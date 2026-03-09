“Phan Thuận An với Huế”: Từ chiều sâu tri thức đến tình cảm quê hương

Bộ sách “Phan Thuận An với Huế” bao gồm 3 tập vừa ra mắt công chúng

Dù tác giả không thể tham dự vì lý do sức khỏe, nhưng ở buổi ra mắt sách tại không gian di tích Cơ Mật Viện - trụ sở Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vẫn quy tụ nhiều tên tuổi lớn trong giới nghiên cứu Huế. Bộ sách được ví như “tổng kết” một phần sự nghiệp nghiên cứu Huế của cuộc đời Phan Thuận An.

Bộ sách bao gồm 3 tập: Lịch sử xứ Huế, Văn hóa xứ Huế, Cổ tích xứ Huế. Tất cả 100 bài viết in trong bộ sách được chọn lọc từ hơn 500 bài nghiên cứu của tác giả đã được đăng rải rác trên báo chí trung ương và địa phương cũng như trong các cuộc hội thảo kể từ những năm 1980 đến nay.

TS. Phan Thuận Thảo cùng những người thực hiện bộ sách quyết định phân định các bài viết sao cho rạch ròi nhất ở mỗi phần, chủ đề; từ tổng quát đến chi tiết, từ xa đến gần, từ xưa đến nay theo chiều dài lịch sử.

TS. Nguyễn Phước Hải Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nhìn nhận, bộ sách là tập hợp các bài viết tiêu biểu trong hành trình khám phá gắn với sự nghiệp nghiên cứu của Phan Thuận An.

Mỗi tập là một lát cắt đậm nét trong bức tranh tổng thể về Huế: Lịch sử, văn hóa và di sản vật thể - tạo nên một chỉnh thể hài hòa và phong phú, phản ánh chiều sâu tri thức cũng như tình cảm thiết tha mà tác giả dành cho quê hương của mình.

“Nhà nghiên cứu Phan Thuận An luôn được xem là người có ảnh hưởng lớn, luôn truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nghiên cứu Huế. Trí nhớ, kiến thức uyên thâm, sự cẩn trọng trong việc sưu tầm, sử dụng tư liệu và đặc biệt là tình yêu sâu nặng với Huế - tất cả đã khiến ông trở thành một điểm tựa tinh thần cho thế hệ hậu học”, TS. Nguyễn Phước Hải Trung nhận định.

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm hôm ra mắt bộ sách đã nói rằng, khi bàn về lịch sử Huế không thể không nhắc đến Phan Thuận An. Không riêng gì bộ sách này, khi nói về những công trình nghiên cứu của nhà nghiên cứu Phan Thuận An cá nhân ông thấy ở đó có tính phản biện, đóng góp trong nghiên cứu rất cao.

“Anh sống và tồn tại với lịch sử, là người có tri thức và từng trải. Vì thế có thể nói rằng anh là người thực chứng, nói cái gì biết cái đó. Cộng thêm phong cách làm việc cũng như tư duy, lối viết sử rất tốt vì thế mà mỗi công trình của anh đều có độ tin cậy, thuyết phục cao”, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đánh giá.

Nhắc đến tác giả Phan Thuận An, chúng ta không chỉ nhắc đến một học giả uy tín mà còn là một “người kể chuyện” đầy say mê về Huế. Qua nhiều công trình nghiên cứu, ông đã góp phần làm sáng tỏ những lớp trầm tích lịch sử, văn hóa của vùng đất Cố đô, giúp công chúng hiểu sâu hơn về một Huế vừa cổ kính, vừa sống động.

TS. Phan Thuận Thảo chia sẻ trong cuốn sách, có nhiều người gọi cha mình là “nhà Huế học”, nhưng ông không bao giờ nhận danh hiệu ấy, thay vào đó ông tự nhận mình là người “học Huế” - nghĩa là ông suốt đời đi tìm hiểu, học hỏi để biết thêm về Huế và cùng chia sẻ với mọi người qua các trang viết của mình.

Trong bối cảnh bảo tồn và phát huy giá trị di sản đang đứng trước nhiều thách thức, những bộ sách như thế này trở nên quý giá, góp phần lưu giữ tri thức và khơi dậy ý thức giữ gìn di sản văn hóa dân tộc.