PVcomBank Huế trao tặng Bệnh viện Trung ương Huế 10 xe ô tô điện

Lãnh đạo 2 đơn vị tại lễ trao tặng xe. Ảnh: T. Hiển

Với mong muốn đồng hành cùng sự phát triển của ngành y tế, đặc biệt là hỗ trợ về phương tiện di chuyển trong công tác chữa bệnh, PVcomBank Huế đã tài trợ 10 chiếc xe ô tô điện với tổng giá trị hơn 1,8 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, TS.BS. Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc BVTW Huế gửi lời cảm ơn đến PVcomBank Huế về những hỗ trợ thiết thực và kịp thời giúp Bệnh viện có phương tiện vận chuyển nội viện một cách thuận lợi, đảm bảo công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân.

Theo đại diện lãnh đạo PVcomBank Huế, đơn vị luôn mong muốn chung tay bảo vệ, nâng cao sức khỏe cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội ý nghĩa với quy mô lớn. Trong đó, y tế luôn là một trong những lĩnh vực được PVcomBank ưu tiên hàng đầu, bên cạnh các chương trình đầu tư, cung cấp dịch vụ, giải pháp công nghệ để nâng cao hiệu quả hoạt động y tế và phục vụ người dân tốt hơn. PVcomBank cam kết đồng hành cùng BVTW Huế trong các hoạt động hướng tới sự phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế...