Bính Ngọ 2026 được triển khai trong không khí chuẩn bị cho những ngày lễ cổ truyền đầy ý nghĩa. Đại học Huế và các đơn vị luôn trăn trở về những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt như mồ côi hay khuyết tật. Chúng tôi hiểu rằng, đối với những bạn có gia cảnh khó khăn, chi phí đi lại là một rào cản lớn trên hành trình các em về sum họp cùng gia đình.

Điểm nổi bật năm nay là số lượng sinh viên, quy mô hỗ trợ được mở rộng đáng kể với sự chung tay của nhiều trường thành viên. Cụ thể, Trường Đại học Y - Dược hỗ trợ cho 250 sinh viên; Trường Đại học Sư phạm hỗ trợ khoảng 200 sinh viên; Trường Đại học Khoa học hỗ trợ 135 sinh viên; Trường Đại học Kinh tế hỗ trợ 300 sinh viên… Tổng cộng đợt này, toàn Đại học Huế hỗ trợ 2.600 sinh viên về quê đón Tết với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, chương trình không chỉ dành riêng cho sinh viên Việt Nam mà còn mở rộng hỗ trợ cho cả sinh viên Lào.

Để duy trì và lan tỏa chương trình, Đại học Huế và các trường thành viên chủ động kết nối với rất nhiều nguồn lực từ các doanh nghiệp, đối tác và các mạnh thường quân trong và ngoài trường. Bên cạnh đó, sự ủng hộ từ các cựu sinh viên, cán bộ, giảng viên và các tổ chức đoàn thể đóng vai trò quan trọng. Đặc biệt, Hội Sinh viên Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế còn kết nối với các nhà sưu tập và người yêu nghệ thuật để tạo nguồn quỹ hỗ trợ.

Đúng như tên gọi của các chương trình như "Xuân gắn kết - Tết sẻ chia" hay "Chuyến xe Nông Lâm - Ấm tình quê Tết", những chuyến xe này không chỉ là phương tiện đi lại đơn thuần, đối với sinh viên xa nhà, đây là sự an ủi, tiếp thêm hơi ấm tình người trong những ngày giáp Tết, giúp các em cảm thấy mình không đơn độc.

Anh Lê Chí Hùng Cường thông tin, Đại học Huế và các trường thành viên cam kết tiếp tục mở rộng quy mô các hoạt động an sinh. Các chương trình năm nay dự kiến kéo dài đến ngày 14/2/2026 để "không ai bỏ lại phía sau". Thời gian tới, các đơn vị tiếp tục đổi mới cách gây quỹ, huy động thêm nhiều nguồn lực tài trợ xã hội hóa để không chỉ hỗ trợ về quê đón Tết, mà còn đồng hành cùng sinh viên trong suốt quá trình học tập.