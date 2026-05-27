Vinh danh 142 giải pháp có "Thành tựu tác động vì Việt Nam số" năm 2026

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh (thứ 2 từ trái sang) cùng đại diện Ban tổ chức trao phần thưởng tặng một số đơn vị xuất sắc tại chương trình.

Ngày 30/5, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chỉ đạo, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số, Cục Chuyển đổi số Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), Hội Tự động hóa Việt Nam, Công ty Cổ phần Phát triển Báo Sáng tổ chức Lễ biểu dương Thành tựu tác động vì Việt Nam số (Vietnam I4 Impact Awards) năm 2026.

Đến dự, có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan.

Là hoạt động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Quyết định số 749 của Thủ tướng Chính phủ, chương trình "Biểu dương Thành tựu tác động vì Việt Nam số" hướng tới thúc đẩy phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Bên cạnh đó, chương trình còn ghi nhận, tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp, nhà khoa học và cá nhân tiên phong ứng dụng công nghệ mới, tạo giá trị thực tiễn cho kinh tế-xã hội; góp phần kết nối chặt chẽ mô hình liên kết: Nhà nước-Doanh nghiệp-Viện, Trường-Nhà khoa học-Nhà đầu tư-Cộng đồng quốc tế... để thúc đẩy hợp tác, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ.

Được triển khai từ ngày 5/3 đến ngày 30/04 vừa qua, chương trình đã đạt chất lượng vượt trội cả về quy mô, nội dung và số lượng đơn vị tham gia. Các hồ sơ gửi về phong phú, phân bổ ở nhiều lĩnh vực, minh chứng cho cam kết đầu tư dài hạn của doanh nghiệp trong hành trình đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới.

Qua 2 vòng xét chọn kỹ lưỡng, Hội đồng chuyên môn đã tìm ra 142 hồ sơ tiêu biểu, xuất sắc, gồm: 66 đơn vị ở hạng mục Công nghiệp số và hạ tầng số; 40 đơn vị về Tác động xã hội và tính bền vững; 5 đơn vị về Văn hóa, di sản và hợp tác toàn cầu; 24 đơn vị/cá nhân về Quản trị và năng lực lãnh đạo; 7 đơn vị/cá nhân thuộc hạng mục Rồng Xanh Awards.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng cho biết: sau 4 năm triển khai, chương trình "Top Công nghệ 4.0" nay đã chuyển đổi sang tên gọi mới "Thành tựu tác động vì Việt Nam số" nhằm thể hiện sự chuyển đổi về tư duy phát triển và hệ giá trị cốt lõi.

Năm nay, chương trình thu hút gần 300 hồ sơ của hơn 200 tổ chức, doanh nghiệp, địa phương tham gia. Trong đó, có nhiều giải pháp nổi bật, góp phần hỗ trợ quản trị y tế thông minh, phát triển kinh tế xanh, ứng dụng AI và dữ liệu lớn, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản trị, sản xuất, kinh doanh và bảo tồn các giá trị văn hóa Việt Nam.

