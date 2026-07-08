Triển khai "Tháng tự học tiếng Anh dành cho giáo viên toàn quốc" năm 2026

Quang cảnh Lễ phát động. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Theo Ban tổ chức, chương trình nhằm khơi dậy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng ngoại ngữ trong đội ngũ nhà giáo, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và xây dựng văn hóa học tập suốt đời trong ngành giáo dục. Đây là hoạt động thiết thực, lấy tự nguyện và nhu cầu phát triển nghề nghiệp làm trọng tâm, không tạo áp lực thành tích hay chỉ tiêu đối với giáo viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh vai trò quyết định của đội ngũ nhà giáo đối với chất lượng giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Người thầy hôm nay không chỉ truyền đạt tri thức mà còn phải truyền cảm hứng học tập, hình thành năng lực tự học, tư duy toàn cầu và khả năng thích ứng cho học sinh. Theo Thứ trưởng, việc nâng cao năng lực ngoại ngữ không chỉ dừng lại ở phạm vi môn tiếng Anh, mà còn là chìa khóa để giáo viên tiếp cận tri thức mới, khai thác tài nguyên số và ứng dụng AI trong giảng dạy.

Khẳng định ý nghĩa của chương trình, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng chia sẻ: “Bộ Giáo dục và Đào tạo không đặt ra yêu cầu hay kỳ vọng tất cả các thầy cô, từ miền xuôi đến miền núi, phải ngay lập tức đạt một trình độ tiếng Anh nhất định. Điều chúng tôi mong muốn là mỗi thầy, cô giáo dành cho bản thân mình một khoảng thời gian mỗi ngày để học thêm một chút, tiến bộ thêm một chút và duy trì thói quen học tập liên tục. Giá trị lớn nhất của chương trình không nằm ở số giờ học hay số chứng chỉ đạt được, mà cốt lõi ở việc hình thành văn hóa tự học trong đội ngũ nhà giáo”.

Tháng tự học tiếng Anh dành cho giáo viên toàn quốc được kỳ vọng sẽ tạo ra một phong trào lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo không ngừng học tập, không ngừng đổi mới để sẵn sàng hội nhập quốc tế, với thông điệp chủ đạo: “Thầy cô học hôm nay-Học sinh vững bước ngày mai”.

Đồng hành cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong chương trình này là nền tảng học ngoại ngữ ứng dụng trí tuệ nhân tạo FSEL. Ông Brandon Sinkovic, Giám đốc học thuật của FSEL, khẳng định công nghệ sẽ đóng vai trò như một “gia sư kiên nhẫn trong túi áo” của mỗi giáo viên, giúp giảm bớt các công việc lặp lại như luyện nghe-nói và chấm bài viết 24/7.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Atlantic Group, chia sẻ: “FSEL được thiết kế để hỗ trợ thầy cô giảm bớt áp lực chuyên môn, từ đó có thêm thời gian để tập trung vào những điều cốt lõi: truyền cảm hứng và đồng hành cùng học trò”.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Atlantic Group và FSEL đã chia sẻ các giải pháp hỗ trợ, đồng thời giới thiệu nền tảng triển khai "Tháng tự học tiếng Anh dành cho giáo viên toàn quốc". Hệ thống được tích hợp AI, cho phép giáo viên xây dựng lộ trình học tập linh hoạt, cá nhân hóa theo năng lực cá nhân và theo dõi quá trình tiến bộ một cách trực quan.

Tại buổi lễ phát động, đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị đồng hành đã thực hiện nghi thức bấm nút khởi động, chính thức phát động chương trình "Tháng tự học tiếng Anh dành cho giáo viên toàn quốc" năm 2026.

https://nhandan.vn/trien-khai-thang-tu-hoc-tieng-anh-danh-cho-giao-vien-toan-quoc-nam-2026-post975248.html